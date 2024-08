Franco Colapinto era la segunda opción de Williams si no fichaba a Sainz

Franco Colapinto estuvo cerca de poner fin a una larga racha sin pilotos argentinos en Fórmula 1. Como dio a conocer en una entrevista con DSports Argentina, el joven (21 años) admitió que debutar en 2025 en la máxima categoría con Williams era una opción real que no se terminó dando.

Williams luchó durante meses por hacerse con Carlos Sainz, pero al español le salieron otras ofertas y en determinados momentos parecía que la opción del equipo británico se desvanecía. Ahí, Colapinto considera que él era el siguiente en la lista, aunque finalmente Sainz aceptó y eso le cerró la puerta.

"Sí, me sentí cerca", dijo. "Creo que era el segundo, el que estaba detrás de Carlos", comentó, antes de aclarar que comprende por qué Williams se decantó por el aún piloto de Ferrari: "Obviamente entiendo por qué va Carlos, así que nada que objetar y obviamente muy contento por el equipo, que vaya un piloto con mucha experiencia, con talento y obviamente con información de un equipo como Ferrari".

Sobre cómo le afectará a él y a su relación con Williams el fichaje de Carlos Sainz, declaró: "No sé el plan para el año que viene, estoy pensando en este año, queda mucho todavía. Pero obviamente lo de Carlos es una llegada al equipo que impresiona, y algo muy bueno para Willams. Es un buen compañero para Albon, viene de Ferrari con mucha experiencia e información, así que es muy bueno para el equipo".

En sus días en Argentina mientras espera que regrese la temporada 2024 del campeonato de Fórmula 2, Colapinto también atendió a ESPN.com, donde admitió que esperaba que Sainz decidiera otra cosa: "Obvio que mi sueño era que se estirara y desapareciera la chance de Carlos en Williams, pero bueno, es un honor que esté en el equipo".

Aunque todavía no tiene nada decidido, Colapinto cree que lo mejor para él en 2025 es repetir en la antesala de la F1, y sacarse la espinita de cómo comenzó esta primera temporada allí. "Ganar la Fórmula 2", dijo ante la pregunta de qué hará ahora sin sitio como titular en Williams. "Pero hay que preguntarles a mis mánagers qué voy a hacer. Porque yo elijo y tengo la voz para decir qué quiero hacer, pero hay un tema de necesidades y qué se puede hacer con el presupuesto con el que se cuenta y un montón de temas más".

"Ahora que Carlos firmó con Williams, me encantaría hacer otro año de F2 y tener la chance de pelear el campeonato desde el arranque, sin esos tres fines de semana del inicio de este año que no sumé bien y me afectaron para el resto del año. Sin eso, estaría en la lucha por el título. Me siento cómodo con el coche y con el equipo. Deberíamos estar peleando, hay que trabajar porque debemos afinar un par de temas con el equipo. Estoy contento con el año de F2", concluyó.