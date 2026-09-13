Verstappen revela por qué Norris no pudo adelantarle: "No tenía ninguna opción"

Max Verstappen terminó segundo en Madring, pero su lectura de la carrera estuvo bastante lejos de la de alguien que se marcha lamentando una victoria perdida. El neerlandés fue claro: Red Bull no tenía el ritmo de McLaren ni Mercedes, Norris era "mucho más rápido" en las últimas vueltas y, de no haber sido por el Virtual Safety Car que castigó al británico, incluso el segundo puesto habría estado fuera de su alcance. "Fue más que el máximo", reconoció.

La carrera del tetracampeón empezó con bastante más movimiento del que terminaría teniendo después. En la salida quedó involucrado en la pelea con Lewis Hamilton y decidió cortar la segunda curva para evitar un posible accidente después de ver al Ferrari rebotar sobre el piano.

"Vi que Lewis tocaba el piano y volvió a la pista rebotando bastante fuerte. Si yo hubiera seguido ahí, había un gran riesgo de contacto y evidentemente no quieres eso al inicio de una carrera", explicó Verstappen.

Por eso optó por cortar la curva 2. El problema fue que, al regresar a pista, ya estaba por delante de Hamilton y poco después también superó a Andrea Kimi Antonelli.

Red Bull le pidió entonces devolver la posición al Ferrari, algo que en la práctica también significaba dejar pasar al Mercedes.

"El equipo me dijo que devolviera la posición, lo que básicamente significaba perder dos puestos", recordó.

La orden provocó un evidente enfado por radio durante la carrera, pero después de bajarse del coche Verstappen asumió que no tenía demasiadas alternativas.

"Si no lo hubiera hecho, habría recibido una sanción. No había ninguna posibilidad", dijo.

"¿Qué se supone que tengo que hacer? Si me dicen que tengo que hacerlo, lo hago".

Verstappen admite que Norris y Antonelli eran más rápidos

A partir de ahí, Verstappen se concentró simplemente en sacar todo lo que había del Red Bull. Y su conclusión fue bastante contundente.

"Creo que estaba bastante claro que, especialmente Lando, pero también Kimi, eran un poco más rápidos que yo".

Norris había dominado la primera parte de la carrera desde la pole, mientras Antonelli también tenía velocidad suficiente para mantenerse en la lucha. El golpe de suerte para Verstappen llegó con el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll.

Mientras Red Bull pudo aprovechar la neutralización para parar, Norris quedó atrapado en el peor momento posible y perdió alrededor de 20 segundos respecto a buena parte de sus rivales.

"Lando tuvo mala suerte con el VSC, así que cayó detrás de nosotros", reconoció Verstappen.

Y precisamente ese factor hizo que su resultado final acabara superando las expectativas reales de Red Bull.

"Creo que sí sacamos el máximo. Evidentemente tuvimos un poco de suerte con Lando, porque tuvo mala suerte con el VSC. Así que el segundo puesto para nosotros fue más que el máximo, diría".

No fue falsa modestia. Los tiempos por vuelta también dejaron claro que Red Bull todavía tenía trabajo pendiente.

"Lando estaba volando"

Después de la parada tardía de Charles Leclerc, Antonelli quedó líder, Verstappen segundo y Norris tercero. Durante las últimas vueltas, el McLaren llegó rápidamente hasta el Red Bull y se mantuvo pegado al neerlandés.

Pero Verstappen no lo vivió como una pelea especialmente intensa. "Para ser sincero, no fue realmente una batalla. No tenía ninguna posibilidad de adelantarme", explicó.

No porque Norris careciera de ritmo, sino precisamente por todo lo contrario. "Cuando Lando estaba detrás de mí estaba volando. Era mucho más rápido".

El gran aliado de Verstappen fue Madring. La naturaleza del trazado, con pocas zonas realmente favorables al adelantamiento y una dificultad evidente para seguir y completar la maniobra, permitió al Red Bull mantenerse delante hasta la bandera a cuadros.

"Simplemente, por la naturaleza del circuito, no podía pasar".

Una conclusión que también enlazaba con lo sucedido durante buena parte de la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madrid: hubo diferencias de ritmo, pero convertirlas en adelantamientos fue otra historia.

Red Bull todavía tiene déficit

Verstappen tampoco quiso esconder dónde sigue estando Red Bull respecto a sus principales rivales.

"Solo hay que mirar los tiempos por vuelta. Seguimos bastante por detrás", admitió.

El neerlandés señaló varios factores, incluido el despliegue energético, aunque dejó claro que el problema no puede reducirse a una única explicación. "Creo que es una mezcla de muchas cosas. Puede que un poco sea el despliegue, pero también el propio coche, que todavía tenemos que mejorar".

Por eso, aunque cruzó la meta segundo y solo por detrás de Antonelli, Verstappen se marchó de Madrid con una lectura bastante más realista que el resultado.

El Red Bull todavía no tenía el ritmo para ganar por méritos propios. Norris fue más rápido, Antonelli también tuvo más velocidad y el VSC terminó entregándole una oportunidad que el neerlandés, como tantas otras veces, no desperdició. Esta vez, el segundo puesto no fue quedarse a una posición de la victoria. Según el propio Verstappen, fue conseguir más de lo que realmente había.

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