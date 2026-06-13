Leclerc asume su error en Barcelona F1: "Me avergüenzo; debe ser duro seguir apoyándome"

Nuevo sábado durísimo para Charles Leclerc en la Fórmula 1 2026. Si el piloto de Ferrari ya venía de fallar en el día clave de su cita de casa, el Gran Premio de Mónaco, cuando clasificó cuarto con dos errores en la Q3, incluido un toque al muro, que comprometió sus opciones de cara a una carrera en la que terminó abandonando por un accidente, peor le han ido las cosas siete días después en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

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Aunque Mercedes era la máxima favorita para la clasificación en Montmeló, la Scuderia y el monegasco podían tenerse en cuenta, habida cuenta del nivel que ha terminado demostrando su compañero, Lewis Hamilton, para terminar segundo en la parrilla de salida. Pero la 'qualy' acabó siendo un auténtico desastre para el piloto #16.

Cuando quedaban menos de 9 minutos para el final de la Q3, y en plena vuelta cronometrada, Leclerc no pudo controlar un trallazo de su SF-26 en la curva 4 del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Trató de hacerlo, pero manteniendo el acelerador a fondo, acabando estampado contra el muro, en un accidente que provocó una bandera roja y que incluso le hizo pasar por el centro médico, afortunadamente sin sufrir consecuencias físicas. El gran problema es que tendrá que salir décimo, para una carrera que se prevé dura y con mucha gestión de neumáticos por el calor.

Así, al término de la sesión clasificatoria, Leclerc no pudo hacer más que asumir su tremendo fallo ante los medios. En declaraciones a 'Canal+ Francia', televisión que retransmite la F1 en el país vecino, el de Ferrari dijo sentirse avergonzado por lo sucedido en varias ocasiones.

"Estoy bien", empezó tranquilizando el corredor sobre su salud antes de ser muy autocrítico consigo mismo, algo que contrasta con su punto de vista en el GP de Mónaco. "Es más la vergüenza que siento lo que hace que no esté al cien por cien. Pero, aparte de eso, estoy bien. Me siento avergonzado ante todos los que nos apoyan, ante el equipo, que han trabajado como locos para traer mejoras este fin de semana...".

Al ser preguntado por los motivos de su accidente, comentó: "Intenté apretar más que en la vuelta anterior, porque era la única curva en la que no estábamos bien; intenté dejarlo ir [el coche], pero el asfalto debía de estar un poco más resbaladizo por donde yo iba. La confianza era muy alta, pero no sirve de nada cuando las cosas salen así".

El monegasco no lleva nada bien su mala racha: "Sinceramente, me da vergüenza porque ya van tres fines de semana en los que lo estoy pasando un poco mal. Las sensaciones estaban claramente ahí desde ayer, pero no he podido materializarlas. Así que me da vergüenza por todos los que nos apoyan, y por el equipo".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó si, a la vista del resultado de Hamilton, que se quedó a solo 64 milésimas de la pole de George Russell, creía que había potencial para alcanzar al menos la primera fila de la parrilla, Leclerc prefirió eludir la pregunta: "No sirve de nada decir eso, sobre todo cuando... Bueno, me he estrellado contra el muro, así que la confianza estaba ahí, pero, una vez más, sí..."

"Tanto en Canadá, como en Mónaco —allí iba más o menos bien, pero luego, por desgracia, no pudimos terminar la carrera— y hoy, [todo ha acabado] con un error por mi parte, así que no es fácil. Pero bueno, los puntos se consiguen mañana, va a ser una carrera interesante con el desgaste de los neumáticos, espero que podamos remontar", concluyó.

Posteriormente, en declaraciones a los medios internacionales, entre los que estaba Motorsport.com, Leclerc fue aún más duro consigo mismo: "La semana pasada fue, '¿y si no hubiéramos tenido ese problema?'. Este fin de semana es, '¿y si no hubiera cometido ese error?'. Me da vergüenza no haber podido rematar lo que hasta entonces estaba siendo un fin de semana muy positivo".

"He recuperado las sensaciones con el coche y sigo siendo optimista de cara a mañana. Pero debería haber estado más arriba en la parrilla y no lo estoy por un error mío. Me avergüenzo de decepcionar a tanta gente que nos apoya. Debe de ser duro seguir apoyándome".

"Mi vuelta en la Q2 fue muy buena. En casi todas las curvas éramos los más fuertes o estábamos muy cerca. La curva cuatro fue para mí la más débil", analizó. Leclerc intentó ganar tiempo en ese punto frenando más tarde, y entrando en la curva con más velocidad. "Solté el freno antes y tenía bastante velocidad extra al entrar en la curva. Eso funcionó en la mitad, pero al final acabé en la parte sucia de la pista y perdí el control del coche. No hay excusas. Fue un error", cerró.