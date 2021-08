El brutal accidente de Alonso en Bélgica 2018: otra vez Spa

Fernando Alonso no pudo completar ni una curva ese domingo en Spa-Francorchamps. El piloto asturiano fue embestido por el Renault de Nico Hulkenberg en los primeros metros, antes de llegar a la frenada del primer vértice, y su McLaren salió despedido por los aires.

El MCL33 aterrizó sobre el Sauber de Charles Leclerc, cuyo Halo le salvó, y los tres quedaron fuera de carrera antes de completar siquiera la primera vuelta, provocando la salida del coche de seguridad.

"Estoy bien. No me duele nada ahora, pero veremos en un par de horas si tengo algún problema. Lo positivo es que los tres estamos bien. Volé por encima del coche de Charles y el Halo fue algo muy útil hoy. Creo que le ayudó, viendo la repetición. Me alegré de tener el Halo hoy. No hay que demostrar que es algo positivo de tener", aseguró Alonso a la BBC tras volver a boxes.

"Una vez más, alguien se saltó el punto de frenada. La última vez [en 2012], Romain recibió una carrera de sanción. Veremos qué pasa esta vez. Es complicado de entender cómo puedes saltarte el punto de frenada de esa manera. Llegas ahí a una velocidad imposible de tomar la curva".

El alemán de Renault fue a declarar ante los comisarios, siendo investigado. Finalmente le sancionaron con diez posiciones para la parrilla de la siguiente carrera, el GP de Italia, y declaró sentirse sorprendido por el poco agarre que había en esa zona, admitiendo que calculó mal la frenada, la carga aerodinámica y el agarre.

Alonso no tuvo problemas para subirse al coche pocos días después, en Monza, para la siguiente cita, aunque ese accidente le dejó frustrado porque McLaren se quedó sin piezas de repuesto de la última configuración del coche.

Sin embargo, era una temporada en la que el asturiano no luchaba por grandes resultados (de hecho había anunciado esa semana su 'hasta luego' a la F1). Fue, en ese sentido, un accidente mucho menos doloroso que otro ocurrido en el mismo circuito y la misma curva unos años antes...

Recuerda El brutal accidente de Alonso en Spa que acabó con el sueño del tricampeonato

Información adicional de Adam Cooper desde Spa-Francorchamps

Secuencia de fotos del accidente de Alonso en Spa:

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09, lidera por delante de Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, Sergio Perez, Racing Point Force India VJM11, Esteban Ocon, Racing Point Force India VJM11, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18, y el resto de la parrilla. 1 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 2 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Accidente en la salida de Fernando Alonso, McLaren MCL33 3 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Accidente de Fernando Alonso, McLaren MCL33 4 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Accidente de Fernando Alonso, McLaren MCL33 5 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 6 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Accidente de Fernando Alonso, McLaren MCL33 en la salida 7 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 8 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 9 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 10 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Accidente de Fernando Alonso, McLaren MCL33 11 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 12 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, vuela sobre Charles Leclerc, Sauber C37, despues del contacto de Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 13 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Accidente de Fernando Alonso, McLaren MCL33 14 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, choca con Fernando Alonso, McLaren MCL33, en la salida y los comisarios acuden a ayudarle 15 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MCL33, sale del coche después del accidente con Charles Leclerc, Sauber C37 y Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team R.S. 18, en la salida 16 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images