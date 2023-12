Las cinco cosas que aprendimos de la gala de la FIA

La gala anual de entrega de premios de la FIA es el momento en el que se corona oficialmente a todos los campeones de la temporada. Este año, el evento tuvo lugar en Bakú, no muy lejos del circuito urbano que acoge el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 desde 2016, aunque no tuvo ese nombre concreto en su primera edición.

La gala es quizá la mayor reunión de gente del mundo de las carreras lejos de la intensidad de la competición, y siempre suscita algunos momentos de reflexión e intriga. El viernes por la noche no fue una excepción, y a continuación repasamos cinco grandes conclusiones de las celebraciones.

Verstappen admitió su emoción en el podio del Gran Premio de Abu Dhabi

Max Verstappen se ha acostumbrado a recoger trofeos este año después de batir todo tipo de récords mientras se acercaba a su tercer título consecutivo, pero mientras recogía el galardón oficial del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, admitió que hubo un podio que para él fue algo diferente este año.

Y fue el último en el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando, mirando hacia atrás a su equipo y al dominante RB19 que estaba frente a él, se dio cuenta de que era la última vez que competiría con ese coche: "Por supuesto, a lo largo del año tuvimos en una gran racha, y quieres rendir cada fin de semana de carrera, pero creo que me afectó un poco cuando subí al podio en Abu Dhabi".

"Te das cuenta de que la temporada ha terminado y de que, por desgracia, ya no puedes conducir este coche, pero ha sido increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido este año, pero por supuesto espero que no se detenga", comentó el neerlandés.

Verstappen se llevó el trofeo, pero Hamilton sigue siendo campeón

La gala anual de final de temporada de la FIA es una oportunidad para que los campeones se empapen de la gloria de sus éxitos al ser coronados oficialmente, pero el reglamento de cada campeonato estipula que los tres primeros pilotos deben asistir al espectáculo, algo que no siempre ha gustado, especialmente a los que no ganaban.

Ser el perdedor que acompaña a quien vence no es algo que deleite a ninguno de los grandes de la Fórmula 1, pero para el tercer clasificado, Lewis Hamilton, en particular, esta gala fue especialmente importante. Era la primera vez que volvía al evento desde que, como era de esperar, se saltara el de 2021 a raíz de la mala gestión de la FIA en la reanudación con el coche de seguridad en el Gran Premio de Abu Dhabi de ese año, que le costó el octavo título.

Sin embargo, su comparecencia también tuvo como telón de fondo la polémica suscitada esta semana por la confusa decisión de la FIA de hacer público que estaban investigando las acusaciones de un posible conflicto de intereses entre Toto Wolff y su esposa, Susie. Es poco probable que la acción del organismo rector, que en última instancia terminó en un vergonzoso giro de 180 grados cuando archivó el caso después de solo 48 horas, sea el fin por todo el daño ocasionado en la reputación de los Wolff y Mercedes.

El británico estaba molesto con los acontecimientos, y especialmente con la forma en que Susie Wolff se vio involucrada, ya que en la rueda de prensa previa a la gala calificó la respuesta de la FIA de "inaceptable". No obstante, también demostró que era todo un campeón más tarde, en la ceremonia oficial, cuando actuó como un caballero en el escenario al mostrarse educado, profesional y considerado ante los invitados miembros de la FIA.

"Muchas felicidades por este año", dijo a la sala. "Ha sido increíble ver a tantos de vosotros luchando en las diferentes categorías en las que habéis participado, y enhorabuena por vuestros premios. Para todos ha sido una temporada muy, muy larga, y estoy deseando que llegue el invierno, pero trabajando muy, muy duro para asegurarnos de que estamos en forma y volvemos fuertes el año que viene".

Y por mucho que no haya disfrutado siendo derrotado semana tras semana por Max Verstappen y Red Bull, tampoco tuvo reparos en dar una palmadita en la espalda a su rival: "Tengo que dar la enhorabuena a Red Bull, a Max [Verstappen] y a 'Checo' [Pérez], que han hecho un trabajo increíble este año. Max ha estado impecable y el equipo ha subido el listón".

"Tenemos mucho trabajo que hacer para recortar distancias, pero creo que podemos hacerlo. Gracias también a mi equipo porque nunca se han rendido este año", continuó. "Empezamos con el hermano del coche de la temporada anterior, que no era bueno ni divertido de conducir durante la mayor parte de la campaña, pero nadie se rindió, todos siguieron dando la cara cada día, y eso es lo más inspirador".

Tras eso, Lewis Hamilton deseó a todo el mundo una Feliz Navidad, antes de desaparecer en la noche, directo al aeropuerto de Bakú y a sus vacaciones de invierno.

Piastri espera haber ganado su último premio de novato

Oscar Piastri tiene la costumbre de brillar en todo lo que hace. Fue campeón en su año de novato en la Fórmula 3 y la Fórmula 2, y terminó una temporada estelar en la Fórmula 1 con McLaren como debutante después de luchar por los podios en la segunda mitad del año, y de conseguir esa impresionante victoria al sprint en el Gran Premio de Qatar.

Por eso, no fue una gran sorpresa que el australiano fuera galardonado con el premio al Novato del Año de la FIA. Era la segunda vez que se llevaba el trofeo, puesto que la primera fue cuando ganó la Fórmula 2 en 2021, y con el humor inexpresivo que le caracteriza, esperaba que fuera la última vez que lo consiguiera.

Cuando se le preguntó en el escenario si creía que el buen final de campaña de los de Woking podría continuar en 2024, respondió: "Eso espero, si podemos empezar el año que viene como hemos terminado esta temporada, estaremos en buena forma. Ha sido un gran esfuerzo de equipo y un gran cambio, he disfrutado mucho de mi temporada de debut en la Fórmula 1, espero que sea la última temporada de novato de mi carrera".

Nada entusiasma más a Alonso que una buena batalla

La Fórmula 1 es un lugar mejor por tener pilotos como Fernando Alonso, que lo dan todo, son apasionados de las carreras y siempre nos dan espectáculo. La temporada 2023 vio al asturiano volver a su mejor nivel, ya que ayudó a Aston Martin a emerger como un candidato en la parte delantera a pesar incluso de la montaña rusa que sufrió la escudería de Silverstone.

El espíritu del español de no rendirse nunca se mostró en todo momento a lo largo de la campaña, y quizá mejor que nunca en la última vuelta del Gran Premio de Brasil en la que adelantó a Sergio Pérez para subir al podio. Tras perder brevemente la posición, realizó un brillante adelantamiento en la cuarta curva y después gestionó con maestría el último giro, más la salida de la última curva, para mantenerlo a solo 53 milésimas al cruzar la meta.

Fue un momento que ayudó a Fernando Alonso a ganar el Premio a la Acción del Año de la FIA, algo de lo que el bicampeón parecía estar especialmente orgulloso. Y estaba claro que lo que más le gustaba no era que hubiera terminado por delante en la lucha, sino que era el ejemplo perfecto de lo que son las carreras en estado puro.

"Cualquier batalla en pista necesita la colaboración de dos", dijo en un mensaje de vídeo. "Creo que eso debería ser un ejemplo, no solo para el presente, sino también para las generaciones futuras, en las que debemos promover un pilotaje limpio sin ningún contacto entre los coches, así que espero veros el año que viene con más acción en pista, y gracias a todos los aficionados y a la FIA".

El galardón de la FIA a Fernando Alonso: Fórmula 1 La batalla ganada de Alonso a Pérez en Interlagos, mejor acción del año para la FIA

La discreción de Mohammed ben Sulayem no pudo ocultar la polémica sobre el caso Wolff

Un tema sobresalió por encima de casi todo lo demás cuando se habló con la gente de la FIA en la gala, y ese era sobre la controversia acerca de la investigación que se inició y luego se archivó sobre Toto y Susie Wolff. La decisión de hacer público que se estaban investigando un posible conflicto de intereses, para 48 horas después dar marcha atrás y admitir que no había nada que mirar, dejó al organismo rector en una situación delicada.

Y con el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, al frente y en el centro de todo, los acontecimientos que se desarrollaron en la víspera de la noche más importante del año para la federación internacional distaron mucho de ser ideales. La posibilidad de que el emiratí, un hombre conocido por decir lo que piensa, avivara el fuego dando su opinión en la gala, con el asunto ya sujeto a intercambios legales con Mercedes, era toda una preocupación.

De hecho, estaba previsto que Mohammed ben Sulayem hablara primero en la rueda de prensa previa a la Gala de la FIA, pero, poco antes de la hora prevista, se anunció que se puso enfermo y que no podría asistir.

Un portavoz de la FIA declaró: "Hace varios días, el presidente se puso enfermo, sufrió una caída y una conmoción cerebral. Recibió atención médica en el hospital y se recuperará completamente. Le gustaría dar las gracias al personal médico y al Sr. Anar Alakbarov y su equipo por su ayuda, así como a todos los miembros de la familia de la FIA que le han enviado sus mejores deseos".

Sin embargo, dos horas más tarde, acudió a la gala, aunque no parecía estar de muy buen humor, ya que se le veía con menos energía de lo normal. Ya fuera por su enfermedad o por las secuelas del caso Wolff, se mostró muy discreto en sus apariciones en el escenario cuando le llamaron para felicitar a los ganadores.

Cuando Max Verstappen recibió su trofeo de campeón del mundo, el presidente dijo: "La gente dice que lo está ganando todo, ¿puedes hacer algo como presidente de la FIA para frenarle? ¿Cómo puedo castigar el éxito? Así que, obviamente, bien hecho y deseo más éxitos para todos, no solo para ti, para que sea más interesante".

Y eso fue todo. No se salió del guión ni comentó nada que no debiera, algo que habrá aliviado a algunos miembros de la FIA, pero aunque los acontecimientos de la semana no suscitaron ningún comentario oficial el día de la gala, las repercusiones durarán todavía un tiempo. Mercedes se reservó todos sus derechos legales en su intento de llegar al fondo de lo que realmente sucedió, y es justo decir que hay algunos dentro del organismo rector que no están nada contentos con la forma en que se trataron las cosas en la cúpula de la organización.

