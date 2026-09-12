A qué hora es la carrera de F1 en Madrid, GP de España, y cómo verlo gratis

La Fórmula 1 disputa este domingo su primera carrera de la historia en el Madring, la edición 56º del GP de España, y aquí podrás consultar a qué hora empieza, dónde la puedes ver gratis, el historial de este gran premio, naturaleza del circuito y más.

A qué hora es la carrera de F1 en Madring, GP de España

A qué hora es la carrera de F1 en Madrid (GP de España): domingo 13 de septiembre a las 15:00h

La carrera de F1 en Madrid sigue los horarios europeos, por lo que arrancará este domingo a las 15:00h, cuando se apaguen los semáforos del circuito de Madring buscando al primer ganador de la historia de esta pista. Será una carrera a 57 vueltas, que arrancará cuando en Madrid sean las 15:00h, en México las 07:00h y en Argentina, las 10:00h.

Cómo ver GRATIS la carrera de F1 en Madrid, la del GP de España

Dónde ver gratis la carrera de F1 de Madrid en España: DAZN F1 y Telecinco

Como es ya habitual durante las carreras de F1 en España, hay dos maneras de ver gratuitamente todas las sesiones del GP, y por supuesto también la de este domingo en Madrid. Por un lado, en DAZN F1, la dueña de los derechos de retransmisión, bastará con solo registrarse, sin estar obligado a contratar ningún plan de pago. Por otro, Mediaset, concretamente en Telecinco, retransmitirá la carrera de Madrid.

Todos los horarios del domingo 13 de septiembre en Madring

Carrera Principal 2 de la Fórmula 3 (a 19 vueltas): 09:45h

Carrera Principal de la Fórmula 2 (a 32 vueltas): 11:25h

Carrera de Fórmula 1 (a 57 vueltas): 15:00h

Circuito del Madring donde se disputa la carrera del GP de España de F1

Circuito: Madring (en IFEMA, Madrid)

Longitud del circuito de Madring: 5,416 km

Número de vueltas al GP de España en Madring: 57

Distancia de carrera del GP de España: 308,524 km

Curvas de Madring:22

Récord de vuelta: Aún no se ha disputado ninguna carrera. La F3 hizo test y rodó en 1:50.343. Se espera que los F1 puedan hacer 1:32 en clasificación y 1:34 de media en carrera

La curva Monumental en el Madring. Foto de: Ferrari

El circuito de Madring se estrena en la Fórmula 1 2026, tras el acuerdo por 10 años anunciado a principios de 2024. Está en Madrid, y es el primer circuito nuevo desde Las Vegas en 2023, por lo que promete ser un salto a lo desconocido.

Madring hace referencia a Madrid+ring, que más que anillo como tal, es como se refiere a muchos circuitos (como Nurburgring, Sachsenring o el Red Bull Ring, por ejemplo).

Con una longitud de 5,416 kilómetros y 22 curvas, el trazado discurre alrededor de IFEMA, el centro de congresos y recinto ferial al norte de Madrid, y también pasa junto a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. A pesar de su carácter urbano —que, sin embargo, hay que relativizar en la era moderna, ya que gran parte del circuito se ha construido específicamente para el gran premio—, ofrece desniveles y una gran variedad de curvas, algunas de ellas muy espectaculares sobre el papel, como La Monumental, una interminable curva (de 550 metros) a la derecha con peralte (del 24%) que constituye la curva 12 de este circuito recién construido.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de España de F1 en Madring

La carrera del GP de España de F1 en Madring es a 57 vueltas, y como el circuito tiene una longitud de 5,416km, se completará una distancia total de 308,524 km.

Se espera que la carrera de F1 en Madrid se complete en una hora y media aproximadamente, por lo que sobre las 16:30h del domingo conoceremos al primer ganador del GP de España en Madring.

Por qué será histórico la carrera del GP de España en Madring

Porque es un circuito nuevo y por tanto quien gane será el primero (y único piloto) de la lista de ganadores de la F1 en Madring. Al tratarse de un circuito nuevo, a su vez, permitirá engrosar la estadística de victorias en diferentes circuitos. El récord ahí lo tiene Hamilton, con victorias en 31 circuitos diferentes, y segundo va Verstappen con 26.

Trofeo de Madring Foto de: Madrid Grand Prix

Qué pilotos han ganado en F1 en Madrid

El piloto que gane el domingo en el GP de España en Madring será el primero en hacerlo en ese circuito, pero no será el primero que gane en la Comunidad de Madrid.

El Circuito del Jarama albergó nueve ediciones del GP de España, y el único piloto que repitió victoria allí fue Mario Andretti, en 1977 y 1978. También ganaron allí Graham Hill en 1968, Jackie Stewart en 1970, Emerson Fittipaldi en 1972, Niki Lauda en 1974, James Hunt en 1976, Patrick Depaillier en 1979 y Gilles Villeneuve en 1981.

En equipo, Lotus ganó cuatro de esas nueve carreras, por dos de Ferrari. De la actual parrilla, además de los del Cavallino, solo ganó en Madrid (en el Jarama) McLaren.

¿Qué otros circuitos han sido sede del GP de España de F1?

En sus 55 ediciones celebradas hasta la fecha, el Gran Premio de España se ha disputado en cinco circuitos diferentes. Comenzó con dos ediciones en la década de 1950 en Pedralbes, un trazado urbano situado en Barcelona, antes de alternar entre otro circuito en la capital catalana, la mítica pista de Montjuïc Park, y el trazado más convencional del Jarama, situado a 30 km de Madrid.

Esa alternancia, establecida a finales de la década de 1960, se interrumpió a mediados de la década de 1970, tras la dramática edición de 1975 en Montjuïc, en la que fallecieron varias personas junto a la pista tras el accidente de Rolf Stommelen y que supuso el fin de ese circuito, que ya era criticado por su peligrosidad.

El Jarama tomó entonces el relevo en solitario con cinco ediciones organizadas entre 1976 y 1981. Posteriormente, el Gran Premio de España sufrió una ausencia de cinco años antes de consolidarse definitivamente en el calendario, primero en Jerez (entre 1986 y 1990), y luego tras su traslado durante mucho tiempo en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona. Este último acogió la F1 bajo el nombre de Gran Premio de España de forma ininterrumpida desde 1991 hasta 2025 (y lo ha vuelto a hacer este año bajo el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya).

Los últimos polemen y ganadores del Gran Premio de España de F1 (en Barcelona)

Oscar Piastri es el último ganador de un Gran Premio de España, celebrado en Barcelona en 2025. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images vía Getty Images

Año Pole position Victoria 2025 Oscar Piastri Oscar Piastri 2024 Lando Norris Max Verstappen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Charles Leclerc Max Verstappen 2021

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Max Verstappen

¿Cómo está el campeonato de F1 antes de la carrera de Madring?

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato 2026 de F1 a Madrid, con Mercedes destacado en escuderías tras la victoria del italiano (con remontada) en su país y el doblete de su equipo.

Mundial de pilotos de F1 (aquí la tabla completa)

Mundial de escuderías de F1 (aquí la tabla completa)

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 468 2 Ferrari 346 3 McLaren 287 4 Red Bull 204 5 Racing Bulls 75

Próxima carrera: Gran Premio de Azerbaiyán (del 24 al 26 de septiembre. ¡OJO! La carrera es en sábado)