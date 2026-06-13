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Resumen de la jornada
WSBK

WSBK en Misano - Bulega arrasa antes de las carreras - Resultados y resumen

Mira todos los resultados y qué ha pasado en la ronda de Misano de WSBK 2026. No te pierdas quién manda y lidera en cada sesión.

Redacción
Editado:
WSBK Misano

Superbikes en Misano

Foto de: World Superbike Championship

El circuito italiano del Misano World Circuit Marco Simoncelli acoge este fin de semana, del 12 al 14 de junio, la séptima ronda de la temporada 2026 del Mundial de Superbikes, una cita en Nicolò Bulega intentará mantenerse imbatido (lleva 22 victorias consecutivas) en una pista en la que, sin embargo, aún no ha ganado. Tratará de detenerle su compañero, el español Iker Lecuona, que viene de realizar una magnífica irrupción en MotoGP como sustituto de Alex Márquez. Mira el resumen de cada sesión de la cita italiana.

Qué pasó en Aragón:

Carrera 1 de WSBK en Misano

La primera carrera larga del Mundial de Superbikes en Misano tendrá lugar este sábado, 13 de junio, a partir de las 15:30 horas de la tarde para España, a un total de 21 vueltas.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Misano

Por disputarse.

Superpole de WSBK en Misano

Nicolò Bulega se repuso en la Superpole para firmar un récord histórico en el Mundial de Superbikes. El líder de la general cosechó este sábado en Misano su octava pole consecutiva en la categoría reina, igualando el mejor registro que tenía hasta ahora Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo.

El transalpino de Ducati no dejó dudas con un tiempo de 1:31.343, muy superior a lo que se había hecho por la mañana, para llevarse el primer puesto en parrilla para la carrera del sábado por la tarde y la Superpole Race. Solamente su compañero de equipo, Iker Lecuona, que persigue su primer triunfo, pudo acercarse, a dos décimas de Bulega que busca el triplete en casa y las 25 victorias consecutivas. Alex Lowes, tercero con la Bimota, ya quedó a nada menos que 657 milésimas de la pole.

 

Las Panigale V4R siguieron mostrando músculo en casa, con Yari Montella cuarto, delante de Lorenzo Baldasarri y Alberto Surra. Peor le fueron las cosas a los otros dos corredores españoles: Xavi Vierge terminó 14º, detrás de su compañero Andrea Locatelli, noveno; y Álvaro Bautista clasificó 17º, a 1.7 segundos de la cabeza y como peor Ducati.

Resultados de la Superpole de WSBK en Misano

SP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 8

1'31.343

   166.555
2 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 9

+0.227

1'31.570

 0.227 166.142
3 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 7

+0.657

1'32.000

 0.430 165.365
4 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 7

+0.710

1'32.053

 0.053 165.270
5 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 8

+0.875

1'32.218

 0.165 164.974
6 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 7

+0.962

1'32.305

 0.087 164.819
7 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 7

+1.066

1'32.409

 0.104 164.633
8 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 7

+1.236

1'32.579

 0.170 164.331
9 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 5

+1.241

1'32.584

 0.005 164.322
10 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 4

+1.284

1'32.627

 0.043 164.246
11 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 7

+1.294

1'32.637

 0.010 164.228
12 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 8

+1.339

1'32.682

 0.045 164.148
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7

+1.447

1'32.790

 0.108 163.957
14 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 7

+1.456

1'32.799

 0.009 163.941
15 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 8

+1.460

1'32.803

 0.004 163.934
16 Netherlands M. van der Mark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 7

+1.480

1'32.823

 0.020 163.899
17 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 7

+1.777

1'33.120

 0.297 163.376
18
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 9

+2.044

1'33.387

 0.267 162.909
19 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 8

+2.060

1'33.403

 0.016 162.881
20 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 9

+2.121

1'33.464

 0.061 162.775
21 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 8

+2.751

1'34.094

 0.630 161.685
22 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 0

 

    
Ver resultados

FP3 de WSBK en Misano

Sam Lowes rompió el pleno de Nicolò Bulega en casa. El británico del Marc VDS dominó en el último entrenamiento previo a la cronometrada, con un gran tiempo de 1:31.929, el mejor del fin de semana hasta ese momento. Con él, batió a Yari Montella, por 46 milésimas, y a Nicolò Bulega, que terminó cuarto a 57.

Alex Lowes logró meterse entre las dominadores Ducati, cuarto aunque a más de 3 décimas del crono que había hecho su hermano. Lorenzo Baldasarri, quinto, e Iker Lecuona, en este entreno sexto a medio segundo, se posicionaron detrás. Xavi Vierge volvió a ser el mejor con la Yamaha R1, noveno, mientras que Álvaro Bautista siguió perdido en la tabla, 15º.

Resultados de la FP3 de WSBK en Misano

FP3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 12

1'31.929

   165.493
2 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 11

+0.046

1'31.975

 0.046 165.410
3 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 11

+0.057

1'31.986

 0.011 165.390
4 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 10

+0.333

1'32.262

 0.276 164.896
5 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 11

+0.479

1'32.408

 0.146 164.635
6 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 12

+0.553

1'32.482

 0.074 164.503
7 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 9

+0.643

1'32.572

 0.090 164.343
8 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 12

+0.719

1'32.648

 0.076 164.209
9 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 9

+1.074

1'33.003

 0.355 163.582
10 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 9

+1.091

1'33.020

 0.017 163.552
11 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 10

+1.112

1'33.041

 0.021 163.515
12 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 10

+1.125

1'33.054

 0.013 163.492
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 10

+1.284

1'33.213

 0.159 163.213
14 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 12

+1.341

1'33.270

 0.057 163.114
15 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 12

+1.408

1'33.337

 0.067 162.996
16 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 12

+1.464

1'33.393

 0.056 162.899
17 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 12

+1.701

1'33.630

 0.237 162.486
18 Netherlands M. van der Mark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 11

+1.909

1'33.838

 0.208 162.126
19
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 10

+2.379

1'34.308

 0.470 161.318
20 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 2

+2.476

1'34.405

 0.097 161.152
21 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 1

+2.816

1'34.745

 0.340 160.574
22 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 4

 

    
Ver resultados

FP2 de WSBK en Misano

En los ensayos de la tarde del viernes, los Libres 2, Bulega apretó y subió el ritmo para volver a ser el más rápido. Empezó con un tiempo 1:32.265, para situarse al frente de la clasificación, antes de mejorar más tarde hasta el 1:32.235, con el que a la postre lideró. Por su parte, Iker Lecuona volvió segundo, a algo menos de dos décimas, pero tuvo más problemas al sufrir una caída en la curva 8, a 12 minutos del final de la sesión. Rápidamente llevó su Panigale V4R de vuelta al box y regresó a pista en los últimos cinco minutos. Su mejor tiempo fue un 1:32.401. 

 

Montella cerró en esta ocasión el Top 3, aunque lejos, con un 1.32.811, por delante de Sam Lowes, Alberto Surra, Axel Bassani y Alberto Surra. Álvaro Bautista mejoró algo respecto a la FP1 y fue duodécimo, de nuevo a más de un segundo, mientras que Xavi Vierge cayó posiciones hasta cerrar el Top 10.

Resultados de la FP2 de WSBK

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 21

1'32.235

   164.943
2 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 20

+0.166

1'32.401

 0.166 164.647
3 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 24

+0.576

1'32.811

 0.410 163.920
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 21

+0.669

1'32.904

 0.093 163.756
5 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 22

+0.768

1'33.003

 0.099 163.581
6 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 17

+0.779

1'33.014

 0.011 163.562
7 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 21

+0.867

1'33.102

 0.088 163.407
8 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 23

+1.020

1'33.255

 0.153 163.139
9 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 20

+1.093

1'33.328

 0.073 163.012
10 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 19

+1.196

1'33.431

 0.103 162.832
11 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 17

+1.283

1'33.518

 0.087 162.680
12 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 20

+1.319

1'33.554

 0.036 162.618
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 19

+1.329

1'33.564

 0.010 162.601
14 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 19

+1.365

1'33.600

 0.036 162.538
15 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 18

+1.374

1'33.609

 0.009 162.522
16 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 18

+1.410

1'33.645

 0.036 162.460
17 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 19

+1.422

1'33.657

 0.012 162.439
18 Netherlands M. van der Mark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 21

+1.592

1'33.827

 0.170 162.145
19 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 20

+1.767

1'34.002

 0.175 161.843
20 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 24

+2.235

1'34.470

 0.468 161.041
21 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 21

+2.458

1'34.693

 0.223 160.662
22
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 20

+3.325

1'35.560

 0.867 159.204
Ver resultados

FP1 de WSBK en Misano

Bulega empezó el fin de semana con fuerza, liderando la primera sesión de entrenamientos libres. El italiano de Ducati marcó un tiempo de 1:32.733 para adjudicarse la primera posición, con Iker Lecuona segundo a apenas 59 milésimas. Los dos pilotos oficiales de Borgo Panigale fueron los únicos en rodar por debajo de 1:33, con Sam Lowes tercero, a solo 39 milésimas del 1:32.

Yari Montella acabó cuarto sobre otros dos corredores italianos, Alberto Surra y Lorenzo Baldassarri. El español Xavi Vierge fue la mejor Yamaha, al terminar séptimo con un 1:33.446. Álvaro Bautista finalizó 13º, a más de un segundo del mejor registro.

Resultados de la FP1 de WSBK en Misano

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 20

1'32.733

   164.058
2 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 20

+0.059

1'32.792

 0.059 163.953
3 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+0.306

1'33.039

 0.247 163.518
4 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 22

+0.382

1'33.115

 0.076 163.385
5 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 19

+0.402

1'33.135

 0.020 163.349
6 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 21

+0.601

1'33.334

 0.199 163.001
7 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 19

+0.713

1'33.446

 0.112 162.806
8 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 17

+0.904

1'33.637

 0.191 162.474
9 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 17

+0.907

1'33.640

 0.003 162.469
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 19

+0.946

1'33.679

 0.039 162.401
11 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 17

+0.954

1'33.687

 0.008 162.387
12 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 18

+1.059

1'33.792

 0.105 162.205
13 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 20

+1.186

1'33.919

 0.127 161.986
14 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 16

+1.318

1'34.051

 0.132 161.759
15 Netherlands M. van der Mark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 20

+1.359

1'34.092

 0.041 161.688
16 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 17

+1.373

1'34.106

 0.014 161.664
17 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 18

+1.392

1'34.125

 0.019 161.631
18 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 17

+1.463

1'34.196

 0.071 161.510
19 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 22

+1.623

1'34.356

 0.160 161.236
20 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 23

+1.816

1'34.549

 0.193 160.907
21 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 17

+2.629

1'35.362

 0.813 159.535
22
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 18

+2.810

1'35.543

 0.181 159.233
Ver resultados

Carrera Superpole de WSBK en Misano

La Carrera Superpole de WorldSBK 2026 en Misano tendrá lugar, como siempre, el domingo por la mañana, a partir de las 11 horas, y será a 10 vueltas.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Misano

Por disputarse.

Carrera 2 de WSBK en Misano

La Carrera 2 de WSBK 2026 en Misano será este domingo a partir de las 14:00 horas de la tarde. Se completarán un total de 21 vueltas, y la parrilla se formará con los resultados de la Superpole Race.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Misano

Por disputarse.

Así está el campeonato de WSBK antes de Misano

Pos Piloto Puntos Australia Portugal Netherlands Hungary Czech Republic Spain
1 ItalyN. BulegaDucati 372 62 62 62 62 62 62
2 SpainI. LecuonaDucati 264 19 49 49 49 49 49
3 United KingdomS. LowesElf Marc VDS Racing Team 142 16 27 39 17 4 39
4 United KingdomA. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 132 16 32 21 13 19 31
5 ItalyY. MontellaBarni Racing Team 131 26 4 18 34 39 10
6 ItalyL. BaldassarriTeam Go Eleven 117 25 15 18 20 29 10
7 ItalyA. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 109 42 18 7 - 19 23
8 SpainA. BautistaBarni Racing Team 92 19 8 32 22 - 11
9 PortugalM. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 85 17 39 13 16 - -
10 United StatesG. GerloffKawasaki WorldSBK Team 85 15 9 - 16 28 17
11 ItalyA. SurraMotocorsa Racing 72 11 1 1 21 22 16
12 ItalyA. LocatelliPata Maxus Yamaha 71 14 11 19 9 15 3
13 United KingdomT. MackenzieMGM Optical Express Racing 64 17 2 13 13 8 11
14 SpainX. ViergePata Maxus Yamaha 56 - 15 19 10 9 3
15 ItalyD. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 46 16 15 10 5 - -
16 United KingdomT. BridewellSuperbike Advocates 40 - 3 3 2 11 21
17 AustraliaR. GardnerGRT Racing Team 30 3 9 4 7 3 4
18 ItalyS. ManziGRT Racing Team 28 2 5 1 7 7 6
19 NetherlandsM. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 16 - - - - 5 11
20 JapanT. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - -
21 United KingdomJ. ReaHonda HRC 4 - 4 - - - -
22 TurkeyB. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - -
23 ThailandS. ChantraHonda HRC 4 - 1 - 1 - 2
24
M. RatoMotoXRacing
 2 - - - 2 - -
25 United KingdomR. VickersHonda HRC 1 1 - - - - -
26
H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
   - - - - - -
27 JapanY. KuniiHonda HRC   - - - - - -
28 United KingdomJ. DixonHonda HRC   - - - - - -
29
T. SmitsTeam Apreco
   - - - - - -

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