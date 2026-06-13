WSBK en Misano - Bulega arrasa antes de las carreras - Resultados y resumen

El circuito italiano del Misano World Circuit Marco Simoncelli acoge este fin de semana, del 12 al 14 de junio, la séptima ronda de la temporada 2026 del Mundial de Superbikes, una cita en Nicolò Bulega intentará mantenerse imbatido (lleva 22 victorias consecutivas) en una pista en la que, sin embargo, aún no ha ganado. Tratará de detenerle su compañero, el español Iker Lecuona, que viene de realizar una magnífica irrupción en MotoGP como sustituto de Alex Márquez. Mira el resumen de cada sesión de la cita italiana.

Qué pasó en Aragón: WSBK WSBK Aragón - Bulega completa su triplete más complicado - Resultados y resumen

Carrera 1 de WSBK en Misano

La primera carrera larga del Mundial de Superbikes en Misano tendrá lugar este sábado, 13 de junio, a partir de las 15:30 horas de la tarde para España, a un total de 21 vueltas.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Misano

Por disputarse.

Superpole de WSBK en Misano

Nicolò Bulega se repuso en la Superpole para firmar un récord histórico en el Mundial de Superbikes. El líder de la general cosechó este sábado en Misano su octava pole consecutiva en la categoría reina, igualando el mejor registro que tenía hasta ahora Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo.

El transalpino de Ducati no dejó dudas con un tiempo de 1:31.343, muy superior a lo que se había hecho por la mañana, para llevarse el primer puesto en parrilla para la carrera del sábado por la tarde y la Superpole Race. Solamente su compañero de equipo, Iker Lecuona, que persigue su primer triunfo, pudo acercarse, a dos décimas de Bulega que busca el triplete en casa y las 25 victorias consecutivas. Alex Lowes, tercero con la Bimota, ya quedó a nada menos que 657 milésimas de la pole.

Las Panigale V4R siguieron mostrando músculo en casa, con Yari Montella cuarto, delante de Lorenzo Baldasarri y Alberto Surra. Peor le fueron las cosas a los otros dos corredores españoles: Xavi Vierge terminó 14º, detrás de su compañero Andrea Locatelli, noveno; y Álvaro Bautista clasificó 17º, a 1.7 segundos de la cabeza y como peor Ducati.

Resultados de la Superpole de WSBK en Misano

FP3 de WSBK en Misano

Sam Lowes rompió el pleno de Nicolò Bulega en casa. El británico del Marc VDS dominó en el último entrenamiento previo a la cronometrada, con un gran tiempo de 1:31.929, el mejor del fin de semana hasta ese momento. Con él, batió a Yari Montella, por 46 milésimas, y a Nicolò Bulega, que terminó cuarto a 57.

Alex Lowes logró meterse entre las dominadores Ducati, cuarto aunque a más de 3 décimas del crono que había hecho su hermano. Lorenzo Baldasarri, quinto, e Iker Lecuona, en este entreno sexto a medio segundo, se posicionaron detrás. Xavi Vierge volvió a ser el mejor con la Yamaha R1, noveno, mientras que Álvaro Bautista siguió perdido en la tabla, 15º.

Resultados de la FP3 de WSBK en Misano

FP2 de WSBK en Misano

En los ensayos de la tarde del viernes, los Libres 2, Bulega apretó y subió el ritmo para volver a ser el más rápido. Empezó con un tiempo 1:32.265, para situarse al frente de la clasificación, antes de mejorar más tarde hasta el 1:32.235, con el que a la postre lideró. Por su parte, Iker Lecuona volvió segundo, a algo menos de dos décimas, pero tuvo más problemas al sufrir una caída en la curva 8, a 12 minutos del final de la sesión. Rápidamente llevó su Panigale V4R de vuelta al box y regresó a pista en los últimos cinco minutos. Su mejor tiempo fue un 1:32.401.

Montella cerró en esta ocasión el Top 3, aunque lejos, con un 1.32.811, por delante de Sam Lowes, Alberto Surra, Axel Bassani y Alberto Surra. Álvaro Bautista mejoró algo respecto a la FP1 y fue duodécimo, de nuevo a más de un segundo, mientras que Xavi Vierge cayó posiciones hasta cerrar el Top 10.

Resultados de la FP2 de WSBK

FP1 de WSBK en Misano

Bulega empezó el fin de semana con fuerza, liderando la primera sesión de entrenamientos libres. El italiano de Ducati marcó un tiempo de 1:32.733 para adjudicarse la primera posición, con Iker Lecuona segundo a apenas 59 milésimas. Los dos pilotos oficiales de Borgo Panigale fueron los únicos en rodar por debajo de 1:33, con Sam Lowes tercero, a solo 39 milésimas del 1:32.

Yari Montella acabó cuarto sobre otros dos corredores italianos, Alberto Surra y Lorenzo Baldassarri. El español Xavi Vierge fue la mejor Yamaha, al terminar séptimo con un 1:33.446. Álvaro Bautista finalizó 13º, a más de un segundo del mejor registro.

Resultados de la FP1 de WSBK en Misano

Carrera Superpole de WSBK en Misano

La Carrera Superpole de WorldSBK 2026 en Misano tendrá lugar, como siempre, el domingo por la mañana, a partir de las 11 horas, y será a 10 vueltas.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Misano

Por disputarse.

Carrera 2 de WSBK en Misano

La Carrera 2 de WSBK 2026 en Misano será este domingo a partir de las 14:00 horas de la tarde. Se completarán un total de 21 vueltas, y la parrilla se formará con los resultados de la Superpole Race.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Misano

Por disputarse.