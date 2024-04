Pilotar "como un animal" el Alpine F1 de 2024 tampoco es suficiente

El monoplaza del equipo de Enstone es hasta ahora el más lento de la parrilla en 2024, y ese patrón continuó en Australia, donde Gasly terminó 13º y su compañero de equipo Esteban Ocon fue 16º (último) después de que un problema de frenos le obligase a llevar a cabo una parada extra en boxes.

Sin embargo, Pierre Gasly asegura que el A524 no ha rebajado su motivación al volante del coche: "Una vez que estoy dentro del monoplaza, soy como un animal", dijo. "Quiero hacerlo lo mejor posible con el paquete que tengo en las manos".

"Pero incluso cuando hacemos una vuelta increíble y estamos en la 14ª posición o hacemos una carrera que es realmente buena y estamos 13º, no es la misma satisfacción que si con esa misma actuación terminamos en el primer escalón del podio o en el 5º puesto".

"Mientras aprendamos y avancemos, eso es lo más importante. Sé que el equipo está trabajando muy duro, y puedo ver algunas de las direcciones que están tomando para mejorar el paquete que en este momento tenemos, y sé que vamos a mejorar. Pero va a llevar un tiempo", añadió.

En Australia, Gasly ganó varios puestos al hacer una primera parada en boxes tardía, algo que le permitió seguir de cerca a Nico Hulkenberg en la primera parte de la carrera, aunque el alemán acabó finalmente cuatro puestos por delante.

"Empecé 17º y acabé 13º", dijo. "Creo que estábamos rodando en 8º puesto en algún momento, y nos habría gustado que hubiese salido la bandera roja en ese momento".

Pierre Gasly, Alpine A524

"Eso fue un poco lo que intentamos, queríamos ponernos en una posición decente en la pista en algún momento de la carrera a la espera de que pasasen cosas, porque eso es lo que necesitamos".

"Más allá de eso, no creo que podamos hacerlo mejor. Es el mismo discurso que el anterior fin de semana [en Yeda], pero tenemos que ser pacientes hasta que consigamos mejorar porque estamos demasiado lejos de llegar a los puntos ahora mismo".

Ante una pregunta de Motorsport.com sobre si al menos había disfrutado luchando con Hulkenberg, dijo: "El año pasado en la misma época del año estaba peleando con Carlos Sainz por ser cuarto. Este año él ha ganado la carrera y yo he sido el 13º".

"Así que no me estoy divirtiendo mucho, pero sé y sabemos la posición en la que estamos. Y sé que no nos vamos a quedar donde estamos, confío en que el equipo encuentre las soluciones para mejorar el rendimiento. Pero necesitamos más para poder volver a luchar en los puntos", concluyó el francés.

