Alonso cambia parte del motor Honda y saldrá desde el pitlane en Barcelona

Barcelona.- Poco cambia sobre el papel, pero cambia una de las pocas bazas que le quedaban a Fernando Alonso para este domingo. El piloto asturiano arrancará el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 2026 desde el pitlane después de que Aston Martin haya sustituido varios elementos de la unidad de potencia Honda de su AMR26.

La FIA confirmó antes de la carrera que el equipo de Silverstone ha montado un nuevo MGU-K, una nueva batería (Energy Store) y una nueva centralita electrónica (Control Electronics) en el coche número 14. En los tres casos se trata de la cuarta unidad de la temporada, cuando el reglamento sólo permite utilizar tres sin penalización.

Además, los elementos fueron sustituidos bajo condiciones que obligan a modificar la configuración del coche tras la clasificación y, por tanto, a romper el parque cerrado. La consecuencia práctica es clara: el bicampeón del mundo, que ya había clasificado último en una de las jornadas más difíciles del año para Aston Martin, ni siquiera ocupará la última posición de la parrilla y tomará la salida desde la calle de boxes.

La decisión llega en un fin de semana especialmente duro para la escudería británica. El AMR26 ha sido, con diferencia, uno de los coches más lentos del Circuit de Barcelona-Catalunya, una pista que tradicionalmente expone las fortalezas y debilidades reales de cada monoplaza.

Para Alonso, además, supone perder una de las pocas oportunidades que podía ofrecer la carrera. El español había vuelto a destacar durante toda la temporada por sus salidas, probablemente uno de los aspectos en los que más diferencia está marcando respecto a la competencia. En varias carreras ha conseguido ganar numerosas posiciones en los primeros metros pese a contar con uno de los coches menos competitivos de la parrilla.

Un domingo para recopilar datos

Con Aston Martin completamente centrado en la llegada de futuras mejoras, la carrera de Barcelona se presenta ahora más como una sesión de pruebas a gran escala que como una oportunidad real de resultado.

El cambio de componentes permitirá a Alonso afrontar las próximas citas con elementos más frescos en una temporada que ya estaba siendo complicada desde el punto de vista mecánico. A cambio, tendrá que comenzar el Gran Premio desde el pitlane en un circuito donde adelantar tampoco resulta sencillo y más con un AMR26 que ha estado lejos incluso de Cadillac durante todo el fin de semana.

Después de un sábado en el que aseguró estar cansado de repetir cada fin de semana los mismos problemas del coche, el asturiano afrontará otro domingo de supervivencia. Esta vez, además, empezando desde la calle de boxes.