Colapinto está "seguro" de que Williams F1 puntuará en México

La jornada del viernes del Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1 fue bastante extraña, con muchas banderas rojas y una segunda práctica que no fue representativa debido a que los equipos estaban obligados a rodar con los neumáticos experimentales de Pirelli. Ahí, Franco Colapinto se encontró con dos sesiones en las que, además de hacer todo el programa para Williams, tenía que aprender el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El argentino fue undécimo tras la primera hora de rodaje en el trazado mexicano, y después acabó en la parte baja de la tabla, a más de un segundo de la mejor referencia de Carlos Sainz, aunque nada fue muy importante porque ninguno pudo hacer los tiempos y kilometraje como deseaban. Una vez que se bajó de su monoplaza ofreció las sensaciones de su día, que fueron bastante buenas, además de que pudo lucirse con una decoración especial en un lugar más cercano a su país natal.

"Día terminado, aquí, en México, mi primera vez pilotando en esta pista, una buena jornada para mí. He estado mejorando vuelta a vuelta, hicimos algunos cambios de cara a la FP2 que no funcionaron realmente, el coche estaba un poco dormido, no era muy reactivo, por lo que deberemos trabajar en eso esta noche", explicó Franco Colapinto.

"Sin embargo, fue un día positivo para mí, el objetivo era coger velocidad y aprender el circuito, y está hecho. Creo que hicimos muchas vueltas, con tandas largas que nos ayudarán para el domingo en la carrera, así que veremos cómo sigue el fin de semana", continuó. "Ha sido una pena lo que le ha pasado a Alex [Albon] hoy, dañando el coche en la FP1, pero volveremos el sábado más fuertes, estoy seguro como equipo e iremos a por los puntos el domingo".

