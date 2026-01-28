Audi, tercer problema en tres días de pruebas en la F1

Quizás este sea el momento del año en el que sufrir estas cosas, y aún es pronto para encender las alarmas, pero se podría argumentar que el inicio de Audi en Fórmula 1 no es el esperado. Y es que nuevamente este miércoles, en la tercera sesión de pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, volvieron a provocar una bandera roja que detuvo la acción por, presumiblemente, un problema técnico.

Con Nico Hulkenberg al volante y poco antes de cumplirse la primera hora, el piloto alemán se quedó detenido entre las curvas 9 y 10 del circuito catalán, y provocó una bandera roja que duró más de 20 minutos y que obligó a la grúa de asistencia a salir y retirar el Audi RS26 y llevarlo de vuelta al pitlane.

Ese incidente se suma al provocado el primer día, el lunes, cuando un problema técnico acortó la jornada de Audi en el inicio de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona. Alrededor de las 11:30 de la mañana, sin cumplirse aún las tres primeras horas y después de solo 27 vueltas, Gabriel Bortoleto tuvo que detener el coche por precaución tras encontrase un problema, y ahí acabó ese debut.

"Encontramos un par de problemas que, por desgracia, nos dejaron fuera de combate, básicamente, desde la mañana", dijo entonces el brasileño.

Tratando de apoyar al equipo, Bortoleto había asegurado que era de esperar, en este momento del año y ante un cambio tan grande de reglamento, tener problemas de fiabilidad. Sin embargo, va un pleno para el equipo alemán, que si bien fue la primera escudería en sacar a pista su coche el 9 de enero, también en Barcelona, se dice que en ese momento también hubo fallos.

"Detectamos un problema y decidimos detener el coche en la pista por precaución. Ahora hemos identificado el problema y lo solucionaremos durante el resto de la semana", dijo un portavoz el lunes. Pero tras saltarse la lluviosa jornada del martes, el miércoles ha comenzado con contratiempos.

Poco después de reanudarse la sesión, hubo otra bandera roja en esta jornada del miércoles, provocada por el Haas F1 de Oliver Bearman.

Audi se hizo cargo de la escudería Sauber F1 Team para entrar en el mundial por primera vez en la historia de la marca alemana, incorporándose como nuevo fabricante de unidades de potencia en un momento en que la F1 renueva su normativa sobre motores para dar mayor importancia a la energía eléctrica.

Más allá de estos tres problemas de fiabilidad, el RS26 ha mostrado algunos signos positivos en cuanto a aerodinámica, pero aún tienen que resolver el asunto que les frena para poder rodar más.