Ganadores y perdedores del caótico GP de Mónaco 2026 de la F1

Ganador: Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, líder indiscutible del campeonato de pilotos de 2026, sigue rindiendo bajo presión, a pesar de ser aún un adolescente de 19 años. Pero el fin de semana que protagonizó en Montecarlo fue muy especial y lo firmaría cualquier piloto veterano de la categoría.

Mientras que George Russell solo pudo clasificarse sexto, y su fin de semana iría a peor a partir de ahí, Antonelli logró una vuelta de pole excepcional para superar a Max Verstappen, algo que ni siquiera Mercedes creía posible.

En Mónaco, eso suele suponer el 80% del trabajo, pero, tras haber tenido problemas con frecuencia en las salidas, Antonelli aún tenía que realizar una salida limpia (en realidad dos debido a la bandera roja final) y completar una carrera de 78 vueltas.

Antonelli aventaja ahora a Lewis Hamilton en 66 puntos, con Russell a otros dos puntos de distancia, un escenario que pocos habrían previsto antes de Australia.

Perdedor: Russell

En el lado opuesto del garaje, George Russell se encuentra realmente en una situación muy complicada en estos momentos. Cuando se le preguntó al británico qué pensaba, el piloto de 28 años dejó fluir su frustración, desde la introspección que está llevando a cabo para adaptar su estilo de conducción hasta algunas de las desgracias que ha sufrido este año y que no han hecho más que agravar su desdicha.

A pesar de salir sexto, muy por detrás de un e Antonelli, Russell podría haber desafiado la lógica de Mónaco y recuperado algunas posiciones, gracias a la retirada de Verstappen y a que Mercedes superó en la salida al otro Red Bull de Isack Hadjar. Pero Russell fue uno de los varios pilotos que infringieron el límite de velocidad de la entrada en boxes, y un error de comunicación con el equipo hizo que no cumpliera correctamente su penalización, lo que le costó un drive-through tras una reanudación tardía.

Russell necesita un reinicio total en este 2026 y qué mejor manera de recuperarse en solo unos días en un circuito completamente diferente en Barcelona. La pregunta que hay que responder es si a estas alturas aún se puede detener a Antonelli. Su estado de forma actual dice que no, pero la lucha por el título del año pasado demuestra que todo es posible a lo largo de un año completo.

Isack Hadjar fue uno de los ganadores del fin de semana. George Russell, no tanto. Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Ganador: Hamilton

Qué diferencia desde hace un año. Tras las serias dudas sobre si Hamilton saldría del bache en el que se encontraba a finales de 2025, con un coche totalmente diferente y un equipo de ingeniería en sintonía con sus necesidades han podido sacado lo mejor del piloto de 41 años. Eso le valió un segundo puesto consecutivo, tras sobre todo haber derrotado a su compañero y héroe local Charles Leclerc.

También dio lugar a una divertida ceremonia en el podio, en la que Hamilton estuvo acompañado por dos jóvenes, Antonelli y Hadjar, que juntos son más jóvenes que él.

Como siete veces campeón del mundo, Hamilton puede sentir que es extraño tener que "recordarle a la gente" quién es, como dijo el domingo por la noche. Pero tras los últimos dos años que ha vivido, la gente tenía todo el derecho a pensar que había perdido su estatus, porque realmente parecía que así era. Sin embargo, eso no hace que resulte menos satisfactorio demostrar que los escépticos se equivocaban.

Perdedor: Leclerc

Charles Leclerc sabe un par de cosas sobre carreras decepcionantes en su casa, como la mala parada en boxes de 2022 que le costó su primera victoria en casa. Probablemente esa sensación nunca se superará, pero la de 2026 fue aún así una gran decepción para Leclerc, ya que tuvo problemas con Ferrari durante todo el fin de semana.

Teniendo en cuenta lo mucho que le faltaba a Leclerc la confianza y la consistencia en la frenada, fue casi un milagro verle luchar por la pole hasta el final, hasta que un roce con las barreras en la piscina acabó con esas esperanzas.

El domingo no fue mucho mejor y terminó contra el muro en la curva 19 tras otro problema con los frenos, lo que incluso llevó al proveedor Brembo a emitir un comunicado a última hora del domingo por la noche.

"De los cuatro frenos, tres no me funcionaban. En un coche de F1, eso nunca es bueno", dijo Leclerc con sarcasmo, ya que se dispone a cambiar a la configuración de frenos de Hamilton para el GP de Catalunya.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Ganador: Isack Hadjar

Un fin de semana de F1 nunca es sencillo para el temperamental Isack Hadjar, quien el domingo por la tarde sumó un nuevo éxito a su repertorio de mejores comunicaciones por radio con el equipo. En este caso, tenía motivos para enfadarse, ya que tenía todo tipo de problemas dentro de la cabina mientras el equipo gestionaba dificultades con la unidad de potencia y la manejabilidad, lo que hizo que su carrera fuera de todo menos sencilla.

La recompensa por mantener la calma, al menos desde el punto de vista del pilotaje, es un segundo podio en la F1 y el primero con Red Bull, lo que le irá muy bien para su objetivo de acabar por fin con la maldición del segundo asiento del equipo.

Perdedor: Verstappen

Al otro lado del garaje, Verstappen tuvo que abandonar pronto tras calarse el motor de su Red Bull en la salida. El piloto holandés tuvo suerte de no verse envuelto en un accidente en la salida hacia Sainte Devote, pero debido a ese suceso su excelente actuación en la clasificación no se vio recompensada.

El panorama general no es tan sombrío para el Verstappen, ya que Red Bull se mostró sorprendentemente competitivo en un circuito con muchos baches y con mucho uso de los bordillos, lo que ha sido uno de sus talones de Aquiles en los últimos años. Barcelona, con su alta carga aerodinámica, demostrará si Red Bull realmente ha dado un paso adelante en todos los frentes.

Apunta para este fin de semana: Fórmula 1 Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Ganador: Racing Bulls

A veces es mejor tener suerte que ser bueno, y Liam Lawson y Arvid Lindblad se beneficiaron de las salidas del coche de seguridad para acabar quinto y sexto, que simplemente son los mejores resultados de su carrera.

Pero decir que Racing Bulls solo tuvo suerte es subestimar al equipo, ya que Lawson se colocó en esa posición gracias a una sólida vuelta de clasificación, y la escudería de Faenza tuvo que correr una hora antes de la carrera para que ambos coches pudieran salir a la parrilla debido a algunos problemas, lo que obligó a un montaje de última hora.

Lindblad, el único debutante de la F1 en la parrilla, también merece reconocimiento por no cometer ni un solo error en todo el fin de semana en el circuito más exigente del año.

Pierre Gasly se quedó «desolado» tras ver cómo le arrebataban el podio por exceso de velocidad en el pit lane. Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images



Perdedor: Gasly

Pierre Gasly realmente debería haber estado en la categoría de ganadores, tras recuperarse de dos fines de semana difíciles con una gran vuelta de clasificación y una carrera limpia que podría haberle dado un podio en Mónaco. Haber sido uno de los pilotos que infringió el límite de velocidad en el pitlane le dejó "desolado" y le hizo caer del tercer al séptimo puesto tras cruzar la bandera a cuadros.

Alpine ha confirmado que ha pedido un "derecho de revisión" a la FIA. Pero incluso en el improbable caso de que eso prospere, la experiencia de subir al podio de Mónaco se ha perdido para siempre.