WRC Chile: Solberg gana y se mete en la lucha por el título; Toyota se corona campeona

Oliver Solberg consiguió su segunda victoria en el Campeonato del Mundo de Rallies de 2026 tras imponerse en un alocado Rally de Chile, mientras Toyota conquistó su décimo título de constructores, igualando el récord histórico.

Solberg y su copiloto, Elliott Edmondson, ofrecieron una actuación muy madura para liderar 15 de los 16 exigentes tramos de tierra y conseguir su primera victoria desde la prueba inaugural de la temporada, el Rally de Montecarlo, disputado en enero.

La pareja de Toyota estuvo sometida a una enorme presión durante todo el rally, con los cuatro primeros separados en algunos momentos por apenas 20 segundos. Finalmente, Solberg se llevó la victoria con 16,6 segundos de ventaja sobre el nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, que heredó la segunda posición después de que el líder del campeonato, Elfyn Evans, sufriera un pinchazo en el penúltimo tramo.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, aseguró el último escalón del podio, mientras que Evans tuvo que conformarse con la quinta posición, por detrás de su rival más cercano por el título, Sami Pajari. La victoria de Solberg ayudó a Toyota a conquistar su décimo título de constructores del WRC, igualando a Lancia.

"Ha sido un fin de semana increíble. Ha sido un año con muchos altibajos, pero el equipo siempre me ha apoyado y ha creído en mí. Por fin he tenido un poco de suerte de mi lado y he podido centrarme en mi trabajo y hacer lo mío. Este fin de semana ha sido perfecto", afirmó Solberg, que ahora se encuentra a 21 puntos del líder del campeonato, Evans, cuando quedan dos pruebas para terminar la temporada.

La lluvia caída durante la noche jugó a favor de quienes ocupaban las primeras posiciones en el orden de salida el viernes por la mañana. Como consecuencia, Solberg, que salía tercero a los tramos, y el líder del campeonato, Evans, se beneficiaron de las condiciones embarradas para situarse al frente de la clasificación mientras sus rivales sufrían.

La victoria de Oliver Solberg ayudó a Toyota a conquistar el título Foto de: Toyota Racing

Solberg ganó el tramo inaugural antes de que Evans le arrebatara el liderato por 0,4 segundos tras imponerse en el segundo tramo. Sin embargo, fue Solberg quien llegó a la primera asistencia del mediodía con 2,3 segundos de ventaja sobre Evans y, al término del viernes, esa diferencia había aumentado hasta los 10,1 segundos. Fourmaux ocupaba la tercera posición, con 1,7 segundos de margen sobre Ogier.

Los equipos temían los tramos secos del sábado debido al elevado riesgo de pinchazos, pero los principales aspirantes superaron las seis especiales prácticamente sin problemas. Los equipos de Rally1 contaban, además, con la ventaja de disponer de ocho neumáticos adicionales y de un punto de cambio de neumáticos durante el bucle, una medida introducida por la FIA para reducir el riesgo de fallos.

El ritmo en cabeza fue altísimo, con Solberg y Evans marcando exactamente el mismo tiempo acumulado durante el bucle matinal, lo que permitió al sueco conservar sus 10,1 segundos de ventaja.

La batalla por la tercera posición fue feroz, con Fourmaux y Ogier intercambiándose sus puestos hasta tres veces durante la jornada. La apuesta de Fourmaux por los neumáticos blandos dio sus frutos durante el bucle de la mañana, pero no pudo repetir el resultado por la tarde.

Una actuación espectacular para ganar el noveno tramo permitió a Solberg ampliar su ventaja sobre Evans hasta los 19,1 segundos, mientras el galés conseguía contener a un Ogier que venía lanzado. Las cuatro victorias de tramo de Ogier en las seis especiales del sábado aumentaron enormemente la presión sobre Evans, hasta el punto de que la diferencia entre ambos se redujo a sólo 1,3 segundos al término de la jornada. Fourmaux afrontó los cuatro últimos tramos del domingo a 13,7 segundos del liderato y a 10,7 segundos de Ogier, tercero.

El domingo comenzó con Evans marcando el ritmo al ganar el tramo 13, la primera pasada por la completamente nueva especial de Carampangue, de 26,82 kilómetros. El galés se colocó provisionalmente al frente de la clasificación del Super Sunday y abrió una ventaja de 5,4 segundos sobre Ogier, al mismo tiempo que reducía el margen de Solberg al frente del rally hasta los 13,2 segundos.

Un pinchazo arruinó las opciones de Elfyn Evans Foto de: Toyota Racing

El pinchazo de Evans arruinó sus opciones

Sin embargo, las aspiraciones de Evans al título sufrieron un duro golpe durante la segunda pasada por el tramo, cuando un pinchazo le obligó a cambiar una rueda y provocó que el piloto de Toyota cayera de la segunda a la quinta posición.

Solberg también sufrió un pinchazo hacia el final del anterior tramo de BioBio, de 8,78 kilómetros, pero consiguió conservar el liderato antes de certificar una victoria muy necesaria para sus aspiraciones al campeonato. El sueco sumó un total de 34 puntos después de ganar la Power Stage y terminar segundo en la clasificación del Super Sunday.

Mientras Ogier consiguió su 120º podio, igualando el récord histórico, y Fourmaux completó el podio, Pajari fue el gran beneficiado del pinchazo de Evans al terminar cuarto, justo por delante de su rival por el título. El finlandés no pudo reproducir la velocidad que le había llevado a ganar las tres rondas anteriores, en Estonia, Finlandia y Paraguay, y permaneció en una solitaria quinta posición durante gran parte del rally.

Pajari se encuentra ahora a 17 puntos de Evans en la lucha por el título, después de que este último consiguiera salvar cuatro puntos adicionales al terminar segundo en la Power Stage.

Esapekka Lappi, de Hyundai, terminó sexto después de sufrir durante todo el fin de semana para encontrar velocidad y confianza al volante en la que podría haber sido su última participación con un Rally1.

Josh McErlean, de M-Sport Ford, sobrevivió a un toque contra un talud y un árbol durante el domingo para terminar en séptima posición. McErlean tuvo mejor suerte que su compañero Jon Armstrong, que acabó frustrado después de volcar cuando ocupaba la sexta posición en el octavo tramo.

Thierry Neuville, de Hyundai, abandonó el rally el sábado después de sufrir un vuelco a alta velocidad en el séptimo tramo. Por suerte, tanto el piloto como su copiloto, Martijn Wydaeghe, salieron ilesos. Takamoto Katsuta, de Toyota, volvió a vivir un rally complicado después de abandonar en el tramo inaugural tras dejar atrapado su GR Yaris.

Yohan Rossel, de Lancia, consiguió la victoria en WRC2 por delante de Robert Virves, que se proclamó campeón del WRC2 Challengers, mientras que Ali Turkkan conquistó el título del Junior WRC.

Clasificación final del Rally de Chile 2026 del WRC

Pos. Piloto Copiloto Equipo Tiempo/Diferencia 1 Oliver Solberg Elliott Edmondson Toyota 2:57:08.2 2 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota +16.6 3 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai +33.3 4 Sami Pajari Marko Salminen Toyota +1:33.9 5 Elfyn Evans Scott Martin Toyota +2:22.3 6 Esapekka Lappi Enni Mälkönen Hyundai +5:07.0 7 Josh McErlean Eoin Treacy Ford +7:31.5 8 Yohan Rossel Arnaud Dunand Lancia +9:31.0 9 Robert Virves Jakko Viilo Skoda +10:24.0 10 Gus Greensmith Jonas Andersson Toyota +10:58.2

Clasificación del WRC 2026 tras el Rally de Chile

Pos. Piloto Equipo Puntos 1 Elfyn Evans Toyota 230 2 Sami Pajari Toyota 213 3 Oliver Solberg Toyota 209 4 Sébastien Ogier Toyota 171 5 Adrien Fourmaux Hyundai 167 6 Takamoto Katsuta Toyota 163 7 Thierry Neuville Hyundai 129 8 Hayden Paddon Hyundai 38 9 Josh McErlean Ford 35 10 Esapekka Lappi Hyundai 33