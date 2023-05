Mercedes F1 tiene a Leclerc en el radar, pero solo a largo plazo

No llevamos ni un cuarto de las carreras que se van a disputar esta temporada 2023, y ya han empezado los rumores sobre posibles fichajes de cara al próximo curso. El último, que sonó con más fuerza la pasada semana, fue el de Charles Leclerc por Mercedes, pero desde ambos lados lo han negado.

El director del equipo alemán, Toto Wolff, dijo que el objetivo principal sigue siendo renovar a Lewis Hamilton, que acaba contrato con la escudería a final de año. Sin embargo, también admitió que en el futuro vería con buenos ojos la llegada del monegasco, por lo que en caso de retirada de Hamilton, Leclerc sería una opción.

"Creo que nadie duda de la capacidad de Charles", dijo Wolff. "Es un gran chico. Pero la única vez que hablé con él fue cuando estábamos bucano la puerta de embarque en Melbourne para subirnos al avión. No ha habido ningún tipo de contacto de otro tipo, creo que está al 100% comprometido y es leal a Ferrari. Y tiene contrato. Y de la misma manera, nosotros estamos 100% comprometidos a coger lápiz y papel con Lewis [para renovar]".

Ferrari blindó a Leclerc en diciembre de 2019, firmándole un gran contrato hasta finales de 2024, por lo que tiene esta y otra temporada más. Sin embargo, las numerosas decepciones que se han llevado piloto y equipo por malos resultados estos últimos tiempos han alimentado los rumores.

El pasado jueves, antes del GP de Azerbaiyán, también le preguntaron a Leclerc, que negó haber hablado con ningún equipo. "No, todavía no. No por el momento", dijo sobre Mercedes. "Así que por ahora, estoy completamente concentrado en el proyecto en el que estoy hoy, que es Ferrari. Como dije, confío plenamente y estoy seguro para el futuro, luego veremos".

Ante la pregunta de si le gustaría explorar otras vías, insistió: "Repito, estoy completamente comprometido con Ferrari. Y me encanta Ferrari. Siempre ha sido un sueño para mí estar en este equipo. Y mi principal prioridad es ganar el campeonato del mundo con este equipo. Así que no, no es algo que esté mi mente".

Esas respuestas no fueron suficientes para una última, ¿entonces no le llamó Wolff?: "No, cero. ¡Y vosotros sonreís porque no me creéis!".

Por su parte, Hamilton acaba contrato con Mercedes este año, pero se han centrado en solucionar los problemas del coche de 2023 en lugar de sentarse aún a renovar. El heptacampeón ha asegurado que quiere seguir "hasta el fin de los días" con los de las flechas plateadas, y a su vez Wolff espera que no haya problemas para renovar.

"Creo que se siente muy fuerte y nosotros sentimos lo mismo. Parece que este año no podemos competir por el título, pero solo necesitamos darle un coche que pueda hacerlo", dijo Wolff. "Ojalá podamos hacer que esta temporada nuestro coche sea ganador y luego poder darle el octavo título".

"No tengo ninguna duda de que está motivado para lograrlo. Así que eso es lo que le encanta hacer. Esa es su habilidad. Tenemos una gran relación, personalmente él y yo y también el equipo y él. Es uno de nuestros grandes pilares de los últimos 10 años. Así que estamos en un muy buen lugar".