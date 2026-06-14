Joan Mir probará en Brno la Honda de 2027 pese a que correrá con una Ducati el próximo año

Según ha podido saber Motorsport.com, Honda ha convocado a Joan Mir para el test oficial de MotoGP del lunes posterior al GP de la República Checa, el próximo 22 de junio, pese a que el corredor mallorquín no va a seguir el próximo año el el equipo oficial de Tokio, al tener ya un acuerdo cerrado para 2027 con Gresini Racing, el tercer equipo de Ducati.

Esto es una verdadera anomalía, ya que nunca en la era MotoGP un piloto que cambiaba de fabricante al año siguiente ha tenido acceso a probar la moto en desarrollo. Sin embargo, según ha podido confirmar Motorsport.com, Honda le ha pedido a Joan Mir que haga el test del lunes después de Brno, para probar la RC214V, el prototipo de 850cc que HRC está preparando para el cambio de era que llegará la próxima temporada en la categoría reina.

La misma fuente informó de que Luca Marini, que aún no se sabe dónde va a correr el próximo año, también ha sido convocado para este mismo test en Brno con la RC214V.

Honda ha pedido a Luca Marini y Joan Mir que prueben la Honda RC214V de 2027 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La intención de Honda para esos importante ensayos es recibir un feedback sobre la nueva moto de su actual pareja de pilotos titulares, y aunque la casa japonesa tiene un piloto contratado para 2027, el joven Diogo Moreira, de momento el 'rookie' no está convocado para este test, ya que cada fabricante solo puede disponer de dos motos de 850cc en pista durante las pruebas.

Una decisión sin precedentes

Hasta hoy, nunca un piloto que iba a cambiar de fábrica, como es el caso de Mir, tenía acceso a los ensayos de la nueva moto del año siguiente. "Es más lo que ganamos que lo que perdemos", es el argumento de Honda, que con Aleix Espargaró, el 'test rider', lesionado, solo cuenta con el japonés Takaaki Nakagami para desarrollar el prototipo de 2027, una moto clave para el crecimiento de Honda, que quiere entregar a Fabio Quartararo, el próximo año, una máquina capaz de luchar por el campeonato del mundo.

Marc Márquez y Fermín Aldeguer son los pilotos contratados de Ducati que harán test el lunes en Brno con la moto de 2027 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A día de hoy, solo tienen contrato en vigor o renovado para 2027: Marc Márquez y Fermín Aldeguer, con Ducati; Marco Bezzecchi, con Aprilia; Toprak Razgatliogu, con Yamaha; y los corredores de Honda, Moreira, y Johann Zarco, que se lesionó el pasado 17 de mayo y, de momento, está siendo sustituido por el veterano Cal Crutchlow en el equipo LCR. Una sustitución que se ha ampliado a los grandes premios de la República Checa y el de los Países Bajos, sin que nadie sepa, aún, una fecha aproximada para el retorno del francés.

Muchos pilotos top quedan fuera

Sobre el papel, el test del lunes de Brno es con las motos de 850cc, sin dispositivos de altura, con la aerodinámica reducida y con los neumáticos Pirelli, que en 2027 entra como suministrador único en lugar de Michelin.

Ese cúmulo de cambios convierte la próxima temporada en una nueva era en la máxima categoría del campeonato del mundo, un punto de inflexión en el que los pilotos que pueda probar y desarrollar las motos, y los nuevos neumáticos, tendrán una ventaja enorme sobre los que no van a poder hacerlo. Entre esos pilotos están Quartaro, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini o Ai Ogura, todos cambiando de fábrica para el curso 2027.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; y Francesco Bagnaia, Ducati Team, tres pilotos top que no podrán probar los neumáticos Pirelli hasta diciembre Foto de: Steve Wobser / Getty Images

El del 22 de junio en Brno, es el primer test para pilotos titulares con las motos de 2027 y los neumáticos Pirelli, unos ensayos que se repetirán el lunes después del GP de Austria, el 21 de septiembre; y también el 1 de diciembre, tras la conclusión de la temporada, en Valencia, donde ya podrán tomar parte todos los pilotos de MotoGP sin restricciones.

Los que puedan probar la moto en Brno y Spielberg, sin duda, tendrán una gran ventaja sobre el resto de cara a la próxima temporada, tal y como explicó el director de Pirelli en MotoGP, Giorgio Barbier, en una reciente entrevista exclusiva con Motorsport.com, en la que desveló que el fabricante italiano tendrá muy en cuenta la opinión e indicaciones de los pilotos titulares que prueben sus compuestos, para el desarrollo definitivo del catálogo de neumáticos de 2027.

Entrevista con el jefe de Pirelli en MotoGP: MotoGP "La voluntad de Pirelli no es hacer un 'neumático Márquez' para 2027; no es nuestro estilo"