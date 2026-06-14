Gran variedad de estrategias en Barcelona F1: ¿dos paradas aseguradas?

Los equipos se han visto sorprendidos por la alta degradación de los neumáticos este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde las temperaturas están siendo realmente altas, con un asfalto que provoca el derrape de los coches y, por lo tanto, incrementa el desgaste de las gomas.

Debido a ello, la estrategia de una sola parada este domingo en el circuito catalán está prácticamente descartada, o al menos así lo creen en Pirelli, ya que ni tan siquiera han contado con ella dentro de sus cuatro mejores opciones.

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¿Cuáles son las mejores estrategias para la carrera de F1 hoy domingo en Barcelona?

Debido a la ya mencionada alta degradación y a unas temperaturas que hoy superarán los 30ºC en el ambiente, Pirelli cree que la mejor opción que tienen los equipos pasa por no utilizar los neumáticos blandos, empezando con los medios, parando en los giros 15-21, montando duros hasta las vueltas 38-44 para volver a colocar duros y llegar hasta la bandera a cuadros en la vuelta 66.

Sin embargo, también está la opción de alargar las dos paradas (medio-duro) y hacer un último stint de menor duración con los neumáticos blandos, una estrategia algo más orientada a los pilotos que necesiten atacar hacia el final con menos gasolina.

Esa misma estrategia, pero empezando un stint corto de 12-18 vueltas con blandos antes de pasar a los medios y luego a los duros entre las vueltas 34 y 40, tampoco es descartable.

La cuarta opción incluye hasta ¡3 paradas!, empezando con blandos para luego pasar a los medios y acabar usando dos juegos más de blandos. Sin embargo, con el excesivo desgaste de las gomas de color rojo, junto a una parada extra que te hacer perder 22 segundos de media, lo complican todo.

Nº PARADAS NEUMÁTICO DE INICIO PRIMERA PARADA SEGUNDA PARADA TERCERA PARADA Dos paradas Medio (amarillo) Entre la vuelta 15-21 ( duro) Entre la vuelta 38-44 ( duro) NO Dos paradas Medio (amarillo) Entre la vuelta 19-25 ( duro) Entre la vuelta 45-51 ( blando) NO Dos paradas Blando (rojo) Entre la vuelta 12-18 ( medio) Entre la vuelta 34-40 ( duro) NO Tres paradas Blando (rojo) Entre la vuelta 13-19 ( medio) Entre la vuelta 31-38 ( blando) Entre la vuelta 47-53 ( blando)

¿Qué neumáticos le queda a cada piloto de F1 en Barcelona 2026?

Las estrategias señaladas por Pirelli tienen todo el sentido del mundo cuando se miran los neumáticos que tiene cada pilotos disponible para la carrera.

En cuanto al compuesto más duro, la mayoría todavía tiene dos nuevos sin estrenar, a excepción de Max Verstappen, Esteban Ocon y Oliver Bearman, que tienen uno.

Con el neumático medio sucede algo similar, ya que todos tienen uno nuevo, pero Verstappen tiene dos, mientras que Ocon y Bearman tienen uno nuevo y otro usado.

El neumático blando, aunque tiene pocas opciones de usarse hoy en Barcelona, está a disposiciones de todos los pilotos, aunque mayormente usados en clasificación. De hecho, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Isack Hadjar y Lewis Hamilton no tienen ninguno nuevo.

Pirelli opina sobre las dos o tres paradas en Barcelona

"Para ir directo al grano, esperamos al menos una estrategia de dos paradas, al menos dos. En teoría, esperamos que la mejor sea medio-duro-duro, también porque los equipos han guardado los neumáticos duros y creemos que probablemente querían tener esos neumáticos como opción para la carrera", dijo Dario Marrafuschi, jefe de Pirelli en el Motorsport.

"El sentido común nos hace pensar que las dos paradas con medio-duro podrían ser una opción, con una primera parada entre la 15 y la 21 y la segunda entre la 38 y la 44", añadió.

Un detalle interesante es que la estrategia preferida de Pirelli requiere dos juegos nuevos de neumáticos duros. Sin embargo, Max Verstappen ya no tiene esa opción tras convertirse en el único piloto en usar el compuesto duro el viernes.

Al preguntarle cuál de las alternativas restantes sería la mejor, Marrafuschi explicó: "La segunda opción que prevemos podría ser medio-duro-suave. En este caso, la segunda parada sería hacia la última parte de la carrera entre la vuelta 45 y la 51, con la primera parada entre la 19 y la 25. Hay otra posibilidad, pero esto realmente debe evaluarse durante la carrera también según el tráfico o cualquier evento inesperado".