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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Parrilla de salida de F1 en el GP de Barcelona de F1: filas y posiciones

Mira cómo queda la parrilla de salida del GP de Barcelona 2026 de la F1 y en qué fila y posición empieza cada piloto la carrera de este domingo en España.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Después de una emocionante clasificación en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la F1, ya tenemos confeccionada la parrilla de salida para la carrera de esto domingo, donde se repartirán los puntos. Aunque debido a las altas temperaturas y a la alta degradación de los neumáticos la posición de salida puede no ser decisiva, mira en qué puesto y fila empezarán la carrera todos y cada uno de los pilotos.

También apunta:

Parrilla de salida del GP de Barcelona de F1 2026: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

 

 

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 


 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cómo fue la clasificación?:

¿Qué piloto es el poleman del GP de Barcelona de F1 2026?

George Russell por fin ha conseguido "salir" de su mala racha con una gran pole position en Barcelona, por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli, aunque ahora deberá convertirla en victoria para regresar a la senda del triunfo, algo que ya no logró hacer en el Gran Premio de Canadá, donde sufrió una avería mecánica.

¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

  • Horario de la carrera de F1 del GP de Barcelona: domingo a las 15:00h

Historial de pilotos con pole en el GP de Barcelona de F1

Michael Schumacher es el piloto con más pole position en Barcelona, con un total de seis, mientras que le sigue de cerca Lewis Hamilton con seis después de que no haya podido igualar la marca del alemán este año.

Del resto de pilotos en activo en la Fórmula 1, nadie ha conseguido repetir una pole en el famoso circuito de Montmeló, pero tienen una: Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Valtteri Bottas.

Todo el palmarés:

¿Dónde sale Alonso en el GP de Barcelona de F1?

Tal y como era de esperar después de tres sesiones de entrenamientos muy flojas, Fernando Alonso cayó eliminado en la Q1 y este domingo tendrá que empezar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya desde la 22ª posición, la última, por detrás de su compañero Lance Stroll.

¿Dónde sale Sainz en el GP de Barcelona de F1?

Carlos Sainz pudo llegar hasta la Q2, pero ahí se acabó al suerte de un Williams que ha demostrado en Barcelona tener más debilidades que fortalezas. El piloto madrileño comenzará la carrera desde la octava fila, en el 16º puesto.

¿Dónde sale Checo Pérez en el GP de Barcelona de F1?

El Cadillac de Sergio Pérez cayó a las primeras de cambio, en la Q1 de la clasificación en Barcelona, por lo que el piloto mexicano empezará la carrera desde la 19ª posición, por delante de su compañero Valtteri Bottas.

¿Dónde sale Colapinto en el GP de Barcelona de F1?

Franco Colapinto tenía esperanzas de llegar hasta la Q3 del GP de Barcelona-Catalunya, pero desafortunadamente acabó 13º la Q2, misma posición desde la que arrancará el domingo la carrera en territorio catalán. Eso sí, superó a Pierre Gasly (14º).

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