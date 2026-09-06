Alonso saldrá desde el pitlane en Monza tras cambiar la parte eléctrica de su motor Honda

Fernando Alonso saldrá desde el pitlane de la parrilla del Gran Premio de Italia después de que Aston Martin haya sustituido varios componentes de su unidad de potencia Honda, una serie de cambios que obliga al piloto asturiano a romper el régimen de parque cerrado y que se produce tras los problemas sufridos durante el sábado.

El bicampeón del mundo ya había terminado la clasificación en la última posición, aunque iba a salir 18º por las sanciones de algunos rivales. Sin embargo, esta penalización apenas tendrá consecuencias prácticas para su carrera de F1 en Monza.

El cambio de piezas se ha confirmado que se debe a que el equipo ha tenido que actuar sobre la unidad de potencia después de que ésta no arrancase en los últimos minutos de la Q1, dejando a Alonso sin opción de mejorar sus cronos.

De hecho, el propio Alonso explicó posteriormente que el motor de combustión interna, la batería o algún otro elemento del sistema podía estar detrás del fallo.

Ahora, Aston Martin ha confirmado que ha tenido que montar un nuevo MGU-K, una nueva batería (ES) y una nueva Unidad de control electrónico (CE).

En realidad, el castigo apenas modifica el escenario al que ya se enfrentaba el asturiano, por lo que sumar puntos en Monza está prácticamente descartado por la falta de potencia del motor Honda, pese a contar con nuevos elementos.

La intervención sí refleja, no obstante, la gravedad del problema que Aston Martin se encontró en uno de los momentos más importantes de la clasificación. Monza exige al máximo a las unidades de potencia por sus largas rectas y la elevada importancia de la velocidad, por lo que el equipo ha preferido llegar a la carrera en mejores condiciones, con el único objetivo de seguir sumando kilómetros para seguir aprendiendo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images