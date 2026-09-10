Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring

Madrid.- La Fórmula 1 estrena este fin de semana el circuito de Madring, donde llega Aston Martin como penúltimo clasificado del mundial de constructores, con solo tres puntos (todos de Fernando Alonso) y solo por delante de los recién llegados Cadillac.

Con ese contexto, el propio Alonso admite que no puede aspirar a gran cosa, pero sí tiene claro que irá mejor que la semana anterior en Monza, donde quedaron al descubierto todas las debilidades del paquete Aston Martin - Honda.

"Espero ser más competitivo que en Monza en cualquier otro circuito del mundo, probablemente. Creo que hay un par de retos por descubrir. Creo que hay que pasar mucho por los pianos, como vimos en el simulador y en el trazado, y la Fórmula 3 también confirmó que no era un circuito fácil", explicó.

"Y luego, sí, el nivel de agarre del asfalto es una incógnita. La evolución del circuito desde la FP1 hasta la clasificación y la carrera, normalmente en un circuito nuevo, hay una mejora enorme, así que hay que mantener el ritmo. Cada vez que te subes al coche, normalmente la pista está más rápida que en la vuelta anterior y, sí, tienes que anticiparlo tanto con tus acciones al volante como con los ajustes de la configuración".

"Así que, sí, van a pasar cosas interesantes este fin de semana y, sí, tengo muchas ganas, sobre todo de acumular vueltas. Creo que en todos los circuitos urbanos hay que dar tantas vueltas como sea posible para ganar confianza cerca de los muros y sacar el mejor tiempo por vuelta. Y, al mismo tiempo, hay banderas amarillas, banderas rojas… pasan todo tipo de cosas y, a veces, tienes suerte o mala suerte dependiendo de si estás en boxes o fuera de pista. Así que, sí, esperamos que sea un buen fin de semana. Que no haya problemas con el coche, que haya buena fiabilidad y que podamos acumular vueltas; esa será la clave".

Por si deja alguna duda esa frase de las cosas interesantes que pueden pasar, también le preguntaron si no sería especial ganar como ya hizo en Valencia y Barcelona, y la contestación no dejó indiferente a nadie: "¿Eso es una pregunta o...? Quiero decir, la respuesta es muy obvia. Estaría bien, pero no va a pasar este año. Pero sí, somos conscientes de ello y trabajaremos para conseguir un paquete más competitivo y tener esa posibilidad en el futuro".

"Pero sí, creo que Madrid, ante todo, es una de las mejores ciudades del mundo. Así que celebrar un gran prremio y dar la bienvenida a la Fórmula 1 aquí es increíble. Creo que para cualquier piloto ganar en Madrid significará mucho, y probablemente aún significaría más para mí".

Así llegó Alonso al Madring este jueves Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Pero entonces... ¿qué resultado le haría feliz este fin de semana al propio Alonso (y que sea posible)?: "Creo que no tenemos un objetivo claro para este fin de semana. Venimos de Budapest y Zandvoort, donde el coche se comportó muy bien y al final sumamos dos puntos en Zandvoort. Pero luego Monza fue una historia muy diferente, con esas largas rectas. Y creo que Madrid es una combinación de ambos escenarios".

"Creo que hay muchas curvas, muchas oportunidades de sacar el máximo partido al chasis, pero también hay largas rectas y el motor es igual de importante aquí. Así que, en cierto modo, creo que podríamos situarnos en un término medio entre ambos resultados. Es decir, entre la 12º y 17º. Pero eso es algo que habrá que ver. Para mí, lo más importante es sacar más rendimiento al coche. En cuanto al chasis, tras el paquete de Budapest, hemos tenido dos o tres carreras para optimizar la puesta a punto y creo que estamos en una mejor situación que en esa carrera de Budapest. Y en cuanto al motor, tras Zandvoort, creo que en Monza mejoramos mucho la manejabilidad, así que llego a Madrid en una situación mucho mejor que la que teníamos en Monza en lo que respecta al motor".

"Por lo tanto, si damos otro paso adelante, será importante para las carreras que quedan. Creo que la carrera puede ser complicada para todos e incluso con muchos abandonos, coches de seguridad, posibilidades, todo ese tipo de cosas. Así que tenemos que estar muy, muy concentrados y muy atentos a la estrategia el domingo. Y ya veremos qué podemos hacer".

20 de los 22 pilotos de la parrilla actual de F1 no han probado el Madring con un monoplaza más que en el simulador, y precisamente Alonso se refirió a los otros, Ferrari, que hicieron un filming day a principios de julio. Cuando le preguntaron qué le parece el trazado, dijo: "Sí, lo he probado en el simulador, pero quizá sea mejor preguntárselo a los pilotos de Ferrari".

El bicampeón del mundo admitió que es especial este fin de semana, al tratarse del segundo del año en España: "Sí, va a ser un fin de semana muy bonito. Tenemos el privilegio de correr dos veces en España este año y, por primera vez, en Madrid. Así que sí, es especial. Además, es un circuito nuevo, y eso supone un reto adicional para todos: aprender el circuito lo más rápido posible en los entrenamientos libres. Con estos coches y la nueva normativa, siempre es complicado ajustar la energía aquí y allá, sobre todo si se trata de un circuito nuevo, por lo que nos esperan muchos retos y, para mí, es doblemente especial por estar en España".

Respecto a si el Madring será más un circuito bueno para clasificación o para la carrera, lo comparó con otra pista del calendario: "eL circuito parece difícil, en primer lugar, de recorrer y de aprender. Es muy técnico. Hay que pasar por muchos bordillos y hay un par de tramos de alta velocidad en los que hay que acercarse mucho a los muros, lo cual es muy atractivo y genera mucha adrenalina para un piloto. Y, en mi opinión, algunos tramos se parecen a los de Yeda".

"Pero una cosa es el simulador y la realidad siempre te transmite una sensación diferente. Así que estoy deseando que llegue la FP1 para conocer el circuito desde el coche, y descubrir todos esos detalles que siempre te hacen cambiar la percepción de lo que te habías imaginado con el simulador. Creo que el nivel de agarre será probablemente lo más importante para mí. Si la pista está polvorienta y demasiado sucia al principio, eso entorpece un poco el proceso de aprendizaje y, en cierto modo, la diversión, porque acabas asumiendo muchos riesgos, y riesgos no deseados, ya que el coche no responde realmente a tus mandos".

"Y luego solo la clasificación llega cuando la pista está en buenas condiciones. Pero tenemos la F3, tenemos la F2, así que quizá la pista ya esté en buenas condiciones el viernes. Si es así, creo que nos espera un fin de semana muy bueno como espectáculo para todos. Y en cuanto a la clasificación y la carrera, creo que todos los circuitos urbanos premian más la clasificación. Me cuesta creer que la carrera del domingo vaya a ser mejor que la clasificación del sábado en cuanto a lo gratificante que resulta y las sensaciones del piloto", remató.