Alonso: "Podemos luchar por ser 6º... o 15º en la F1 2021"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se encuentra estos días en su casa de Lugano (Suiza) recuperándose de las heridas sufridas en el accidente mientras entrenaba en bicicleta del jueves pasado.

Después de ser operado en Berna en la tarde-noche de ese mismo día, el español dejó el hospital el lunes pasado por su propio pie. La previsión es que pueda retomar los entrenamientos físicos en los próximos días y que esté listo para debutar con el A521 en los test de pretemporada en Bahrein (12-14 de marzo).

Antes de su accidente, Alonso habló con la revista oficial de la F1, sobre lo que espera de su regreso al Gran Circo más de dos años después de su retirada momentánea.

Aunque Renault tuvo un 2020 positivo –sumando su primer podio desde Malasia 2011 en el GP de Eifel en Nurburgring, y repitiendo en Imola y Sakhir para acabar en el top 5 del Mundial de Constructores–, Alonso prefiere no lanzar las campanas al vuelo.

"No he empezado a pensar en ello siquiera. Creo que aún estamos en una fase inicial de las preparaciones", comentó el asturiano. "Tal vez, después de los test de pretemporada podamos imaginar o soñar con la primera carrera y con dónde estaremos. Ahora mismo, no pienso en ello".

"Tenemos que mantener los pies en le suelo, ya que sabemos que aunque hay algunos cambios para este año, no son drásticos, así que el rendimiento no será demasiado diferente en comparación con 2020".

No obstante, Alonso, que vuelve a la F1 tras múltiples aventuras en el Dakar, las 24h de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis, tiene claro cuál es el objetivo principal de Alpine.

"Nuestro trabajo es estar, al menos, luchando por el top 10", asegura.

"Creo que Mercedes estará delante de todos, luego estará Red Bull y después habrá una batalla muy intensa entre varios equipos. Alpine estará en ese grupo y será interesante ver quién se adapta mejor a la nueva normativa".

"Creo que estará muy apretado, por lo que podemos estar luchando por el sexto o séptimo, o estar 15º fácilmente".

Alonso completó un intenso programa de test con un Renault de 2018 en el último trimestre de 2020, culminándolos con su presencia en el test para jóvenes pilotos de Abu Dhabi gracias a la excepción de la FIA.

El español deja claro que tuvo que poner todo de su parte para adaptarse al paso por curva de los F1 nuevamente.

"Ya dije en su momento que el coche de 2020 era más rápido para mí en cuanto a que todo llegaba antes de lo esperado. Tuve que adaptarme a los puntos de frenada, el paso por curva. Tuve que repensar un poco cómo me acercaba a cada curva. Todo eso fue... no nuevo, porque tengo buena memoria, pero mis dos últimas carreras habían sido la Indy 500 y el Dakar", explica.

"Así que llegas a una curva con un 4x4 y la siguiente vez que llegas a la primera curva es en Barcelona, con un F1... ¡es como el día y la noche!".

