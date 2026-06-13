Parrilla de salida de F1 en el GP de Barcelona de F1: filas y posiciones

Después de una emocionante clasificación en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la F1, ya tenemos confeccionada la parrilla de salida para la carrera de esto domingo, donde se repartirán los puntos. Aunque debido a las altas temperaturas y a la alta degradación de los neumáticos la posición de salida puede no ser decisiva, mira en qué puesto y fila empezarán la carrera todos y cada uno de los pilotos.

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Parrilla de salida del GP de Barcelona de F1 2026: filas y posiciones

¿Cómo fue la clasificación?: Fórmula 1 Russell vuela para logar la pole de F1 en Barcelona tras el KO de Leclerc

¿Qué piloto es el poleman del GP de Barcelona de F1 2026?

George Russell por fin ha conseguido "salir" de su mala racha con una gran pole position en Barcelona, por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli, aunque ahora deberá convertirla en victoria para regresar a la senda del triunfo, algo que ya no logró hacer en el Gran Premio de Canadá, donde sufrió una avería mecánica.

¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

Horario de la carrera de F1 del GP de Barcelona: domingo a las 15:00h

Historial de pilotos con pole en el GP de Barcelona de F1

Michael Schumacher es el piloto con más pole position en Barcelona, con un total de seis, mientras que le sigue de cerca Lewis Hamilton con seis después de que no haya podido igualar la marca del alemán este año.

Del resto de pilotos en activo en la Fórmula 1, nadie ha conseguido repetir una pole en el famoso circuito de Montmeló, pero tienen una: Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Valtteri Bottas.

¿Dónde sale Alonso en el GP de Barcelona de F1?

Tal y como era de esperar después de tres sesiones de entrenamientos muy flojas, Fernando Alonso cayó eliminado en la Q1 y este domingo tendrá que empezar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya desde la 22ª posición, la última, por detrás de su compañero Lance Stroll.

¿Dónde sale Sainz en el GP de Barcelona de F1?

Carlos Sainz pudo llegar hasta la Q2, pero ahí se acabó al suerte de un Williams que ha demostrado en Barcelona tener más debilidades que fortalezas. El piloto madrileño comenzará la carrera desde la octava fila, en el 16º puesto.

¿Dónde sale Checo Pérez en el GP de Barcelona de F1?

El Cadillac de Sergio Pérez cayó a las primeras de cambio, en la Q1 de la clasificación en Barcelona, por lo que el piloto mexicano empezará la carrera desde la 19ª posición, por delante de su compañero Valtteri Bottas.

¿Dónde sale Colapinto en el GP de Barcelona de F1?

Franco Colapinto tenía esperanzas de llegar hasta la Q3 del GP de Barcelona-Catalunya, pero desafortunadamente acabó 13º la Q2, misma posición desde la que arrancará el domingo la carrera en territorio catalán. Eso sí, superó a Pierre Gasly (14º).