Aston Martin asegura que Alonso decidió acabar la carrera de Madring por los fans

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Alonso explicó que tuvo el motor le falló y que tuvo el coche roto desde su toque con Carlos Sainz. Su director admitió que podría haber abandonado fácilmente.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Madrid.- En la 17ª posición (penúltima de los que terminaron la carrera) acabó el GP de España 2026 de F1 Fernando Alonso, pero lo cierto es que pudo haberse bajado del Aston Martin mucho antes.

Así quedó claro en las ruedas de prensa de la tarde del domingo en Madring, donde Mike Krack, director de Aston en pista, al final de su habitual charla junto a Shintaro Orihara, responsable de Honda en F1, y sin pregunta relacionada con ello, quiso dejar un mensaje: "Solo un comentario más. Creo que debemos reconocer que Fernando, con el coche dañado y estando lejos, decidió terminar la carrera por los aficionados".

Antes, en la tele, Alonso había explicado a ESPN los daños que sufrió su AMR26 tras el toque con Carlos Sainz, que le dejó el suelo afectado y que le obligó a cambiar el morro en el pitstop, algo que hizo durante el Virtual Safety Car tras el abandono de su compañero Lance Stroll.

"Hemos intentado hacer nuestra carrera, hemos tenido mil y un problemas, hemos tenido que cambiar el morro, hemos tenido el coche dañado toda la carrera sin una parte del suelo".

Y aunque cuestionó lo que hizo el madrileño, cree que eso no cambió tanto el resultado: "Sí, el suelo está roto, pero bueno, el coche delante creo que es Bearman, está a 40 segundos, tampoco lo hubiese alcanzado, luego está Bortoleto, así que los Audi en otra liga, así que no creo que hubiese cambiado la posición final".

Habitualmente, el equipo le pide retirar el monoplaza y volver al box en esas circustancias, y aunque a la hora de publicación de este artículo no hemos podido confirmar si esta vez se lo han dicho, las palabras de Krack sugieren que ver la meta fue solo decisión del bicampeón.

Precisamente los aficionados, reconoció Alonso, fue lo mejor de su gran premio, y de hecho su vuelta de regreso al pitlane tras la carrera fue más lenta de lo habitual, adrede. "Lo mejor del fin de semana, ¿no?", dijo a DAZN F1. "La vuelta de entrar al box, que he metido primera, he ido a 20 km por hora todo el in-lap y he tardado como 5 minutos en llegar al pitlane porque quería empaparme de todo el mundo y todas las gradas".

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