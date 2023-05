Fallows asegura que Aston Martin F1 no se parece a Red Bull por él

Desde la pasada temporada, todos los ojos se fijaron en el novedoso diseño aerodinámico que presentó el equipo Aston Martin, que guardaba similitudes respecto a Red Bull. Algunos se preguntaban si el sospechoso parecido entre los dos monoplazas se debía a la figura de Dan Fallows, antiguo responsable de esa área en Milton Keynes que después se pasó al lado de los de Silverstone.

Ahora, con un AMR23 capaz de plantar cara a todos sus rivales en la pelea por la segunda posición de la general de constructores, pero todavía lejos del RB19 que domina, son más las voces que indican que ese nombre es el artífice de ver a Fernando Alonso en los podios habitualmente.

Sin embargo, el director de la aerodinámica de la escudería británica descartó todo ese tipo de especulaciones que afirmaban que el éxito de su conjunto se debía a él y todas las ideas que trajo desde Red Bull: "Dan la impresión de que soy, de alguna manera, el responsable del coche lo que no es cierto, en absoluto".

Aston Martin tiene un objetivo claro, el de ser campeones del mundo en el medio plazo, por eso el propietario y padre de uno de los pilotos, Lawrence Stroll, no duda en sacar su talonario para firmar a los mejores del Gran Circo, como ocurrió con Dan Fallows en su momento.

"Exige mucho, como cabe imaginar de cualquier persona en ese puesto [tan importante], pero no de forma negativa", dijo a The Telegraph el máximo responsable aerodinámico de los de verde sobre su jefe. "Tienes grandes expectativas puestas en ese equipo, pero es genial. Su ambición y su visión es lo que realmente me atrajo de este proyecto, quiere que sea la mejor escudería de la Fórmula 1, y va a hacer todo lo posible para que así sea".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!