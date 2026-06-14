Le Mans - Hora 18: penalización para el Cadillac y problemas de frenos para el Toyota; BMW tiene esperanzas

Fueron sobre todo las sanciones las que sacudieron la edición de 2026 de las 24 Horas de Le Mans, y la que se produjo a las 17 horas de carrera parece precisamente de esas que están destinadas a dejar huella. El Cadillac #12, que hasta ese momento iba en la cabeza, se vio obligado a realizar un drive through, ya que Louis Deletraz cometió una infracción en una zona de velocidad reducida.

Un duro golpe para las ambiciones de la marca estadounidense, que ha retrocedido a la tercera posición, por detrás del Toyota #8 y del BMW #20, que durante un par de vueltas protagonizaron un duelo de nervios, que, sin embargo, nunca llegó a traducirse en un auténtico ataque de Sheldon Van Der Linde a Brendon Hartley.

Sin embargo, el liderato volvió a cambiar poco después, ya que ambos entraron en boxes, pero esta vez fue el equipo japonés el que optó por una parada completa, en la que montó cuatro neumáticos medios nuevos. El BMW, por su parte, volvió a enviar a Van Der Linde a la pista con los neumáticos usados, lo que le permitió situarse en cabeza.

Para el Cadillac, en cambio, las cosas parecían ir cada vez peor, ya que se vio obligado a realizar una parada de emergencia de 11 segundos en una bandera amarilla completa. Al reanudarse la carrera, completó el repostaje, pero al continuar también con los neumáticos usados, se colocó de nuevo entre el BMW y el Toyota.

Hartley, sin embargo, no tardó mucho en recortar distancias con Deletraz y, a 6 horas y 20 minutos del final, logró recuperar al menos el segundo puesto con un bonito adelantamiento por el exterior a la entrada de Indianápolis, tras lo cual estaba a poco más de 20 segundos del BMW líder. El neozelandés, entre otras cosas, pasó al ataque, ya que marcó la nueva vuelta rápida de la carrera en 3:25.421.

Pero luego, justo antes de que concluyera la 18ª hora, cuando el #8 entró en boxes, los mecánicos tuvieron que trabajar en el freno delantero izquierdo, una reparación que le costó mucho tiempo y de la que también aprovechó para hacer el cambio de piloto, lo que la hizo caer hasta la cuarta posición, por detrás incluso del coche gemelo con el #7.

El BMW #20 también realizó su parada justo antes de las 10:00h, montando cuatro neumáticos nuevos y dando el relevo a Robin Frijns. El Cadillac recuperó así el liderato, pero fue algo que duró solo hasta que le tocó hacer su parada en boxes para montar los cuatro neumáticos nuevos y dar paso a Norman Nato, que volvió a la pista como segundo.

Por su parte, el mejor de los Ferrari sigue quinto, que sigue siendo el #51. Poco a poco, sin embargo, el #83 también empieza a remontar, situándose ahora en séptima posición, por detrás incluso del Alpine #35.

Cabe destacar también el abandono del Genesis #17, que ha concluido su primera vez en el Circuit de la Sarthe en Le Mans por lo que parecía ser un problema en la suspensión delantera derecha.

No ha habido grandes sobresaltos en LMP2, con el #30 de Duqueine marcando el ritmo, seguido de los dos coches de Inter Europol Competition. Cabe señalar, sin embargo, que el #43, que ahora ocupa la tercera posición por detrás de su gemelo #343, fue llamado a boxes por Dirección de Carrera para una reparación.

En cuanto a la categoría GT3, el Corvette #33 de TF Sport sigue firmemente al mando, mientras que las posiciones del podio virtual las ocupan el Aston Martin #27 de Heart of Racing, que ha remontado con Mattia Drudi tras la penalización recibida anteriormente, y el Lexus #78 del Akkodis ASP Team.