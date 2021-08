Alonso: "Si seguimos en seco, confío en un buen resultado en Spa"

El piloto asturiano y Alpine fueron la cara positiva de un viernes extraño en el GP de Bélgica 2021 de Fórmula 1. Fernando Alonso acabó cuarto la primera jornada después de las vacaciones, a solo 0,481 segundos de Max Verstappen, ambos con blandos.

Después de haber sido 10º en la FP1 de la mañana, que comenzó sobre mojado y con intermedios de Pirelli, Alonso sumó un total de 31 vueltas para parar el reloj en 1:44.953 por la tarde y aventajar a su compañero, Esteban Ocon, en casi cuatro décimas.

"Estoy bastante contento con cómo ha ido el día. Fue una jornada muy positiva y el coche fue rápido. No fue fácil de conducir, he de reconocer, seguimos cambiando cosas, pero es una buena señal y veremos. Creo que la climatología va a ser el tema clave este fin de semana, por ahora ha sido en seco, pero no sabemos para sábado y domingo", comentó el español en Spa-Francorchamps.

"Spa es el top en cuanto a sensaciones de pilotaje, subidas y bajadas, incluso en los libres. Imagino que en la clasificación, cuando el coche vaya vacío, va a ser muy divertido, seguro. Es un circuito único".

El bicampeón del mundo de F1 deja claro que si la climatología cambia, como se espera, y la lluvia afecta directamente a la F1 (este viernes no llovió durante ninguna de las dos sesiones), las cosas se pondrán interesantes.

"Obviamente, va a ser todo un reto, porque en la FP1 y FP2, tuvimos el circuito en seco, pero las otras categorías tuvieron el circuito mojado. Pero si piensas en la carrera, va a ser difícil que en 1h30 consigas tener la misma climatología, por lo que tenemos que estar preparados para cambiar neumáticos muchas veces en la clasificación y otras tantas durante la carrera".

"Si todo se desarrolla en seco, tengo mucha confianza en que lograremos un buen resultado", concluyó.

Alonso, que nunca ha ganado en Spa (dos veces segundo), no acabó su última carrera en el trazado belga, en 2018, con McLaren, después de un accidente espeluznante en la salida.

