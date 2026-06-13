Vasseur es optimista con Ferrari en Barcelona: "Podemos ganar carreras"

"No sé si es el mejor nivel de Ferrari de la temporada. Sin duda, es lo que más cerca hemos estado de la pole position, con la menor diferencia respecto a Mercedes". Frédéric Vasseur se mostró tranquilo ante los micrófonos de 'Sky Sport F1' al término de la agitada sesión de clasificación del Gran Premio de Barcelona.

Para la Scuderia, las sesiones oficiales en el Circuit de Barcelona-Catalunya han tenido de todo un poco. Lewis Hamilton rozó la pole, continuando con su buena racha, la mejor desde que viste de rojo. Charles Leclerc, por el contrario, está viviendo sin duda el peor momento desde que está en Ferrari.

Consciente de que tenía todos los medios para intentar salir primero, el monegasco acabó estrellándose contra las barreras de la curva 4 en su primer intento de la Q3, destrozando el tren delantero de su SF-26. Esto fue por acelerar demasiado pronto, en un intento por ganar esas milésimas que le faltaban que podrían haberle llevado a la pole

Y fue precisamente con ese incidente con el que el director del equipo Ferrari comenzó su intervención: "Es normal sentirse decepcionado tras una clasificación como esta. Pero creo que Leclerc tenía el ritmo para conseguir la pole, y terminar décimo no es lo que esperábamos. Es cierto que ha apretado como un loco, y también es cierto que nosotros hemos apretado como locos para traer este tipo de actualizaciones que tenemos aquí en Barcelona".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Obviamente se siente frustrado, pero ha apretado demasiado a la entrada de la curva 4. No estaba en absoluto rezagado desde el inicio del fin de semana, ha sido competitivo en todas las sesiones. Por desgracia, entró 5-6 kilómetros por hora más rápido de lo que lo había hecho en la vuelta anterior y ese fue el factor que provocó el accidente".

En cuanto a Hamilton, desde el punto de vista de los resultados, es él quien está manteniendo a flote a Ferrari en este periodo. El SF-26 está dando pasos adelante, y los de Hamilton destacan.

"Creo que Lewis está mejorando, mejora al mismo ritmo que el coche y el equipo. En los últimos fines de semana ha conseguido resultados importantes, incluso un segundo puesto en la carrera de Mónaco, que es su mejor resultado con nosotros, y ha llegado a Barcelona con mucha confianza en el coche y en el equipo".

"Además, sabía que llegaríamos aquí con un buen paquete de actualizaciones en el coche y ha mantenido el ritmo a pesar de no haber disputado la primera sesión de entrenamientos libres. Se nota que tiene más confianza y está consiguiendo resultados".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"No me paso el fin de semana esperando algo para la clasificación. Solo intento hacer el mejor trabajo posible durante el fin de semana y sacar el máximo partido al coche. En la clasificación hay dos o tres coches en una décima y media. Es imposible hacer predicciones. Es muy importante progresar sesión tras sesión. Hoy hemos conseguido mejorar entre la Q1 y la Q3, y sin duda ese ha sido el factor principal de nuestro resultado", prosiguió el ingeniero francés.

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, Ferrari mostró un buen ritmo en las simulaciones de carrera, lo que permite tener buenas esperanzas para este domingo. El desgaste de los neumáticos, sin embargo, jugará un papel fundamental no solo para el resultado de Ferrari, sino para todos los monoplazas en pista.

"El ritmo de carrera el viernes bueno, pero será una carrera difícil. Habrá más de 50 grados en la pista y, principalmente, si no todo, vendrá determinado por la gestión de los neumáticos. Tendremos que mantener las gomas vivas y gestionar bien la estrategia. En los entrenamientos vimos que teníamos un buen ritmo, pero el desgaste fue muy notable. Lo fue para nosotros, al igual que para nuestros rivales. Por eso este sábado hemos visto que la diferencia entre los coches es muy estrecha. Pero el desgaste desempeñará un papel importante en las diferencias del sábado".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Por último, tras tomar nota de la inesperada competitividad del SF-26 en un circuito —al menos sobre el papel— complicado, Vasseur se mostró convencido de las posibilidades de que la Scuderia consiga victorias esta temporada. La buena forma mostrada hasta ahora es muy prometedora.

"Creo que este Ferrari puede ganar carreras y, cuando sales desde la primera fila, siempre tienes que pensar en ganar. Sabemos que será un gran reto, porque los demás también traerán actualizaciones, pero debemos aprovechar bien el momento, centrarnos en lo que estamos haciendo, sacar el máximo partido al paquete que tenemos e intentar mejorar el chasis y el motor cuando podamos empezar a aprovechar el ADUO", cerró.