Alonso, realista: "Esperamos un fin de semana difícil"

El fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1 será muy especial, no solo por el hecho de que se trata de una cita en la que el título sigue en juego entre Max Verstappen y Lando Norris, sino porque Fernando Alonso alcanza la asombrosa cifra de 400 carreras. El español se vio obligado a perderse la jornada dedicada a los medios de comunicación del jueves debido a sentirse indispuesto, pero consiguió recuperarse a tiempo para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras una segunda práctica muy poco representativa por estar en una prueba de neumáticos Pirelli, el asturiano dio su opinión sobre cómo le fue: "Me siento bien, no he estado al 100% físicamente los últimos días, pero espero que para el domingo esté bien. Hoy me he sentido bien en el coche, creo que este circuito tampoco es muy exigente en cuanto a fuerzas G y alta velocidad, así que sí, está bien".

"Y normalmente, el Gran Premio de México siempre es una buena carrera y, para mí, es una doble celebración con los 400 grandes premios, espero disfrutar del fin de semana cada segundo a partir de mañana en la clasificación", comentó antes de que se le preguntara si se veía más cerca de la pelea. "Vamos a ver, solo hice la FP2".

"Fue una mezcla [de tiempos] con una prueba de Pirelli, y creo que no podemos tener ninguna conclusión todavía, así que la clasificación dirá la verdad", explicó Fernando Alonso. "Esperamos un fin de semana difícil, ya lo fue el año pasado para nosotros también, así que sí, es un circuito duro, duro para nuestro paquete, pero lo daremos todo".

