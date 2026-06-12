Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la jornada
FIA F2 Barcelona

F2 en Barcelona - Resumen y resultados - Van Hoepen empieza liderando la FP

Resumen y resultados de todas las sesiones de la F2 en el Circuito de Barcelona-Catalunya durante el GP de Barcelona de 2026. Consulta aquí los resúmenes, resultados, horarios y más.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Laurens van Hoepen, Trident

Laurens van Hoepen, Trident

La Fórmula 2 no para y disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya su quinta ronda del curso 2026, junto a la F1 y la F3, y en este link podrás consultar siempre que quieras los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones.

Resumen de los Libres 1 de la F2 en Barcelona

La única sesión de entrenamientos libres del fin de semana en territorio catalán empezó con colas en el pitlane y bastante acción en la pista. Los tiempos empezaron siendo altos, pero poco a poco caía y Nikola Tsolov se colocó como la referencia con un 1:27.136, antes de que Van Hoepen lograse bajar al 1:26.

Poco después llegó la primera bandera roja del fin de semana cuando Noel León hacía un trompo y se iba a la grada en la curva 3 del trazado de Montemló.

Tras un breve parón, la sesión de prácticas se reanudó sin más contratiempos y finalmente fue Laurens van Hoepen el más rápido con un 1:26.776, seguido por Roman Biliński a 0.051s y Alex Dunne a 0.070s.

El español Mari Boya solo pudo ser 15º, a +0.530 de la mejor referencia.

Resultados de los Libres 1 de la F2 en Barcelona

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
L. Van Hoepen Trident
 24 9

1'26.776

   193.200
2
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 9

+0.051

1'26.827

 0.051 193.087
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 10

+0.070

1'26.846

 0.019 193.045
4 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10

+0.131

1'26.907

 0.061 192.909
5
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 10

+0.219

1'26.995

 0.088 192.714
6
G. Minì MP Motorsport
 9 10

+0.225

1'27.001

 0.006 192.701
7
R. Câmara Invicta Racing
 1 9

+0.284

1'27.060

 0.059 192.570
8 United States C. Herta Hitech Racing 4 10

+0.294

1'27.070

 0.010 192.548
9
N. Tsolov Campos Racing
 6 9

+0.360

1'27.136

 0.066 192.402
10 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 9

+0.366

1'27.142

 0.006 192.389
Ver resultados

Clasificación de la F2 en Barcelona

La clasificación de la Fórmula 2 en Barcelona será el viernes a las 15:55h, justo tras la de la F3, para definir al poleman que se llevará dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirán las diez primeras posiciones) y de la carrera principal del domingo.

Resultados de la clasificación de la F2 en Barcelona

Por disputarse

Carrera sprint de la F2 en Barcelona

La carrera sprint de Fórmula 2 en Barcelona es el sábado a las 14:15h, después de la FP3 de Fórmula 1, a 26 vueltas. Con la parrilla invertida, el que se clasificó 10º saldrá desde la pole y el que se clasificó primero saldrá décimo (las posiciones de la 11ª hacia atrás no cambian). El ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Barcelona

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Barcelona

La carrera principal de F2 en Barcelona es el domingo a las 11:25h, a 37 vueltas y con obligación de cambio de neumáticos. Es la sesión más importante del fin de semana ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que la consiga alguien que termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Barcelona

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Barcelona

Pos Piloto Puntos
1
G. MinìMP Motorsport
 63
2
N. TsolovCampos Racing
 62
3
M. StenshorneRodin Motorsport
 48
4
A. DunneRodin Motorsport
 48
5
N. LeónCampos Racing
 45
6
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 43
7
R. CâmaraInvicta Racing
 37
8
L. Van HoepenTrident
 33
9 JapanR. MiyataHitech Racing 30
10 IndiaK. MainiART Grand Prix 28
11
J. DuerksenInvicta Racing
 21
12 ColombiaS. MontoyaPrema Powerteam 20
13 United StatesC. HertaHitech Racing 16
14
N. VarroneVan Amersfoort Racing
 14
15
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 13
16
O. GoetheMP Motorsport
 12
17
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
 11
18 BrazilE. Jr.AIX Racing 10
19
C. ShieldsAIX Racing
 10
20
M. BoyaPrema Powerteam
 10
21 MexicoR. VillagomezVan Amersfoort Racing  
22
J. BennettTrident
  

 

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Horarios de la F2 y F3 en Barcelona y cómo verlo (¡gratis!)

Mejores comentarios
Más de
Redacción Motorsport.com

F3 en Barcelona - Resumen y resultados - Nael lidera la FP, Del Pino 10º

FIA F3
FIA F3
Barcelona
F3 en Barcelona - Resumen y resultados - Nael lidera la FP, Del Pino 10º

El auge del mercado de coches eléctricos de ocasión en España

Coches
Coches
El auge del mercado de coches eléctricos de ocasión en España

Alpine F1 advirtió a Gasly antes de cada una de sus infracciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Alpine F1 advirtió a Gasly antes de cada una de sus infracciones
Más de
Mari Boya

F2 en Mónaco - Resultados y resumen - Tsolov gana y Cámara falla

FIA F2
FIA F2
Mónaco
F2 en Mónaco - Resultados y resumen - Tsolov gana y Cámara falla

Lance Stroll saldrá 15º en su debut en GT con Boya y Merhi

GTWE
GTWE
Paul Ricard
Lance Stroll saldrá 15º en su debut en GT con Boya y Merhi

Cómo un debrief con Alonso ayudó a Mari Boya a dar un salto clave

FIA F2
FIA F2
Cómo un debrief con Alonso ayudó a Mari Boya a dar un salto clave

Últimas noticias

Pablo Nieto explica por qué en VR46 aún no piensan en el título con Di Giannantonio

MotoGP
MGP MotoGP
Pablo Nieto explica por qué en VR46 aún no piensan en el título con Di Giannantonio

F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de Barcelona-Catalunya

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de Barcelona-Catalunya

Alpine agradece a la FIA y a la FOM su transparencia tras la recuperar el podio de Mónaco

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Alpine agradece a la FIA y a la FOM su transparencia tras la recuperar el podio de Mónaco

F2 en Barcelona - Resumen y resultados - Van Hoepen empieza liderando la FP

FIA F2
F2 FIA F2
Barcelona
F2 en Barcelona - Resumen y resultados - Van Hoepen empieza liderando la FP