Piastri rechaza la teoría del sabotaje a Norris y le manda un mensaje
Oscar Piastri respondió a las acusaciones de que había estropeado la vuelta de Norris en la clasificación y reveló sus expectativas para Madring.
De regreso a Madring, la polémica interna entre los McLaren en la clasificación de Monza todavía reseuna. Al responder a las preguntas sobre si había obstaculizado a Lando Norris tras su error en la primera curva de Monza, Oscar Piastri señaló que su máxima prioridad en ese momento era volver a poner el coche en pista de forma segura.
"Cuando te sales de la curva, lo primero en lo que piensas es en salir de allí sin chocar con nadie, no en dejar paso a otro. Al echar la vista atrás, por supuesto que veo que podría haber hecho algunas cosas de otra manera, pero sería injusto esperar más de un acto instintivo en ese momento".
Sin embargo, Piastri aprovechó para mandar un mensaje claro a su compañero Norris.
"En la competición de alto nivel, lo más importante es que no haya sorpresas entre el piloto y la dirección del equipo y que haya claridad. El año pasado, en la lucha por el campeonato, las cosas podrían haberse puesto mucho peor, pero gracias a una comunicación abierta lo evitamos".
"Si algo te ha molestado, no debes expresarlo ante las cámaras ni por radio, sino compartirlo con el equipo a puerta cerrada", dijo el australiano.
En cuanto a Madring, Piastri dijo que esperaban mostrar un rendimiento mucho más sólido en comparación con Zandvoort y Monza.
"El circuito parecía bastante divertido en el simulador; tiene una estructura variada que combina curvas rápidas, lentas y de velocidad media".
"Hemos visto que los monoplazas de F3 utilizaban los bordillos de una forma bastante agresiva; será interesante ver cómo reaccionan nuestros coches a ello. Espero que no sea tan accidentado como fue el test de la F3".
"Nuestro principal problema en Monza fue el deslizamiento y la velocidad en recta. En Madrid, sin embargo, creo que nos encontraremos con un trazado que se adapta mejor a nuestro coche y que seremos más competitivos".
"Es difícil afirmarlo con certeza, pero nuestro objetivo es encontrar un ritmo que nos permita luchar por el podio e incluso por la victoria aquí", concluyó Oscar Piastri.
Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
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