La respuesta de los Wolff a la FIA tras archivar su investigación

Durante la noche del pasado martes, la FIA emitió un comunicado en el que aseguraban que estaban investigando a Toto y Susie Wolff por un supuesto traspaso de información, aunque solo dos días después, el organismo rector publicó otra declaración en la que comentaron que, tras revisar varios documentos, el caso quedaba archivado.

Sin embargo, los afectados respondieron a través de las redes sociales, con un comunicado de Toto Wolff a través de las cuentas oficiales de Mercedes y de Susie Wolff en su propio perfil de Instragram.

"Entendemos que hay un significativo interés mediático en lo sucedido esta semana", dijo el máximo responsable de los de Brackley. "Actualmente, estamos en un intercambio legal con la FIA. Esperamos una total transparencia sobre lo que ha pasado y por qué, y nos reservamos legalmente todos los derechos. Dicho esto, os pedimos que entendáis que no haremos comentarios oficiales por ahora, pero hay un tema en curso [pendiente]".

Por su parte, su mujer y directora de la F1 Academy, escribió en una publicación: "Cuando vi el comunicado emitido por la FIA por la tarde, mi primera reacción fue, '¿es eso?' Durante dos días, se han hecho insinuaciones sobre mi integridad en público y a través de reuniones privadas, pero nadie de la FIA ha hablado conmigo directamente".

"Quizá he sido un daño colateral en un ataque sin éxito de alguien, o el objetivo fallido e desacreditar mi persona, pero he trabajado duro para tener mi reputación a pesar de los comunicados infundados", se podía leer. "Tenemos un largo camino por recorrer como deporte. Estaba extremadamente agradecida por la unión de los equipos de Fórmula 1. He trabajado con muchas mujeres y hombres apasionados en la Fórmula 1 y la FIA, quienes tienen las mejores intenciones para nuestro deporte en el corazón".

"Sin embargo, este episodio ha sido sacado de lugar sin transparencia o contabilidad. He recibido abuso online sobre mi trabajo y familia. No permitiré que se me intimide e intentaré seguir así hasta que sepa quién ha instigado a esta campaña en los medios de comunicación", se podía leer. "Lo que ha pasado esta semana simplemente no es suficiente. Como deporte, debemos exigir, y nos merecemos, lo mejor".

