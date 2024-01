El coche de Ferrari F1 para 2024 alcanzará el límite mínimo de peso

La psicosis sobre Ferrari se ha desatado. Parece que todo lo que se escribe sobre la escudería del Cavallino Rampante en este momento del invierno deben ser fake news (noticias falsas), debido al pensamiento compartido de que los de Maranello son incapaces de construir un monoplaza capaz de luchar con el imbatible Red Bull de Max Verstappen.

La superioridad de la escudería que ganó el campeonato del mundo en 2023 fue asombrosa, por lo que parece que es fácil predecir que el triplete de títulos del piloto holandés se convertirá en un póquer en 2024, pero en ningún sitio está escrito que Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin (no necesariamente en ese orden) no puedan acercarse al nivel RB20, ya que el reglamento no ha cambiado y los neumáticos también serán exactamente los mismos.

Los italianos, de puertas para adentro y hacia afuera no hablan de prestaciones: nadie se atreve a comparar el 676 con el SF-23, aunque los datos del túnel de viento y del simulador para los ingenieros son muy claros, cristalinos.

Sin embargo, se desprenden ciertas cosas que son indicativos de un cambio importante: el coche que veremos en unas semanas en Fiorano durante la presentación del 13 de febrero parece que por fin ha logrado alcanzar un objetivo de diseño que el personal dirigido por Enrico Cardile había estado buscando insistentemente desde el comienzo del actual reglamento.

Se espera que el Ferrari 676 llegue al límite mínimo de peso por primera vez desde que entró en vigor la actual normativa de monoplazas con efecto suelo. Al parecer, el SF-23 empezó la temporada pasada con unos 6 kg sobrepeso, lo que es un gran lastre.

Sin embargo, en Milton Keynes van un paso por delante y el Red Bull parece estar por debajo del límite y podrá adaptar el lastre a sus preferencias, pero la pérdida de peso del coche del equipo italiano será clave para un salto de calidad tan esperado: hasta que no se monte el coche será muy difícil juzgar el peso real, pero el trabajo de perfeccionamiento realizado ha sido minucioso y ha afectado a casi todos los aspectos del vehículo.

El chasis al completo ha adelgazado, al igual que la nueva caja de cambios es menos pesada y más estrecha para favorecer a un difusor más grande. También se ha trabajado en los soportes de los bujes y en el sistema híbrido, con una batería más cercana al peso mínimo.

No es ningún secreto que diez kilos más o menos en un coche de Fórmula 1 se traducen en unas tres décimas en un circuito como el de Barcelona, así que la simple reducción del peso debería valer más de una décima y media en el tiempo por vuelta de los coches rojos.

No obstante, el beneficio no debería limitarse al rendimiento puro, sino también al cuidado de los neumáticos Pirelli, otra área de desarrollo en la que han estado trabajando duro en Maranello, ya que la temporada pasada fue un gran lastre los domingos en carrera.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!