¿Privó el error de Piastri en la Q3 de Monza de "medio segundo" a Norris?

Lando Norris cree que podría haber marcado una vuelta más rápida en la clasificación de Monza si su compañero de equipo, Oscar Piastri, no hubiera cometido un error en los últimos instantes de la clasificación del Gran Premio de Italia, lo que, en la práctica, podría haberle costado al actual campeón del mundo de Fórmula 1 algunas posiciones en la parrilla de salida.

Norris quedó noveno en la clasificación, y su mejor vuelta en la Q3 la marcó en su primer intento. Su tiempo de 1:22,256s le situó séptimo en la tabla tras las primeras vueltas, pero no pudo mejorarlo en su segundo intento.

Eso se debió en gran medida a que, según él mismo reconoce, acabó siendo, en la práctica, el primero en salir a pista en los últimos compases de la sesión.

Norris explicó más tarde que el plan de McLaren era que Piastri rodara por delante de él en ese intento para proporcionarle un rebufo. Los pilotos de McLaren fueron los primeros en salir de boxes para las últimas vueltas, con Piastri por delante de Norris. Pero Piastri, que era tercero tras el primer intento, cometió un error en la curva 1, bloqueó las ruedas y abortó su vuelta, dejando a Norris sin la ayuda del rebufo, algo especialmente valioso en un circuito como Monza.

En la primera vuelta, Norris había ido por delante de Piastri, pero aún contaba con el rebufo de George Russell, que rodaba delante. Su tiempo fue tres décimas más lento que el de su compañero de equipo, antes de quedarse sin el rebufo previsto en la segunda vuelta debido al error de Piastri.

"Tenía prioridad en el sentido de que tenía que salir primero del pitlane en la primera tanda de la Q3, lo que significaba que Oscar tenía un par de coches por delante y yo solo tenía uno [el de Russell], y la mayor parte del tiempo que perdí fue precisamente en las rectas", explicó Norris.

"Así que no es algo que pueda evitar; tampoco fue mi mejor vuelta, no voy a negarlo, pero la mayor parte del tiempo lo perdí en las rectas; y, por supuesto, en la segunda vuelta, me tocaba ir detrás para aprovechar un poco el rebufo, y eso desde luego no salió como esperaba".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Norris explicó que, dado que McLaren sigue teniendo problemas con la velocidad en las rectas, él y su compañero de equipo tenían que seguir a otros coches muy de cerca, con una distancia de unos dos segundos para optimizar sus vueltas.

De hecho, cuando Piastri cruzó la línea de salida para iniciar su última vuelta en la clasificación, Norris le siguió apenas 2.3 segundos después. Pero el australiano bloqueó la rueda delantera derecha al acercarse a la curva 1 y se salió. Para cuando volvió a incorporarse a la pista, Norris ya se acercaba y adelantó a su compañero de equipo.

Piastri explicó que la posición de McLaren en el pitlane —con el garaje del equipo lejos de la salida de boxes— fue lo que motivó la decisión de sacar sus coches primero. Esperar más tiempo suponía el riesgo de que ambos pilotos quedaran al final de la cola y, potencialmente, sin tiempo suficiente para completar sus últimas vueltas.

"El rebufo es muy importante, obviamente", dijo el australiano. "Ya sabíamos, al comenzar la sesión, que, dada nuestra ubicación en el pitlane, a menudo tenemos que salir primero del box, porque si no lo hacemos, acabamos siendo los últimos. Había bastante lío detrás de nosotros, detrás de mí y de Lando".

"Y si no sales con suficiente antelación, te quedas atascado justo al final de todo eso y no consigues dar una vuelta".

Piastri también admitió que había sido demasiado ambicioso en la frenada de la curva 1 al intentar recuperar tiempo.

"Así que en la segunda vuelta, sí, iba en cabeza del pelotón", explicó. "Creo que ya llevaba unas dos décimas de retraso al entrar en la curva 1. Así que intenté compensarlo. El punto de frenada cambia bastante con esa diferencia de velocidad. Probablemente intenté ser un poco demasiado ambicioso, se me bloquearon las ruedas delanteras y ya está".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Eso dejó a Norris sin rebufo, y su segunda vuelta fue de 1:22,573s, unas tres décimas más lenta que la primera.

Cuando se le preguntó si el rebufo podía suponer una ventaja de dos o tres décimas, Norris insistió en que su valor era considerablemente mayor: "No, es más bien medio segundo, quizá incluso más".

Una mejora de medio segundo en su última vuelta podría haber situado a Norris en la lucha con los Ferrari y Max Verstappen, que ocupaban las posiciones cuarta a sexta en la clasificación.

"Me ha costado porque no tuve rebufo, eso es todo", afirmó. "No importa, nuestro coche no vale para nada, somos muy lentos en las rectas, tenemos que aprovechar bien el rebufo; si no, no somos lo suficientemente rápidos".

"Oscar aprovechó un buen rebufo y supo sacarle partido. A mí nunca me llegó la oportunidad, así que solo me queda aceptarlo con deportividad".

Norris seguirá ganando una posición gracias a la sanción de Andrea Kimi Antonelli en la parrilla, lo que significa que saldrá octavo, mientras que el italiano caerá al final de la parrilla tras montar nuevos componentes de la unidad de potencia este fin de semana.

Aun así, el piloto de McLaren cree que nunca estuvo en la lucha por la pole debido a la falta de velocidad en recta de su coche en comparación con la competencia.

"Creo que lo más doloroso de este fin de semana es precisamente el déficit de velocidad en recta", afirmó. "Kimi podía marcar un tiempo de 22.1 s o 22.0s prácticamente sin rebufo. Con rebufo, [habría] marcado un 21.6 s o algo así".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Creo que necesitábamos estar increíblemente cerca de alguien. Yo tenía el rebufo de un coche y perdí dos décimas frente a Oscar, que tenía el rebufo de dos coches [en la primera vuelta]. Es doloroso en ese sentido, pero por lo demás es algo con lo que tenemos que conformarnos por ahora".

Tras ganar las dos últimas carreras en Hungría y los Países Bajos, Norris es consciente de que será difícil repetir ese resultado en Monza, no solo por su posición de salida, sino porque el circuito es menos favorable para las características de McLaren.

"Los que han sido rápidos lo han sido porque son rápidos, no porque hayan tenido suerte. Ya fueron rápidos desde la primera tanda de la Q1", afirmó. "Son rápidos porque son muy buenos en las rectas, son buenos en las curvas lentas, se merecen totalmente estar donde están, no han tenido suerte en absoluto".

"En cuanto a nosotros, probablemente seamos uno de los más lentos en las rectas. Tenemos que empezar la vuelta dos segundos por detrás de alguien, lo cual es una locura. Por lo demás, simplemente no somos rápidos en absoluto. Veremos qué podemos hacer, pero creo que, en cualquier situación, si nos encontramos con aire limpio, no vamos a rendir nada bien. La verdad es que creo que estamos bastante lejos".

"Es solo que Oscar ha hecho un buen trabajo hoy y yo nunca he tenido esa oportunidad".

Piastri terminó tercero en la clasificación, pero saldrá sexto en la carrera del domingo tras recibir una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Liam Lawson en la Q2.