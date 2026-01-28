Los equipos de F1 corren con combustibles provisionales en Barcelona

La reticencia ante cualquier solicitud de información es sintomática de lo extremadamente delicado que es el tema de los combustibles sostenibles, que representan una de las grandes novedades introducidas por el reglamento 2026, un reto absoluto para los fabricantes que comenzó hace ya unos tres años y que ahora ha llegado a su momento de la verdad.

El año pasado se habló mucho de estos combustibles, sobre todo en relación con los costes, estimados por algunos equipos en más de diez millones de euros por temporada.

En las pruebas privadas de Barcelona se esperaba que los nuevos combustibles se sometieran a su primera prueba real, pero según la información surgida en los últimos días, parece que en los depósitos de los equipos hay algo diferente a lo que se utilizará en el debut en Melbourne.

No está claro si todos los equipos han tomado las mismas decisiones, pero lo cierto es que en varios equipos las unidades de potencia se alimentan con un combustible que representa una especie de término medio entre las gasolinas utilizadas hasta la temporada pasada y las de 2026.

Se trata de combustibles de origen fósil producidos según el proceso ISO 2025, diseñados para reproducir en la medida de lo posible las características de los que se impondrán a partir del Gran Premio de Australia 2026. Las razones de esta elección son múltiples. En primer lugar, los costes, que son muy inferiores: se habla de aproximadamente un 85 % menos que el precio de las gasolinas sostenibles, un factor que ha llevado a varios equipos a ahorrar en lo máximo posible.

Luego está el problema relacionado con la propia producción de los nuevos combustibles, al que se enfrentan los distintos fabricantes (Petronas, Shell, BP y ExxonMobil). No todos se enfrentan a las mismas dificultades, pero según informan varios expertos, garantizar el suministro a los equipos tampoco es nada fácil, tanto por el proceso de fabricación como por las dificultades para poder encontrar algunas moléculas en el mercado.

Todos los equipos probarán el combustible 2026 en los test de pretemporada de Bahrein, aunque en la mayoría de los casos solo en la segunda semana.

Además, antes de las pruebas de Sakhir debería completarse el procedimiento de homologación de los combustibles. Los plazos se han alargado más de lo previsto debido a aspectos burocráticos y a la finalización del proceso de homologación y certificación de los mismos.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari