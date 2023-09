Sainz acepta su lucha con Leclerc: "Es parte de las carreras"

Saliendo desde la pole en la carrera de casa para Ferrari, el piloto español sabía que iba a ser difícil pero tenía como objetivo conseguir su segunda victoria en la máxima categoría. Sin embargo, no tardó en llegar el golpe de realidad, ya que desde un principio fue evidente que Max Verstappen tenía más ritmo y en la vuelta 15 logró adelantarle y escaparse en solitario.

A partir de ahí, mantener el podio no fue una tarea nada sencilla para Carlos Sainz, ya que primero Sergio Pérez le robó la segunda posición en la vuelta 46 y en los últimos cuatro o cinco giros tuvo que batallar cuerpo a cuerpo con su compañero de equipo, Charles Leclerc, para acabar tercero.

Nada más bajar de su SF-23 y visiblemente agotado, Sainz habló sobre su pelea con Leclerc, que estuvo muy cerca en varias ocasiones de acabar con un toque entre los dos pilotos de Ferrari.

"Fue una carrera muy dura y esas cosas son parte de las carreras. Siempre ha sido un placer pelear con Charles, siempre que hemos tenido la oportunidad. Y hoy también. Es un muy buen carrerista, igual que Max y Checo. Nos divertimos y espero que los aficionados también", explicó.

El piloto madrileño, al analizar la carrera, reconoció que el uso tan excesivo de los neumáticos le costó caro, pero se mostró contento con haber podido subir al podio, el primero de la temporada para él en una carrera principal.

"Muy duro, muy duro. No podía ser más difícil de lo que ha sido hoy. Sinceramente, he tenido que ir toda la carrera empujando muy, muy duro para mantener a los Red Bull atrás. Y eso obviamente me hizo desgastar mucho los neumáticos traseros, intentando seguirles el ritmo y defenderme de ellos".

"Y al final, terminé pagando un poco el precio de eso con los neumáticos traseros, pero hice todo lo posible para defenderme de todos los coches que veían por detrás. Y sí, he traído a casa este tercer puesto, pero ha sido muy difícil", añadió.

Si bien terminar tercero y cuarto todavía está lejos del objetivo de Ferrari, que siempre es ganar, Carlos Sainz se mostró satisfecho con el paso adelante y admitió que lo único que pueden hacer ellos para recortar las distancias con el equipo de las bebidas energéticas es "seguir trabajando".

"Creo que solo tenemos que seguir trabajando en nuestro ritmo y en nuestra comprensión de los neumáticos. Creo que hoy, era obvio que estábamos abusando de las gomas. Y nos faltaba algo de ritmo. Pero definitivamente es un gran paso adelante en comparación con Zandvoort", concluyó un Carlos Sainz que gracias a este podio en Monza mantiene la quinta posición en campeonato de pilotos.

Las mejores imágenes del domingo de Fórmula 1 en el GP de Italia 2023:

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, persiguen al pelotón en la salida 1 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 2 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 4 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 5 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 6 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 7 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 8 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 9 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 12 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 13 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 14 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 16 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 17 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu 19 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 20 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 21 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Esteban Ocon, Alpine A523 22 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 23 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 24 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 25 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60 26 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45 27 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 28 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 29 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 30 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, el resto de la parrilla. 31 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida. 32 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 33 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 34 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 35 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 36 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 37 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 38 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 39 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 40 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 41 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 42 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 43 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Esteban Ocon, Alpine A523 44 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 45 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images