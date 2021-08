Sainz: "No estamos al nivel en Spa, pero hay margen de mejora"

Carlos Sainz y Ferrari no arrancaron con buen pie el GP de Bélgica 2021 de Fórmula 1. Aunque el español cerró el top 5 en la sesión matinal de este viernes, a 0,736 del mejor registro de Valtteri Bottas, por la tarde cayó fuera del top 10, tras mejorar cuatro décimas su tiempo en la FP2.

Además, Charles Leclerc se fue contra las protecciones en los últimos minutos de la sesión de la tarde, provocando que ambos Ferrari acabasen a más de un segundo de Verstappen y los Mercedes, con un AlphaTauri, un McLaren, dos Aston Martin y los dos Alpine por delante del madrileño.

"Ha sido un día complicado, extraño, con el tiempo siempre cambiante. Cuando los F1 estaban en pista, tuvimos suerte de que el circuito se fue secando a medida que salíamos, pero en las otras categorías estuvieron rodando en mojado. Logramos probar el coche en condiciones de seco, más o menos, y fue bastante interesante y complicado a la vez. Fue muy exigente de encontrar el equilibrio; el coche no fue del todo bien. Pero logramos hacerlo de manera decente y ahora veremos qué tiempo hará mañana", comentó Sainz nada más bajarse del monoplaza.

"Por ahora, estamos al borde del top 10, lo cual no es el nivel que tuvimos en Hungría y Silverstone, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, el coche fue un poco extraño y hay mucho tiempo por vuelta por sacar para mañana; mejoraremos el setup seguro. No es genial, pero también creo que hay margen de mejora".

Cuando se le preguntó sobre cómo afectan las temperaturas bajas de este primer día en Spa-Francorchamps al SF21, Sainz reconoció que no es lo ideal.

"Hay una tendencia de que cuanto más calor haga, mejor para nosotros, así que si hace frío, no nos ayudará a encontrar el equilibrio, ni con nuestros problemas de agarre delantero. No es lo ideal, pero creo que hay potencial para mejorar el coche un poco", reconoció.

Y sobre cuánto afectará la anunciada lluvia que se espera para el resto del fin de semana, Sainz le resta importancia y asegura que la configuración actual de los F1 en seco no crea muchos problemas en mojado.

"En F1 no veo muchas cosas que cambiar en el coche para la lluvia, porque normalmente el setup de seco funciona bastante bien en mojado. Así que no espero muchos cambios y la climatología es tan cambiante que no sabes cómo será y no puedes configurar el coche pensando en ello. Si fuera un fin de semana 100% en mojado, sí intentaríamos tocar cosas y sacar algo extra, pero tal y como se está desarrollando, veremos qué viene, porque en seco no parecemos muy competitivos", concluyó.

