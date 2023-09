Pérez achaca sus problemas para adelantar a la velocidad punta

El equipo Red Bull consiguió otro nuevo doblete en el Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1 después de que Max Verstappen consiguiera el récord de más triunfos consecutivos en la categoría, con Sergio Pérez en la segunda plaza. El mexicano logró adelantar a la dupla de Ferrari en los últimos instante de la prueba para subir al podio por séptima vez en la temporada, en lo que fue lo máximo que podía hacer.

La carrera del de Guadalajara se resumió en estar al rebufo de los monoplazas del Cavallino Rampante para darles la estacada final apurando la frenada, y nada más bajarse del RB19, dio sus impresiones: "Creo que era básicamente lo máximo que podíamos conseguir hoy [una segunda posición]. Era muy difícil adelantar, mucho más de lo que pensábamos, pienso que nos faltaba algo de velocidad en línea recta".

"Salíamos muy bien de la Parabólica, pero no era suficiente", explicó el latinoamericano. "Yo estaba la mayor parte del tiempo a dos o tres décimas. Con dos, me estaba dando una oportunidad, pero a tres, ni siquiera me acercaba, así que para llegar a través de Charles [Leclerc], y luego a Carlos [Sainz], era bastante loco, porque tuve que desgastar mucho mis neumáticos".

El de Red Bull continuó narrando cómo pudo sobrepasar a sus rivales para un nuevo podio: "Pensé en el tiempo [perdido], sobre todo al principio, porque no podía acercarme a Charles, estábamos atrapados en el DRS. Empecé a poner la presión sobre Charles, él consiguió el DRS de Carlos, y entonces sí, también hubo mucha lucha con él, pero nos las arreglamos para ser segundos".

El mexicano reconoció que progresó bastante a lo largo del fin de semana, sintiéndose "mucho más cómodo" una vez que dio con la configuración ideal en Monza: "Creo que hemos progresado mucho. En cuanto a la puesta a punto, me siento mucho más cómodo en el coche, así que espero que veamos el mejor estado de forma en las próximas carreras".

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1

