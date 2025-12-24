Todos

Los F1 de 2026 tendrán nuevas luces de lluvia para mejorar la visibilidad

A partir de 2026, la F1 introducirá nuevas medidas de seguridad: además de un morro revisado, los monoplazas dispondrán de luces LED en los retrovisores para mejorar la visibilidad en lluvia.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Las nuevas luces de lluvia en los F1 de 2026

La revolución de 2026 en la Fórmula 1 traerá consigo numerosas novedades, especialmente en el plano técnico, gracias a la introducción de nuevas unidades de potencia y a una aerodinámica completamente revisada, que recurrirá en gran medida a los alerones móviles. Al mismo tiempo, la FIA también ha seguido interviniendo en el aspecto de la seguridad, con el objetivo de que los monoplazas sean aún más robustos mediante pruebas de impacto cada vez más estrictas.

Por ejemplo, a partir de 2026, el chasis en la zona del morro se dividirá en dos secciones, para que pueda absorber un doble impacto en caso de trompo. Pero en el terreno de la seguridad también hay aspectos más "operativos", como los procedimientos en caso de lluvia, que hoy en día incluyen el encendido de luces LED, en la parte trasera del monoplaza, para mejorar la visibilidad.

Inicialmente, la única luz intermitente era la integrada en la estructura de choque trasera, pero a partir de 2019 también se añadieron dos luces LED, en los extremos de los endplates del alerón trasero, para dar a los pilotos una referencia visual adicional para divisar el coche que tienen delante, en mitad de una nube de agua y de mucho 'spray'.

Pero ahora, a partir del año que viene, llegará otra innovación. Para reducir el riesgo de impactos laterales, en los monoplazas de 2026 también se instalarán luces LED en la parte más externa de los retrovisores, de modo que también sean visibles en las fases en las que los coches estén peleando en paralelo, rueda a rueda, para proporcionar un punto de luz adicional dentro de la nube de agua.

Le nuove luce antipioggia sulle vetture 2026

Las nuevas luces de lluvia de los coches de 2026

Foto de: Fórmula 1

La FIA espera que el nuevo paquete reglamentario ayude también a reducir la cantidad de spray generado por el difusor. De hecho, los actuales coches con efecto suelo tienden a pulverizar mucha más agua, produciendo esas grandes nubes que dificultan considerablemente la visibilidad, especialmente cuando se encuentran en el rebufo de otro monoplaza, como demuestran varios incidentes ocurridos en los últimos años.

Esto ha llevado a la FIA a introducir un cambio en el reglamento que, a partir del año que viene, permitirá a Dirección de Carrera aumentar la distancia entre los coches en caso de condiciones especialmente difíciles, con el fin de garantizar a los pilotos una mejor visibilidad. En 2026, la luz del difusor seguirá siendo importante, pero se gestionará de forma diferente a la de los monoplazas actuales, con la esperanza de que esto ayude a limitar la formación de la nube de agua.

