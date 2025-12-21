Hamilton no es el único: los pilotos de Ferrari que terminaron la temporada sin podios

El primer año de Ferrari del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, no fue en absoluto como él esperaba. Si bien Hamilton ganó en su segundo fin de semana de rojo en Shanghái la carrera sprint, nunca logró un resultado entre los tres primeros en el Gran Premio.

Pero Hamilton no es un caso aislado: otros pilotos de Ferrari antes que él también han terminado temporadas sin un podio.

El caso más reciente no ocurrió hace tanto: Kimi Raikkonen se quedó sin un resultado en el podio en 2014 y su mejor actuación fue el cuarto puesto en el Gran Premio de Bélgica. Pero a diferencia de 2025, el último año bajo un reglamento que estaba por expirar, 2014 fue el estreno de nuevas normas de Fórmula 1, y Ferrari arrancó mucho peor que la competencia, sobre todo Mercedes.

El entonces compañero de equipo de Räikkönen en Ferrari, Fernando Alonso, también tuvo dificultades: aunque subió al podio, solo lo hizo en dos carreras. Al final de la temporada, esto le dio el sexto puesto en el campeonato, mientras que Räikkönen quedó en el 13.º lugar.

Algo similar le ocurrió a Ferrari en 1980. Tras la dominante temporada de 1979, en la que Jody Scheckter ganó el título mundial y Gilles Villeneuve fue segundo, con el Ferrari 312T5 casi no lograron nada: Scheckter, como defensor del título, solo sumó puntos en una carrera, y Villeneuve tampoco alcanzó el podio. Pero mientras Villeneuve continuó, Scheckter tiró la toalla frustrado y se retiró.

En contraste, está la historia de Wolfgang Graf Berghe von Trips: en 1960, el alemán tuvo una temporada constante con Ferrari y puntuó regularmente, pero no logró un podio en ninguno de sus Grandes Premios. Sin embargo, en 1961 dio un gran paso adelante: ganó dos carreras, fue segundo en otras dos y luchó por el título hasta el Gran Premio de Italia, donde un trágico accidente le arrebató la vida.

Así está el ranking de los que más tardaron en lograr un podio

Posición Piloto Carreras con Ferrari sin podio 1 Lewis Hamilton (2025) 24 (y contando) 2 Didier Pironi 19 3 Ivan Capelli 14 4 Gilles Villeneuve 13 5 Gerhard Berger 12