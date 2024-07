La saga del fichaje de Sainz por Williams F1: ofertas, tentaciones y más

Ha sucedido: el corcho ha salido por fin disparado de la botella. Y de forma inesperada, ya que justo cuando todo el mundo había desviado la mirada, saltó la noticia más esperada de los últimos meses.

Carlos Sainz ha fichado por Williams de cara a 2025 y más allá, algo que ha puesto fin a una saga aparentemente inagotable de rumores, insinuaciones, vínculos y desmentidos cíclicos.

El español pasó a ser agente libre a principios de año cuando Ferrari dio la noticia sísmica de que Lewis Hamilton iba a ser compañero de Charles Leclerc, y sin quererlo asumió el papel principal del mercado de pilotos. No faltaron pretendientes, sobre todo entre los equipos de la zona media que buscaban adelantarse a sus rivales en una especie de golpe de efecto.

Evidentemente, se trataba de un piloto contrastado, al que también se vinculaba con los asientos de Red Bull y Mercedes, un piloto que ha ganado tres carreras y que ha demostrado su gran talento, además de su gran experiencia después de casi una década en la F1, en la que se ha enfrentado a Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc, siempre dando la talla.

No es una sorpresa que Williams quisiera a Sainz y, tan pronto como quedó claro que el piloto madrileño estaba en el mercado, Vowles supo que tenía que ir a por él. Ahora, por fin tiene a su hombre, aunque quizá se quede corto al decir que ha tenido que luchar un poco para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, cuando se confirmó que Sainz pasaba a estar libre para 2025, Sauber fue el primer equipo que apareció en escena, aunque a través de Audi, que desembarcará en la categoría en 2026, y le hizo a Sainz una oferta muy lucrativa que nunca convenció al español.

El rendimiento de Sauber ha empeorado en los últimos meses y los rumores sobre el desarrollo del actual proyecto de Audi tampoco son esperanzadores. De hecho, el último cambio en el organigrama deportivo, con la salida de Andreas Seidl y la llegada de Mattia Binotto, podría ser el mejor ejemplo de ello.

A Sainz nunca le convenció especialmente la perspectiva de unirse al equipo Sauber, que se transformará en Audi. Foto: Mark Sutton

Incluso teniendo en cuenta los lazos familiares - su padre Carlos Sainz ganó el Rally Dakar de este año con Audi - había muchas más puertas abiertas. Entre otros, estaba el antiguo asiento de Hamilton en Mercedes. Red Bull aún no había renovado el contrato de Sergio Pérez, mientras que Aston Martin tampoco había alargado su vínculo con Fernando Alonso.

¿Sueños incumplidos? Tal vez. Realmente parecía el caso cuan Red Bull "aseguró" que Pérez seguiría con ellos de cara 2025 e incluso 2025, así como cuando en Mercedes todo parecía estar preparado para Andrea Kimi Antonelli, ya fuese para el próximo año o para le siguiente, por lo que allí el madrileño habría sido un simple parche.

Cuando Williams se interesó por Sainz, Vowles tenía una visión que venderle. A primera vista, no era mejor que la opción de Audi: debido a sus antecedentes financieros, su salario en Williams no sería ni mucho menos el ofrecido por la marca de los cuatro aros.

Audi le ofreció un contrato como fabricante, Williams seguirá siendo un equipo cliente de Mercedes hasta 2030 como mínimo. Y, al leer cualquier entrevista de Vowles en los últimos 18 meses, está muy claro que la fábrica de Grove todavía necesita mucha inversión para que sus instalaciones estén a la altura de los mejores equipos de la parrilla.

Sin embargo, Sainz quedó mucho más impresionado por el plan de Williams. Los preparativos de Audi para 2026 no están muy claros y quedó en evidencia por el conflicto interno entre Andreas Seidl y Oliver Hoffmann. ¿En Williams? Vowles ya ha puesto en marcha su visión y los propietarios [Dorilton Capital] están apoyándole al 100%.

El domingo, Vowles habló sobre sus posibilidades de fichar a Sainz y dijo: "Más del 50%, ¿qué te parece? ¿Qué tengo confianza? Creo que las probabilidades están a nuestro favor. Pero ya me ha pasado una vez este año", dijo haciendo referencia a que ya casi había cerrado un acuerdo unas semanas antes, pero de repente Alpine se interpuso en el camino con otra oferta de última hora por Sainz.

A pesar de la magnitud de los esfuerzos de reconstrucción a los que se enfrenta Williams, Sainz está impresionado por la visión propuesta por Vowles. Foto: Williams

La escudería francesa se interesó inmediatamente por el piloto español cuando quedó claro que Esteban Ocon no iba a continuar en el equipo.

Además, nada más llegar Flavio Briatore, se preguntó por qué el equipo no había intentado reemplazar a Ocon por el que posiblemente fuese el mejor piloto del mercado para 2025 y no tardó en hablar con Carlos Sainz para contarle el plan maestro de Alpine: abandonar el motor Renault en 2026 y firmar un contrato como cliente de Mercedes, con una estructura técnica revisada y con David Sánchez al mando.

A Sainz le tentó tanto que tuvo que frenar sus conversaciones con Williams, lo que retrasó su decisión de forma significativa; no iba a tomar una decisión a mitad del primer triplete de 2024. También surgieron otras complicaciones, y una gota de sudor apareció en el ceño fruncido de Vowles.

Red Bull renovó el contrato de Pérez tras las primeras carreras del curso, pero sus actuaciones siguieron estando por debajo de lo esperado y rápida se colocó de nuevo en el ojo del huracán. Por otro lado, la primera temporada de Antonelli en la F2 ha sido muy complicada, ya que el equipo Prema, al que el italiano se unió, ha tenido problemas para adaptarse al nuevo chasis Dallara para 2024, y esto obviamente también puso el segundo asiento de Mercedes en el aire.

Por ello, Vowles tuvo que cubrirse las espaldas y buscar un 'Plan B' en el que entraban nombres como los de Valtteri Bottas y el propio Esteban Ocon [que ha firmado con Haas].

La decisión final de Sainz parecía estar entre Williams y Alpine. De los dos, Williams tenía un nivel de seguridad más alto debido a su visión e identidad consistentes, mientras que Alpine parece estar cambiando hacia un modelo de semi-fabricante que podría desencadenar una venta al no tener suficiente valor de marca para el Grupo Renault. A pesar de la evidente atracción de Briatore, el experimentado italiano no tuvo tiempo suficiente para influir en el futuro del equipo.

La incertidumbre sobre la dirección del equipo alpino no era un destino tan atractivo para Sainz. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De esa forma, Sainz acabó decantándose por Williams y los de Grove han explicado que es un acuerdo de dos años con opción a más, y Vowles ha negado que el contrato firmado incluya una cláusula de salida si Sainz atrae el interés de un equipo puntero.

Entonces, ¿por qué Williams? Vowles lo explicó el domingo, antes de la confirmación: "Esto es lo que me dijo: 'La razón por la que estoy haciendo esto es que cuando me comprometo, tengo que poner mi corazón y mi alma al 100%, y hacer eso significa que no puedo tener ninguna duda". Y por eso actualmente se está tomando su tiempo. Y eso resonó en mí".

Y, de todos los proyectos, Williams es posiblemente el más romántico. Vowles lleva un tiempo trazando el camino del equipo para volver a la zona de privilegio de la parrilla, con el objetivo de completar un viaje tortuoso y arduo desde su último título en 1997. Ha ofrecido a Sainz la oportunidad de ser una parte importante del proyecto y de contribuir a la reconstrucción de un equipo ilustre que estuvo muy cerca de desaparecer hace no tantos años.

Apenas hace falta decir lo que Williams consigue con Sainz, ya que está entre los seis o siete mejores pilotos de la parrilla. Será un punto de referencia al medirse con Alex Albon, y quizás pueda ofrecer al piloto anglo-tailandés la competencia que le ha faltado con Nicholas Latifi y Logan Sargeant.

Albon se beneficiará también de la presencia de Sainz en Williams, y el equipo también podrá contar con sus consejos y trucos para seguir avanzando hacia la parte delantera de la parrilla de F1.

El fichaje de Sainz activará ahora la siguiente fase del mercado de pilotos: sólo queda por desvelarse el propietario del actual asiento de Hamilton en Mercedes, el compañero de Nico Hulkenberg en Sauber (Audi), y la identidad del sustituto de Ocon en Alpine.

Cómo encajen las piezas del puzzle del mercado de pilotos de F1 será un punto de intriga en las próximas semanas. Foto de: Red Bull Content Pool

