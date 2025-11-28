Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"
La cuarta posición de Alonso en la clasificación al sprint del GP de Qatar 2025 de F1 es "uno de los mejores resultados de la temporada" y piensa a lo grande.
Después de una sesión de entrenamientos prometedora, Fernando Alonso confirmó las buenas sensaciones en la clasificación al sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 tras meter su monoplaza en la SQ3 y conseguir el cuarto mejor resultado que le permitirá empezar la carrera al sprint desde la segunda fila de la parrilla de salida.
Nada más bajarse de su Aston Martin y con una sonrisa de oreja a oreja, el bicampeón español de la Fórmula 1 se mostró encantado y explicó la razón de su gran resultado en la clasificación shootout.
"Es uno de los mejores resultados de la temporada. Es un circuito de alta velocidad, con acción y el coche ya estaba en la ventana operativa correcta en los libres, y luego también en la clasificación".
A lo que añadió: "He sentido algo de estrés en la SQ2, con el tráfico y demás, pero hemos llegado a la SQ3 y ahí hemos hecho una buena vuelta".
Cuando se le recordó que en los fines de semana al sprint suele ser más rápido los viernes y luego tanto él como el coche van perdiendo rendimiento a medida que avanza el fin de semana, Alonso explicó las ventajas [y desventajas] que tiene su gran experiencia en el Gran Circo.
"Son 24 años de experiencia y 44 años de edad. Eso tiene sus desventajas, como que me canso más con el jet lag y los viajes, pero conozco los neumáticos, los circuitos y cómo extraer el máximo del coche".
"Y es cierto que el sábado podemos abrir el parque cerrado y podremos hacer pequeños cambios, y todo el mundo parece ir mejorando desde ese momento. Pero vamos paso a paso", dijo.
Sin embargo, en esta ocasión, incluso el piloto asturiano ve aspectos a mejorar en su Aston Martin AMR25 pese a su cuarta posición en la clasificación al sprint, que le hace colocarse sólo detrás de Oscar Piastri, George Russell y Lando Norris, coches muy superiores sobre el papel. De hecho, su compañero de equipo terminó eliminado en la SQ1.
"Mañana, en la carrera al sprint y de cara a la clasificación, a ver si podemos mejorar un poco el coche desde el lado del subviraje y de la configuración", concluyó.
