¿A quién igualarían si fueran campeones del mundo de F1...?

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se juegan este fin de semana en el GP de Abu Dhabi 2025 el título de campeón del mundo de Fórmula 1. Los tres buscan añadir su nombre a la lista de pilotos que han alcanzado la cima de la categoría (en el caso de Verstappen escalar aún más en el Olimpo), pero... ¿dónde se situarían?

Si Lando Norris u Oscar Piastri fueran campeones del mundo de F1 en Abu Dhabi...

... serían campeones del mundo de F1 por primera vez, y por tanto la lista de campeones de F1, actualmente de 34 pilotos, pasaría a ser de 35.

Ahora mismo hay dos heptacampeones de F1, un pentacampeón, tres tetracampeones, cinco tricampeones, seis bicampeones y 17 pilotos con un título de campeón de Fórmula 1.

Norris o Piastri igualarían a Giuseppe Farina, el primer campeón en 1950 que ya no repitió; a Mike Hawthorn (1958); Phil Hill (1961); John Surtees (1964); Denny Hulme (1967); Jochen Rindt (único campeón a título póstumo, en 1970); James Hunt (1976); Mario Andretti (1978); Jody Scheckter (1979); Alan Jones (1980); Keke Rosberg (1982); Nigel Mansell (1992); Damon Hill (1996); Jacques Villeneuve (1997); Kimi Raikkonen (2007; Jenson Button (2009) y Nico Rosberg (2016).

Norris o Piastri serían el noveno piloto de F1 que se corona con McLaren F1. Además, serían el primer campeón de McLaren desde el de 2008 de Hamilton; serían el primer piloto que no se llama Verstappen o Hamilton que gana el título desde el de Nico Rosberg en 2016; el primero sin un Mercedes o Red Bull desde el de 2009 de Button.

Si Max Verstappen fuera campeón del mundo de F1 en Abu Dhabi...

... Verstappen sería pentacampeón del mundo de F1, igualando el número de títulos que logró en su día Juan Manuel Fangio, y quedándose empatado con el argentino en la tercera posición, solo por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, con siete.

Verstappen desempataría así con los otros dos tetracampeones del mundo, Alain Prost y Sebastian Vettel, que se quedaron en cuatro mundiales.

E igualaría algo que solo ha logrado Schumacher: cinco mundiales de F1 consecutivos, entre 2021 y 2025. El alemán lo hizo del 2000 al 2004 (antes lo había sido en 1994 y 1995). Fangio, por su parte, ganó en 1951 y luego cuatro seguidos de 1953 a 1957.