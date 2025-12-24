Stella: "He traído el sentido común a McLaren y transmito lo que aprendí en Ferrari"

El año 2025 pasará a los anales de la historia de la Fórmula 1 por la espectacular remontada de Max Verstappen y la forma en que McLaren ganó el mundial de constructores llegó a falta de seis carreras; el de pilotos se decidió en la última carrera de la campaña, por solo dos puntos de diferencia. "Menos del 0,5%", señala Andrea Stella. Pero McLaren no ganó como el resto: ganó a su manera. Y es precisamente este aspecto el que más hace sonreír al director del equipo.

Cómo construir un equipo ganador, lo aprendió en Maranello. "Llegué a la Fórmula 1 con Ferrari a principios de los años 2000, en una época de grandes éxitos. Allí comprendí muy pronto lo que era posible con el equipo adecuado. Eso lo guardé conmigo y trato de transmitirlo cada día a mi equipo".

Un método de trabajo, antes incluso que una filosofía, que Stella ha llevado consigo en cada etapa de su carrera: desde su llegada a McLaren en 2015 -cuando optó por acompañar a Fernando Alonso abandonando la escudería italiana- hasta dirigir el equipo en Woking.

¿Qué es lo que más enorgullece a Andrea Stella de esta extraordinaria temporada?

"Se puede ganar y se puede perder. El camino, sin embargo, está totalmente bajo tu control. Eso es lo que me enorgullece a mí, como director del equipo, y a todo el equipo. Al dar a ambos pilotos las mismas oportunidades, acabamos acertando".

¿Qué aportó personalmente a Woking el "genio italiano"?

"Yo diría más bien sentido común: la importancia de las relaciones humanas, una visión clara del rendimiento y una filosofía práctica destinada a proteger al equipo".

¿Qué hace que McLaren sea tan especial hoy en día?

"Un equipo unido. Valores, historia y un departamento técnico como nunca he visto en 26 años de Fórmula 1. Con Zak Brown redistribuimos los recursos técnicos existentes: era como un puzzle con piezas que no encajaban. Pusimos todo sobre la mesa, reorganizamos e hicimos más sólido el sistema. Luego trajimos a figuras clave como Rob Marshall, que aportó experiencia, conocimientos y, sobre todo, el valor de atreverse".

Lando Norris, McLaren Fotografía de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

¿Qué satisfacción supone ganar el título con los dos pilotos luchando por el Mundial?

"El éxito es el fruto de un viaje muy largo. Veinticuatro carreras convierten el campeonato en un maratón: mantenernos constantes, unidos y fieles a nuestros valores ha sido tan difícil como esencial. Queríamos enviar un mensaje. Ganar 16 títulos mundiales significa mucho, pero queríamos demostrar que ciertos valores siguen contando: que se puede construir una cultura basada en el progreso, no en el lamento. Trabajamos en equipo y como equipo ganamos: los pilotos, los ingenieros, el personal en pista y el increíble departamento técnico de Inglaterra".

El valor del equipo...

"Hoy en día, nadie puede diseñar la geometría de un monoplaza por sí solo: los tiempos han cambiado. Los valores son fundamentales si quieres construir algo que dure. Hay una canción de Niccolò Fabi que dice que construir significa renunciar a la perfección. Eso es lo que hemos hecho, poner el interés colectivo en el centro. Es fácil buscar culpables en tiempos difíciles, señalar con el dedo. Nosotros no lo hemos hecho, ni siquiera los pilotos. Con Zak hemos construido un equipo que comparte la misma filosofía: se puede ganar respetando a todo el mundo, dentro y fuera de la pista".

Los pilotos también han adoptado la filosofía de McLaren. ¿Ha sido difícil?

"El nivel en la Fórmula 1 es increíblemente alto. Esta generación crece con la telemetría ya en los karts. Lando venció a un tetracampeón del mundo: ha crecido enormemente, como persona y como piloto. Sólo se aprende a ganar ganando. Las constantes batallas con tu compañero de equipo y con un mastín como Max Verstappen o te hacen crecer rápido o te machacan. El verdadero progreso de Lando llegó el año pasado, con duelos cruciales como el de Austria. Allí empezó a creerse de verdad que podía luchar con Verstappen y ganarle. También aprendió a aislarse del ruido exterior. Hicimos cambios técnicos precisamente para ayudarle a concentrarse en la conducción".

¿Y Piastri?

"Sabemos que Oscar será campeón del mundo. Ya ha estado muy cerca. Su crecimiento ha sido impresionante: ha superado momentos difíciles -desde la descalificación en Las Vegas hasta los errores estratégicos en Qatar- sin buscar nunca culpables ni señalar a nadie. Volverá aún más fuerte".

2026 ya ha comenzado. ¿Qué podemos esperar?

"Los resultados de hoy son fruto del trabajo de todo el equipo. Confío en la calidad técnica de nuestro departamento de competición, el mismo equipo que construyó un coche capaz de ganar el título de constructores dos años seguidos".

Lo último sobre la F1 2026: Fórmula 1 Polémica con los motores de Mercedes y Red Bull para 2026: ¿qué hay detrás?