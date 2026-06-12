F2 en Barcelona - Resumen y resultados - Van Hoepen empieza liderando la FP

La Fórmula 2 no para y disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya su quinta ronda del curso 2026, junto a la F1 y la F3, y en este link podrás consultar siempre que quieras los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones.

Resumen de los Libres 1 de la F2 en Barcelona

La única sesión de entrenamientos libres del fin de semana en territorio catalán empezó con colas en el pitlane y bastante acción en la pista. Los tiempos empezaron siendo altos, pero poco a poco caía y Nikola Tsolov se colocó como la referencia con un 1:27.136, antes de que Van Hoepen lograse bajar al 1:26.

Poco después llegó la primera bandera roja del fin de semana cuando Noel León hacía un trompo y se iba a la grada en la curva 3 del trazado de Montemló.

Tras un breve parón, la sesión de prácticas se reanudó sin más contratiempos y finalmente fue Laurens van Hoepen el más rápido con un 1:26.776, seguido por Roman Biliński a 0.051s y Alex Dunne a 0.070s.

El español Mari Boya solo pudo ser 15º, a +0.530 de la mejor referencia.

Resultados de los Libres 1 de la F2 en Barcelona

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 L. Van Hoepen Trident 24 9 1'26.776 193.200 2 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 9 +0.051 1'26.827 0.051 193.087 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 10 +0.070 1'26.846 0.019 193.045 4 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10 +0.131 1'26.907 0.061 192.909 5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 10 +0.219 1'26.995 0.088 192.714 6 G. Minì MP Motorsport 9 10 +0.225 1'27.001 0.006 192.701 7 R. Câmara Invicta Racing 1 9 +0.284 1'27.060 0.059 192.570 8 C. Herta Hitech Racing 4 10 +0.294 1'27.070 0.010 192.548 9 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.360 1'27.136 0.066 192.402 10 S. Montoya Prema Powerteam 11 9 +0.366 1'27.142 0.006 192.389

Clasificación de la F2 en Barcelona

La clasificación de la Fórmula 2 en Barcelona será el viernes a las 15:55h, justo tras la de la F3, para definir al poleman que se llevará dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirán las diez primeras posiciones) y de la carrera principal del domingo.

Resultados de la clasificación de la F2 en Barcelona

Por disputarse

Carrera sprint de la F2 en Barcelona

La carrera sprint de Fórmula 2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h, después de la FP3 de Fórmula 1, a 26 vueltas. Con la parrilla invertida, el que se clasificó 10º saldrá desde la pole y el que se clasificó primero saldrá décimo (las posiciones de la 11ª hacia atrás no cambian). El ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Barcelona

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Barcelona

La carrera principal de F2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h, a 37 vueltas y con obligación de cambio de neumáticos. Es la sesión más importante del fin de semana ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que la consiga alguien que termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Barcelona

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Barcelona