Hamilton explica su reajuste y su cambio de rutina para rozar la pole en Barcelona F1

Lewis Hamilton sigue experimentando un gran resurgimiento en esta temporada 2026 de la Fórmula 1. Después de su año más duro, un 2025 en el que hizo declaraciones incluso pidiendo a Ferrari que dejaran de confiar en él, el presente curso le está devolviendo toda la confianza que había perdido. Y tras una magnífica segunda posición en el Gran Premio de Mónaco, el siete veces campeón del mundo ha rozado la pole en el GP de Barcelona-Catalunya.

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Aunque todos los ojos apuntaban a Mercedes como máxima favorita, la Scuderia y el inglés aún tenían algo que decir. Parecía que la pole era cosa de George Russell tras su crono de 1:14.679. Pero, en el último suspiro, apareció Hamilton para sorprender con un vueltón con el que se quedó a apenas 64 milésimas de superar a su compatriota, separando a los Mercedes y privando al líder de la general, Andrea Kimi Antonelli, de la primera fila, tercero.

Al término de la sesión, Hamilton se mostró muy motivado, por el resultado y por levantar un fin de semana complicado tras perderse los Libres 1 el viernes: "La verdad es que este fin de semana ha sido muy duro. Normalmente no pasa nada si no corres en la FP1, pero esta vez ha sido un gran revés. Cada vez que salíamos a la FP2, estaba a poco más de un segundo de la cabeza, no me sentía del todo cómodo ni a la altura; y estos neumáticos solo duran una vuelta, así que solo tienes dos oportunidades en cada sesión".

"Incluso si das una vuelta de enfriamiento y vuelves a intentarlo, el equilibrio del coche está completamente desajustado, así que no es una buena referencia. Así que llegué a la FP3 y, de nuevo, estaba fácilmente a cuatro o cinco décimas del mejor tiempo, y pensaba, 'Vaya, ¿de dónde voy a sacar ese ritmo?', y me fui al motorhome. Volví a la pista, y en la Q1 estaba primero, así que supe que tenía un buen equilibrio y me sentí muy cómodo. La Q2 fue un poco más difícil, con el tráfico y todo eso, pero bueno, ya sabes, estos chicos [los Mercedes] hicieron una gran vuelta, como es natural. Enhorabuena a George, pero estamos en una buena posición para poder luchar mañana, así que hay carrera", siguió.

"Creo que durante todo el fin de semana hemos estado a unas cuatro décimas de estos chicos, así que, incluso con cómo estábamos mejorando, pensábamos que quizá seguiríamos a ese nivel. Pero que estemos tan cerca, a menos de una décima de diferencia, es una verdadera muestra del duro trabajo que ha hecho todo el mundo en la fábrica para traer mejoras a este circuito. Así que, muchísimas, muchísimas gracias a todos en Maranello y sí, hay que seguir esforzándose, y espero que mañana podamos sacar algo más y poder seguirles el ritmo a los Mercedes por una vez".

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En declaraciones a la prensa escrita, entre la que estaba Motorsport.com, Hamilton dio más detalles sobre cómo llegó a uno de sus mejores resultados en mucho tiempo: "Realmente me he sorprendido a mí mismo, no me esperaba estar luchando por la primera fila, de verdad que no. Intentaba explicarlo antes, que normalmente cuando no participas en los Libres 1, te quedas un poco a la zaga, pero no es tan grave. Normalmente te puedes recuperar".



"Esta ha sido la vez más difícil. En los Libres 3 seguía estando a medio segundo de Charles, a siete décimas de la primera posición. Así que pensé: 'Este no es mi fin de semana', pero me alejé de la pista entre la FP3 y la clasificación, algo que nunca, jamás hago. Pensé: 'Tengo que salir de aquí'. Volví a mi motorhome, regresé y simplemente me reajusté".



"Y sentí que en la Q1 el coche ya iba fantástico. Además de eso, todo se reduce a que el equipo ha estado trabajando muy duro. Estoy muy agradecido a los chicos; han trabajado muy duro para traer estas mejoras. Pero, aun así, seguimos por detrás de Mercedes. Me alegro de que estemos cerca, pero siguen siendo muy fuertes. Es decir, caramba, incluso con una buena vuelta, siguen estando tan... Ya sabes, queda mucho trabajo por hacer para adelantarlos. Mañana tendremos que hacer un trabajo perfecto entre todos para poder luchar con ellos por la victoria".



De cara a la carrera, el veterano corredor piensa en las gomas: "La gestión de los neumáticos mañana va a ser crucial, siempre lo es aquí. La pista está a unos 50 grados, es una locura porque ayer se deslizaba más de lo que nunca había sentido aquí. Y el desgaste fue el doble de lo que esperábamos".



"Pero creo que el coche está en mejores condiciones para aprovecharlo y espero que mañana tengamos menos desgaste. Obviamente, estoy compitiendo contra dos Mercedes, lo que complicará la estrategia. Hay un largo tramo hasta la primera curva, así que necesitamos una buena salida mañana. De todas las salidas, eso es la que hay que acertar, para que podamos colocar el coche donde debe estar", cerró.