Por qué Ferrari no teme las alcantarillas de Madring F1

Por primera vez desde la temporada 2023, la Fórmula 1 va a estrenarse en un trazado inédito. El circuito de Madring, situado en Madrid, será desde este fin de semana el escenario del Gran Premio de España.

En la línea de muchos circuitos de los últimos 15 años, se trata de una pista denominada 'urbana', aunque es de un tipo particular. Si bien en efecto utiliza tramos de carretera, una parte está diseñada específicamente con vistas a acoger a los F1. En ese sentido, se inscribe en la línea de los circuitos semiurbanos 'contemporáneos' como Sochi, Yeda o incluso Miami.

Un estreno en una pista nueva también es, a menudo, la ocasión de pagar la novatada. Algunos esperan las primeras vueltas con cierta curiosidad, por no decir con cierto temor, habida cuenta de que lo que se ha visto hasta ahora de Madring hace pensar que puede tratarse de un desafío especialmente complicado de dominar para los pilotos. Pero la organización será, inevitablemente, puesta bajo la lupa.

Cabe recordar que en 2023, cuando la F1 apareció por primera vez en el entonces desconocido trazado urbano de Las Vegas, la primera jornada de competición fue especialmente movida. Ya en la primera sesión de entrenamientos libres, el Ferrari de Carlos Sainz golpeó una tapa de alcantarilla que se había desprendido de su ubicación debido a un defecto del hormigón que debía fijarla.

La Ferrari de Carlos Sainz arrêtée sur la piste après avoir percuté une plaque d'égout à Las Vegas. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Si bien se evitó lo peor, ya que el español no resultó herido, su monoplaza no pudo decir lo mismo. Este incidente, además de salirle caro a Ferrari, tanto en lo deportivo (con una penalización en parrilla para Sainz) como en lo económico, también provocó una reestructuración drástica del organigrama de la noche.

Los Libres 1 se anularon al cabo de 10 minutos y se retrasó la segunda sesión de entrenamientos a las 2:30 de la madrugada, en horario local, ante unas gradas vacías porque se había pedido a los espectadores que evacuaran el circuito...

¿Sin tapas, sin problemas con las alcantarillas?

La curva Monumental del circuito de Madring Foto de: Ferrari

La jornada fue difícil, pero clave para Las Vegas... Y también puede serlo para la organización del GP de España. Porque, como ha explicado Ferrari -la Scuderia está particularmente interesada en el tema-, el propio diseño de Madring ha tenido en cuenta la problemática de las tapas de alcantarilla en los trazados urbanos.

¿Cómo? Pues, sencillamente, asegurándose de que no haya ninguna en los 5,416 kilómetros de la pista.

Los de Maranello lo han indicado así en su previa del fin de semana: "[Cero], es el número de tapas de alcantarilla en el circuito. Para evitar los problemas encontrados en otros circuitos urbanos, las especificaciones de diseño preveían que no hubiera ninguna en la superficie de la pista". Un suspiro de alivio para Ferrari y para Sainz -por otra parte embajador del circuito-, sin duda.