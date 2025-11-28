Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Sainz: "Hemos puesto una configuración que jamás hubiéramos usado… y funciona"

El madrileño explica cómo Williams dio el salto en uno de los fines de semana en el que a priori iban a sufrir y es muy positivo de cara a las carreras tras el ritmo mostrado.

Pol Hermoso
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Qatar debía ser un vía crucis para Williams. Carlos Sainz llegó al paddock el jueves con pocas dudas: este podría ser el peor fin de semana del año. El equipo llevaba días advirtiendo que Losail, un circuito de curvas rápidas y de apoyo constante, era justo el punto débil del FW47. Pero la Fórmula 1 tiene estas cosas: a veces, cuando esperas la tormenta, aparece el oasis.

El viernes dejó una imagen contundente: Williams es fuerte en Qatar. Muy fuerte. Tanto, que puede ser perfectamente la cuarta fuerza del fin de semana, por delante de una Ferrari que ha naufragado desde la primera vuelta de Libres 1. La clasificación sprint lo terminó de confirmar.

Sainz firmó un octavo puesto que sabe a más, porque estuvo a solo una décima de la quinta posición. Y lo realmente significativo no es solo su rendimiento —ya una tendencia clara en este final de temporada, donde el español está superando de forma constante a un Albon más irregular— sino que los dos coches entraron en la SQ3, algo que Williams no veía desde hace mucho.

"Éramos más rápidos de lo esperado desde el principio de los Libres 1. Me da esperanzas ver que el coche rinda a buen nivel este fin de semana", explicaba un Sainz visiblemente satisfecho. "Esperábamos estar fuera de la SQ1 y hemos llegado con ambos coches a la SQ3 por primera vez en bastante tiempo, así que esperanzador".

La clave: una configuración que jamás habrían montado

El punto más sorprendente del viernes no fue el resultado… sino cómo Williams lo consiguió.

A la pregunta de por qué rinde tan bien el coche, Sainz soltó la revelación: "Hemos experimentado con la configuración del coche y hemos optado por una configuración que nunca hubiéramos puesto. Y nos hemos adaptado a este estilo de curva y parece que el coche está funcionando".

Williams llegó a Qatar sabiendo que, si no arriesgaban, se hundirían en la zona media. Y arriesgaron. Mucho. Una configuración radical, casi un “todo o nada”, que en cualquier otro fin de semana habrían descartado. Y el tiro ha salido perfecto.

"Estoy contento de que el equipo siga experimentando, de que sigamos empujando. Cuando probamos configuraciones radicales, creo que aprendo mucho del coche y del equipo, y este fin de semana está siendo un experimento positivo", añadía.

El arma secreta: el neumático duro

El rendimiento del FW47 sigue un patrón que ya es familiar: cuanto más duro es el neumático, más competitivo es el coche. Y Qatar lo ha amplificado.

"Con el neumático duro era casi primero en los Libres 1, entre los cinco mejores con los medios… y con los blandos en la Q3 los demás han encontrado más tiempo de vuelta", resumía Sainz. Esa desventaja con el blando explica que solo fuese octavo, pero también abre la puerta a algo mayor: Williams tiene ritmo de equipos top con el duro.

Eso significa que tanto la sprint como la carrera del domingo —donde los medios y duros serán protagonistas— se convierten en una oportunidad real para sumar puntos con ambos coches.

Y a eso se suma el contexto: Williams tiene virtualmente asegurada la quinta posición del Mundial de Constructores, un resultado impensable a comienzos de año. El objetivo ahora es cerrar 2025 con un último golpe encima de la mesa y mirar a 2026 —donde cambia el reglamento— con un impulso moral enorme.

De "será nuestro peor fin de semana" a un viernes que ilusiona

En unas pocas horas, Williams ha pasado de esperar un desastre a permitirse soñar.

"He acabado octavo a solo una décima del quinto y es una pena, porque nos podría haber dado una mejor posición para la carrera de mañana", lamentaba Sainz. Pero la sensación general es positiva. Mucho.

Si mañana confirman el ritmo, si la estrategia acompaña y si ese coche "de configuración loca" sigue funcionando, Williams puede convertir un fin de semana que parecía condenado al fracaso en uno de los mejores cierres de temporada de su historia reciente.

Y Sainz, otra vez, al frente de la revolución azul.

Las mejores fotos de la qualy sprint del viernes en Qatar

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Sprint

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Rio Ferdinand

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Mattia Binotto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ventiladores

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Atmósfera

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ventilador

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fórmula 1
89

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla
Carlos Sainz
Más de
Carlos Sainz
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla
Williams
Más de
Williams
McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º

McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º
Sainz asegura que los expilotos analistas de TV mejorarían el panel de comisarios

Sainz asegura que los expilotos analistas de TV mejorarían el panel de comisarios

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Sainz asegura que los expilotos analistas de TV mejorarían el panel de comisarios
A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora fue la clasificación sprint de F1 el viernes en Qatar y cómo ver

Últimas noticias

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen