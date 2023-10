¿Cómo se organizará Audi en sus fábricas de Fórmula 1?

En el proyecto de Fórmula 1 de Audi reina el silencio. La colaboración con Alfa Romeo, que llegará a su fin al término de la presente temporada, no permite al fabricante germano [al igual que a Sauber] mostrar sus cartas, porque son rivales en el mercado automovilístico.

Sin embargo, lejos de los focos, la actividad es frenética, empezando por la sede de Neuburg, una localidad situada a unos veinte kilómetros de Ingolstadt. Allí se encuentra el cuartel general de la planificación de la unidad de potencia de la firma alemana para el Gran Circo, una estructura que ha terminado con el proceso de construcción, pero todavía falta todo el montaje.

Todavía no se ha alcanzado el objetivo de llegar a los 400 empleados, que se dedicarán a tiempo completo al proyecto del motor híbrido, pero la campaña de contratación no cesa. El programa avanza bajo el control de los directores, Adam Baker y Stefan Dreyer, y recientemente se ha puesto en servicio un simulador, cuyo uso [confiado al ex piloto del programa Red Bull, Neel Jani] servirá de manera principal a la gestión de la energía en las distintas condiciones de clasificación y carrera, pero queda mucho por hacer.

Más al sur, a 360 kilómetros de Neuburg, se desarrolla la otra parte, con la histórica fábrica suiza de Sauber, en Hinwil. Allí también está en marcha el programa de contratación, que pretende aumentar el número de empleados de los 550 actuales a los 800 previstos para la temporada 2025. El proceso de transformación de la empresa implica a todas las áreas, y en el conjunto de Fórmula 1 se ha recibido con los brazos abiertos el aumento extra del fondo disponible para infraestructuras fuera del límite presupuestario [CapEx] para los equipos más pequeños [Williams, Haas, AlphaTauri y Sauber] de 20 millones de dólares, además de los 45 ya previsto para el periodo comprendido entre 2021 y 2024.

No obstante, persisten las dificultades. La contratación de personal para la Fórmula 1 se ha vuelto muy compleja debido a los largos tiempos que los trabajadores que pasan de un equipo a otro deben esperar para no revelar secretos [el conocido como gardering], el cual oscila entre los 12 y 24 meses para las figuras de alto perfil.

El pasado 7 de junio, la escudería anunció la contratación de James Key, que se incorporó hace unas semanas, y también estuvo presente en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, pero la finalización de la plantilla no se completará hasta que acabe el 2024.

Sauber, a lo largo de esta temporada, también ha empezado a vigilar el mercado de pilotos, y se espera que la dupla que compita a partir de 2026 llegue algo antes, pero no es una tarea fácil. La mayoría de los ahora presentes en la parrilla quedarán libres para 2025, y es tarea de Andreas Seidl y de Alessandro Alunno Bravi contratar a dos que estén seguros en el proyecto y se comprometan a esperar al cambio a Audi.

Al fin y al cabo, todo son rumores, pero lo que es seguro es que el mayor obstáculo es completar la primera fase, imprescindible cuando se trata de iniciar un programa de Fórmula 1 prácticamente nuevo, pero no exento de expectativas cuando se trata de la incorporación de un gran fabricante como es el alemán. Hará falta tiempo para alcanzar el resultado deseado, puesto que el Gran Circo no es fácil para nadie, incluso para los más grandes de la automoción.

