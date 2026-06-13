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A qué hora es la carrera de F1 en Barcelona y cómo verla gratis

Este domingo se repartirán los puntos en el GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1, apunta los horarios y cómo verla gratis en TV para no perderte nada.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El primer gran premio de la temporada disputado en territorio español llegará a su fin este domingo 14 de junio de 2026 con la disputa de la carrera del GP de Barcelona, un evento que hasta el momento no ha dejado indiferente a nadie y que promete más espectáculo durante 66 vueltas. Apunta los horarios y cómo verlo todo de forma totalmente gratuita en España.

A qué hora es la carrera del GP de Barcelona de F1 2026 en España

  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Barcelona en España: domingo 14 de junio a las 15:00h

Ya entrados de lleno en la gira europea de la Fórmula 1, las carreras se disputan en su mayoría a las 15:00 de la tarde hora española y, obviamente, la de Barcelona no será diferente este domingo.

Para los países de Latinoamérica los horarios son un poco más complicados, sobre todo en México, donde los fans de Sergio Pérez deberán encender sus televisores a las 07:00h de la mañana, mientras que los seguidores de Franco Colapinto en Argentina lo tendrán que hacer a las 10:00h de la mañana. 

La carrera de F1 en Barcelona ha durado de medía 1h y 30 min en los últimos años, por lo que salvo sorpresa mayor, la de este 2026 debería tener una duración similar.

Cómo se puede ver por la TV y gratuitamente la carrera del GP de Barcelona de F1 2026

  • Dónde se puede ver la carrera del GP de Barcelona de Fórmula 1 en España: DAZN F1, Telecinco y TV3, a las 15:00h

Al ser una de las dos carreras que se van a disputar este año en España, los aficionados a la máxima categoría del automovilismo están de enhorabuena, ya que podrán verla de forma totalmente gratuita, con diferentes opciones que seleccionar además.

Como viene siendo normal toda la temporada, DAZN F1 ofrecerá la carrera con Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro de La Rosa, pero la novedad es que también se podrá seguir totalmente gratis solo con un simple registro en su plataforma.

Las otras dos opciones son Telecinco (Mediaset), que cuenta con una cobertura especial, así como de forma regional en Cataluña, se podrá ver también en TV3 y Esport3.

Relacionado:

Para los aficionados de Latinoamérica, la opción principal sigue siendo Disney+ Premium a través de ESPN, aunque en Argentina también pueden ver la F1 en Fox Sports, mientras que en México las opciones son: Izzi, Sky Sports F1 y F1 TV.

¿A cuántas vueltas es la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

La carrera de este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1 se llevará a cabo a un total de 66 vueltas. Teniendo en cuenta que el trazado catalán tiene una longitud de 4,657 kilómetros, los pilotos que crucen al bandera a cuadros sin ser doblados habrán completado un total de 307,236 kilómetros.

¿Qué pilotos han ganado ya en Barcelona en F1?

El Circuito de Barcelona-Catalunya alberga este año su propio gran premio, pero hasta el año pasado había sido sede del GP de España en hasta 35 ocasiones, aunque en este 2026 ese privilegio pasa a ser del nuevo circuito de Madring, en Madrid.

En las 35 carreras que la Fórmula 1 ha disputado en Montmeló, Michael Schumacher y Lewis Hamilton han sido los reyes con seis victorias cada uno, seguidos por los cuatro triunfos de Max Verstappen, quien de hecho ganó aquí en su debut con Red Bull en aquella recordada temporada 2016.

Del resto de pilotos en activos, solo Fernando Alonso en dos ocasiones y Oscar Piastri en una, han conseguido subir a lo más alto del podio en Barcelona.

Más al respecto:

Así llega el Mundial de F1 2026 al GP de Barcelona

Mundial de pilotos de F1 2026: (Pulsa aquí para ver la clasificación completa)

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 90
3 United KingdomG. RussellMercedes 88
4 MonacoC. LeclercFerrari 75
5 AustraliaO. PiastriMcLaren 58
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 58
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 43
8 FranceP. GaslyAlpine 35
9 FranceI. HadjarRed Bull 26
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 24
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 15
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 11
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Mundial de equipos de F1 2026: (pulsa aquí para ver la clasificación completa)

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 244
2 ItalyFerrari 165
3 United KingdomMcLaren 116
4 Red Bull 69
5 FranceAlpine 50
6 ItalyRacing Bulls 35
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

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