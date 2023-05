Verstappen, sobre su futuro: "Tengo muchos planes fuera de la F1"

Max Verstappen se ha convertido en todo un icono de la Fórmula 1 con tan solo 25 años. Sus dos títulos mundiales e infinidad de récords de precocidad le abalan, aunque alcanzar el éxito a tan temprana edad puede hacer que el Gran Circo se quede huérfano de una de sus estrellas de manera anticipida.

Ya hemos visto que es posible competir hasta bien entrados los cuarenta, con Fernando Alonso como claro ejemplo, además de que Lewis Hamilton está en camino de ello, y hacerlo con un nivel espectacular. Esos dos campeones llegaron a compartir podio en el Gran Premio de Australia con el líder del campeonato, quien no está seguro de lo que hará en el futuro, aunque dejó algunas pistas al respecto.

El neerlandés se refirió a todos los rumores que dicen que dejará de lado a Red Bull, y a la Fórmula 1 en general, para dedicarse a otras cosas, cuando finalice su actual contrato en 2028, y dijo. "Los medios de comunicación, especialmente [hablan]. Hay muchas conversaciones cuando no hay carrera".

"Cuando cumpla 31 [edad que tendrá al término de su acuerdo con la escudería austriaca], que será dentro de unas cuantas temporadas, llevaré muchas a la espalda, así que… pero el tiempo dirá lo que viene. Quizá me divierto y quiero seguir aquí, y es bonito pensar en el futuro y en que tienes un plan, cuando me retire de la Fórmula 1 no quiero caer en un agujero negro". explicó a Viaplay. "Tengo muchas ideas y planes para hacer fuera de la Fórmula 1".

Max Verstappen indicó que tiene ya pensado algunas de las cosas que hará, y detalló una de ellas en la que está muy involucrado. Cuando se le preguntó si era con algo para verle al volante, respondió: "Con la competición, pero no necesariamente conmigo. Le daré oportunidades a los jóvenes talentos, pero con un camino diferente al que yo tomé en las categorías inferiores".

"Estoy muy ocupado con el simracing, y me gustaría llevar a algunos de esos pilotos virtuales al mundo real con los GT, por ejemplo, entre otras cosas, con Verstappen.com, solo es el principio y espero que podamos agrandarlo", continuó el holandés antes de volver a incidir en lo que será de él en la Fórmula 1.

En el momento en el que se le repitió si dejará la máxima categoría del automovilismo en las próximas temporadas, dijo: "No, no al menos hasta que acabe mi contrato. Soy siempre muy sincero y abierto sobre lo que pienso, y creo que es mejor ser reservado".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!