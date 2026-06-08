Russell: "Todavía puedo ser campeón del mundo de F1 en 2026"

George Russell confía en que aún puede proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026, a pesar de que su compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, parece encaminarse con paso firme hacia su primer título.

El piloto de 19 años ha ganado los últimos cinco grandes premios y tras seis citas cuenta con una ventaja de 68 puntos sobre Russell, que partía como gran favorito antes de la temporada, pero que hasta ahora solo ha ganado la primera carrera, en Melbourne.

Sin embargo, con solo seis carreras disputadas y 16 por delante, Russell no se da por vencido todavía, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado Max Verstappen y Lando Norris protagonizaron dos increíbles remontadas a última hora por el título.

Ambos tenían una desventaja de 104 y 34 puntos respectivamente respecto a Oscar Piastri cuando quedaban nueve carreras, pero llegaron a la última carrera con opciones, de hecho fue Norris quien superó a Verstappen y se llevó el título, con el australiano en la tercera posición final del campeonato.

Así que, cuando se le preguntó si la ventaja de Antonelli es demasiado grande, Russell respondió: "No, no lo es. Fíjate en lo que hicieron Verstappen y Norris el año pasado, aunque primero tengo que salir de esta situación".

"No sé cómo seguimos acabando en la misma situación. Sin duda hay cosas que tengo que mejorar. Pero sé de lo que soy capaz en fines de semana sin incidentes, es una pena. Sigo creyendo mucho en mí mismo y sé de lo que soy capaz. Creo que ni siquiera hemos completado el 30% del campeonato, pero ya hemos tirado por la borda muchos puntos".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Russell habló tras el Gran Premio de Mónaco del domingo, que se sumó a la mala suerte que ha sufrido desde la segunda carrera en China, donde Antonelli gano saliendo desde la pole después de un problema mecánico del británico en la Q3.

El piloto italiano volvió a ganar saliendo desde la pole en Suzuka, pero se benefició de una oportuna salida del coche de seguridad, antes de destacar por encima del resto en Miami, donde Russell se sintió incómodo con las condiciones de bajo agarre.

Russell parecía dispuesto a poner fin a esa mala racha en Canadá antes de que un grave problema con el motor le obligara a retirarse cuando iba en cabeza y, posteriormente, en Mónaco, se trató de limitar los daños tras una mala clasificación.

Salió sexto con Antonelli en la pole y, mientras el líder del campeonato dominaba de principio a fin, el británico se quedó fuera de los puntos tras un drive-through por no cumplir su penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane cuando entró en boxes.

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George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Así pues, 2026 no ha ido como esperaba tras la que posiblemente fue la mejor campaña del piloto británico de 28 años la temporada pasada, y Russell incluso ha caído al tercer puesto del mundial, a dos puntos de Lewis Hamilton.

"Estoy con un estado de ánimo muy extraño porque he tenido momentos muy bajos en mi carrera en los que quizá he tenido una racha de dos o tres malas carreras en cuanto a mi rendimiento personal", añadió.

"Nunca había tenido una racha de mala suerte como esta. No pasó cuando el coche era para acabar séptimo hace dos años, ni para ser cuarto o tercero el año pasado. Y ahora que tengo el coche, es muy doloroso, pero queda un largo camino por recorrer".

"Sigo creyendo mucho en mí mismo. Sigo creyendo que vamos a luchar por las victorias hasta finales de año. No hay ninguna razón por la que no vayamos a continuar el año que viene, pero ahora mismo es duro", dijo.

Russell confía, por tanto, en que las cosas estarían más igualadas si hubiera tenido más suerte, pero aún así reconoció el gran trabajo que está haciendo Antonelli en solo su segundo año en la Fórmula 1.

"Cuando analizo la situación con objetividad, si las cosas estuvieran un poco más equilibradas, sigo pensando que habría estado muy, muy reñido".

"Ha hecho un trabajo increíble, pero [con más suerte] creo que tendría al menos dos victorias más en mi haber", concluyó el británico de Mercedes.