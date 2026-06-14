El misterio de McLaren: ¿dónde se ha quedó el ritmo de los entrenamientos?

Antes del Gran Premio de Barcelona, muchos expertos consideraban a McLaren uno de los principales candidatos a la pole. Tras sus buenos resultados en los libres, el equipo de Woking parecía estar totalmente preparado para la clasificación y se empezaba a perfilar como un duro rival para Mercedes.

Pero, cuando llegó el momento decisivo, de repente faltó la velocidad necesaria. Lando Norris no pasó de la cuarta posición en la parrilla, mientras que Oscar Piastri tuvo que conformarse incluso con la séptima.

La decepción fue, por tanto, enorme, no solo para la propia McLaren, sino también para sus rivales. El director de Mercedes, Toto Wolff, resumió la sorpresa tras la clasificación: "En cuanto a McLaren, sí, es curioso que no hayan estado a la altura. También los tenía en mis planes".

De hecho, el viernes todo apuntaba a que McLaren desempeñaría un papel fundamental en la lucha por la pole position. El coche causó una gran impresión, especialmente en las curvas rápidas. Pero el sábado se vio una imagen diferente. Mientras Ferrari y Mercedes marcaban el ritmo, McLaren perdió un tiempo decisivo.

Curiosamente, el director del equipo, Andrea Stella, no ve la causa donde muchos la sospecharían. Según sus datos, las curvas de alta velocidad siguen siendo incluso uno de los puntos fuertes del MCL40. "Si hablamos de las curvas 3, 9, 13 y 14, en realidad estamos satisfechos con nuestro rendimiento ahí", explica Stella.

Dónde está el verdadero problema de McLaren

En opinión deldirector italiano, McLaren perdió el tiempo clave en puntos completamente distintos. "Donde estamos perdiendo tiempo actualmente son las curvas de velocidad media", analiza Stella. "Hablamos de las curvas 1, 4, 7 y 12".

Es especialmente llamativa su valoración de los rivales. A diferencia de muchos observadores, Stella considera que Ferrari está actualmente en cabeza. "En estas condiciones, Ferrari tiene el mejor coche en este momento. Por detrás, probablemente Mercedes, luego McLaren y, a continuación, Red Bull".

Lando Norris tampoco oculta, tras la clasificación, que McLaren aún no se encuentra donde desearía estar: "En realidad, solo hemos vuelto a donde estábamos antes de Mónaco", explica el piloto británico.

Tras el flojo fin de semana de Montecarlo, el equipo ha logrado avances y ha introducido algunas pequeñas actualizaciones, pero no se puede hablar de un gran salto en el rendimiento.

"Hemos traído algunas piezas pequeñas que nos han ayudado un poco. Pero, en este momento, unas milésimas de segundo pueden marcar una gran diferencia". Pese a ello, Norris se mantiene crítico: "Estamos a tres décimas y media de la pole. Eso es mucho".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La falta de agarre preocupa a McLaren

Las debilidades del coche se han hecho especialmente evidentes en un circuito como el de Barcelona. "Aquí se necesita agarre. Se necesita una buena parte trasera. Y eso es precisamente lo que nos ha faltado hoy", explicaba Norris.

Esta afirmación coincide con las opiniones de muchos pilotos, que se quejaron durante la clasificación del sobrecalentamiento y del desgaste excesivo de los neumáticos.

El análisis de Oscar Piastri es aún más claro. El australiano no dio largas explicaciones tras la clasificación y resumió la situación en una sola frase: "No tenemos el ritmo para seguir a los Mercedes".

Mientras que los demás equipos punteros han logrado varios avances en las últimas semanas, McLaren parece estar luchando actualmente con un margen de desarrollo mucho menor. La situación es especialmente difícil para Piastri. Desde hace unas carreras, el australiano ya no parece tan seguro de sí mismo como antes.

La bandera roja pudo haberle costado muy caro a Norris

Andrea Stella también señala además un eventp desafortunado en la Q3. La bandera roja tras el accidente de Charles Leclerc le pilló a Norris en el peor momento posible. "Lando tuvo mucha mala suerte con la bandera roja", explica Stella.

El británico estaba realizando una buena vuelta y se encontraba a solo unos 250 metros de la línea de meta cuando se interrumpió la sesión. Esto obligó a Norris a actuar con mucha más cautela en su último intento para no acabar sin tiempo.

A pesar de la decepcionante clasificación, McLaren afronta la carrera con optimismo. El equipo espera una carrera que estará muy marcada por la gestión de los neumáticos, la estrategia y las paradas en boxes: "Sabemos que técnicamente nos queda trabajo por delante para aprovechar al máximo los neumáticos en la carrera», explica Stella.

No obstante, sigue viendo a su equipo en la lucha por los primeros puestos: "Está claro que estamos en la pelea".