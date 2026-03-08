Alonso, "dos abandonos" en la misma carrera, en el GP de Australia

Fue bonito mientras duró. Como era de esperar, la carera de Fernando Alonso en el GP de Australia 2026 de F1 acabó antes de lo deseado, y el asturiano abandonó 'dos veces'. Primero, su domingo parecía durar 13 vueltas, después que el equipo le pidiera detener el monoplaza en el garage.

Sin embargo, y cuando ya la propia F1 le daba como abandono, el asturiano volvió a aparecer en pista, con 10 vueltas perdidas pero con el claro objetivo de seguir acumulando el kilometraje que no han podido acumular ni durante la pretemporada ni en varias sesiones de este fin de semana.

"El equipo decidió traer a Fernando de vuelta al box para realizar algunos ajustes en su AMR26. Ahora se ha reincorporado al Gran Premio de Australia", anunciaba Aston. Pero en la vuelta 35, y ya de manera definitiva, Alonso volvió al box y Aston reveló: "El equipo ha retirado a Fernando del GP de Australia para conservar componentes".

El asturiano había admitido el sábado que a la mínima anomalía en el coche tendrían que retirarlo por la falta de piezas de repuesto y la proximidad de la próxima carrera, el fin de semana que viene en China. Y casi al instante, también Lance Stroll volvió al pitlane y metieron su coche en el box.

El viernes, Adrian Newey había establecido en 25 vueltas el límite de Alonso y en 15 el de Stroll antes de que fuera insoportable el dolor que generaba en el sistema nervioso las vibraciones del motor Honda, aunque el español había matizado esas palabras asegurando que, si luchaba por grandes resultados, aguantaría lo que hiciera falta.

Al final, el abandono no llegó por dolor, sino por fiabilidad, y los dos Aston Martin acabaron antes de tiempo.

Antes de eso, Alonso había hecho una exhibición en la salida que le hizo colocarse rápidamente en tiempos de puntos. En la arrancada Fernando, que partía 17º aunque tenía por delante 14 coches porque Oscar Piastri sufrió un accidente antes de la carrera y Nico Hulkenberg una avería, adelantó a cinco rivales y se colocó décimo, aprovechando los neumáticos blandos con los que arrancaba.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Mark Horsburgh / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, y pese a que en los primeros giros aguantó en ese puesto, poco a poco fue perdiendo terreno con un lento AMR26, y vio cómo le iban pasando Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, un Max Verstappen en efersvencente remontada, Alex Albon y, a partir de la vuelta 6, Carlos Sainz, Franco Colapinto y Liam Lawson.

Alonso aprovechó para entrar en la vuelta 12 durante el Virtual Safety Car del abandono de Isack Hadjar, como habían hecho otros pilotos, y se reincorporó antepenúltimo, solo delante de un sancionado Franco Colapinto y de su compañero Lance Stroll, que también paró.

Pero Aston Martin vio algo en el monoplaza de Alonso, pidiéndole detener el coche en la vuelta 14. El bicampeón volvió al pitlane, y pese a que sus mecánicos comenzaron a trabajar en el AMR26 por si había posibilidad de continuar, parecía convertirse en el cuarto abandono del día, después del accidentado Piastri y de los también averiados Audi de Hulkenberg y Red Bull de Hadjar.

Pero, por sorpresa, y muchas vueltas después, el bicampeón se reincorporó, en la última (18ª) posición y con 10 vueltas perdidas, antes del definitivo abandono en la vuelta 35.